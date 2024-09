AI-Media และ Speechmatics…

บรู๊คลิน, นิวยอร์ก, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการเข้ารหัสภาพและเสียง และโซลูชันการถอดเสียงและการแปลที่ขับเคลื่อนด้วย AI และ Speechmatics ผู้นำตลาดด้านเทคโนโลยีการจดจำเสียงพูด ได้ประกาศขยายความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ระยะเวลาหลายปีในวันนี้ เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ในรูปแบบใหม่ที่ดีกว่าสู่ตลาด



ความร่วมมือครั้งนี้เป็นการนำเทคโนโลยีชั้นนำในการแปลงคำพูดเป็นข้อความของ Speechmatics และอุปกรณ์เข้ารหัส iCap เฉพาะของ AI-Media และเครือข่ายที่ปลอดภัยมาผสานเข้าด้วยกัน ซึ่งจะช่วยฝังเทคโนโลยีดังกล่าวไว้ในกระบวนการทำงานและระบบอัตโนมัติเดิมที่มีอยู่แล้วของลูกค้าได้อย่างราบรื่น

ด้วยการบูรณาการความสามารถเหล่านี้ LEXI 3.0 ของ AI-Media จึงกลายเป็นผลิตภัณฑ์ AI ตัวแรกที่สามารถก้าวล้ำหน้าคุณภาพของทางเลือก Human-in-the-loop (การมีส่วนร่วมของมนุษย์ในการฝึกอบรม AI) ในตลาดวิดีโอถ่ายทอดสดได้ โดยใช้ต้นทุนจำนวนเล็กน้อยเท่านั้น

Tony Abrahams, CEO ของ AI-Media แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือนี้:

"ข้อมูลที่เราที่ได้จากประสิทธิภาพการทำงานของ LEXI 3.0 แสดงให้เห็นว่า Speechmatics เป็นหนึ่งในเครื่องมือที่เราไว้วางใจมากที่สุดในช่วงสองปีที่ผ่านมา ด้วยการส่งมอบผลลัพธ์ที่ถูกต้องแม่นยำและยังคงปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ความร่วมมือนี้ทำให้ทั้งสองบริษัทของเราใกล้ชิดกันมากขึ้น ในขณะที่เราร่วมกันพัฒนาและเสนอแนวคิดโซลูชันที่สร้างสรรค์สำหรับการสร้างคำบรรยายและการแปลในอนาคต

ด้วยการร่วมมือกัน เราจะสร้างโซลูชันที่ถูกต้องแม่นยำ เชื่อถือได้ และสามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้าทั่วโลกของเรา

ความร่วมมือนี้ตอกย้ำการเป็นพันธมิตรที่แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ระบบนิเวศการเข้ารหัส iCap ของ AI-Media กลายเป็นตัวเลือกชั้นนำสำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและลูกค้าภาครัฐทั่วโลกที่กำลังมองหาประสิทธิภาพที่ดีที่สุดจากเทคโนโลยี AI ที่พลิกโฉมวงการจาก Speechmatics"

ด้วยการใช้ประโยชน์จากกลไกการจดจำเสียงพูดขั้นสูงของ Speechmatics และเทคโนโลยีการเข้ารหัสและกระบวนการทำงานที่ล้ำสมัยของ AI-Media ความร่วมมือครั้งนี้จึงสามารถตอบสนองความต้องการที่หลากหลายและซับซ้อนของภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งแต่การแพร่ภาพกระจายเสียงไปจนถึงการภาครัฐและภาคธุรกิจ

ความร่วมมือนี้จะช่วยขยายขอบเขตของ Speechmatics โดยการบูรณาการเทคโนโลยีหลักเข้ากับผลิตภัณฑ์ LEXI 3.0 ของ AI-Media

การขยายความสำเร็จของ LEXI 3.0 ไปสู่ตลาดการแพร่ภาพกระจายเสียงในยุโรปเป็นเป้าหมายในระยะใกล้ โดยความสามารถหลายภาษาที่พัฒนาขึ้นใหม่ของ Speechmatics สอดคล้องกับแผนการเติบโตของ AI-Media อย่างสมบูรณ์แบบ

วิสัยทัศน์แห่งอนาคต

ความร่วมมือครั้งใหม่นี้ยกระดับ AI-Media ขึ้นเป็นพันธมิตรในตลาดการสร้างคำบรรยายแบบถ่ายทอดสดที่ใหญ่ที่สุดของ Speechmatics ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญในการประสานความร่วมมือของทั้งสองฝ่าย

“Speechmatics กลายเป็นผู้ให้บริการด้านการจดจำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ชั้นนำในวงการแพร่ภาพกระจายเสียง เนื่องจากความถูกต้องแม่นยำสูงและความล่าช้าต่ำในหลาย ๆ ภาษา ทั้งแบบถ่ายทอดสดและออฟไลน์ AI-Media ได้บูรณาการเทคโนโลยีของเราเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการแพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำของตลาดได้สำเร็จ เพื่อให้บรรลุการเติบโตที่น่าประทับใจในตลาดที่เลือก และการเป็นพันธมิรตทางกลยุทธ์นี้ทำให้เกิดความร่วมมือที่ใกล้ชิดยิ่งขึ้นเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมที่รวดเร็วและความคล่องตัวที่เพิ่มมากขึ้น “ด้วยเหตุนี้ ผู้ให้บริการการแพร่ภาพกระจายเสียงทั่วโลกจะยังคงได้รับบริการการสร้างคำบรรยายที่ดีที่สุดในตลาด และสามารถนำจุดแข็งร่วมกันของเราในการสร้างคำบรรยายที่ขับเคลื่อนด้วย AI ไปใช้ได้หลากหลายรูปแบบยิ่งขึ้น” Katy Wigdahl, CEO ของ Speechmatics กล่าว

AI-Media และ Speechmatics มุ่งมั่นร่วมกันที่จะผสานเทคโนโลยีที่ดีที่สุดในวงการเพื่อสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมใหม่ ความร่วมมือนี้ไม่ใช่เพียงแค่การบูรณาการทางเทคนิคเท่านั้น แต่ยังเป็นความร่วมมือด้านวิสัยทัศน์และนวัตกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาและการปรับเปลี่ยนอย่างต่อเนื่องให้สอดคล้องกับความต้องการที่เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอของตลาดบริการด้านภาษาทั่วโลก

เยี่ยมชม AI-Media ที่งาน IBC 2024

พบกับนวัตกรรมล่าสุดของ AI-Media ที่งาน IBC 2024 และค้นพบว่าเหตุใดผู้แพร่ภาพกระจายเสียงอละองค์กรต่าง ๆ ทั่วโลกจึงไว้วางใจให้ AI-Media และ LEXI ปรับเปลี่ยนกระบวนการสร้างคำบรรยายของตน หากต้องการจองการประชุมแบบตัวต่อตัว คลิกที่นี่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ ai-media.tv.

เกี่ยวกับ AI-Media

AI-Media ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI

ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกไว้คุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่าในตลาดวีดีโอถ่ายทอดสด

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น

AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

เยี่ยมชม Speechmatics ที่ IBC 2024

เยี่ยมชม Speechmatics ที่ IBC 2024 และสำรวจความก้าวหน้าล่าสุดของเทคโนโลยีการจดจำคำพูดอัตโนมัติ (ASR) ค้นพบว่าเพราะเหตุใดผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและองค์กรชั้นนำอย่าง AI Media จึงไว้วางใจในโซลูชัน ASR แบบเรียลไทม์ที่ถูกต้องแม่นยำและปรับขนาดได้ของ Speechmatics หากต้องการนัดหมายเวลาประชุมแบบตัวต่อตัว โปรดคลิก ที่นี่ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ speechmatics.com

เกี่ยวกับ Speechmatics

Speechmatics เป็นผู้นำระดับโลกด้านเทคโนโลยีการจดจำเสียงพูดอัตโนมัติ (ASR) ที่ได้รับความไว้วางใจจากแบรนด์ที่ใหญ่ที่สุดในอุตสาหกรรมสื่อและการแพร่ภาพกระจายเสียง โซลูชัน ASR ที่ทันสมัยของเรามีอัตราความล่าช้าต่ำที่สุดและความถูกต้องแม่นยำสูงที่สุดในตลาด ช่วยให้ผู้แพร่ภาพกระจายเสียงได้รับบริการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ที่รวดเร็วและเชื่อถือได้มากที่สุด

การบุกเบิกนวัตกรรมด้าน ASR: เราขยายขอบเขตของเทคโนโลยี ASR อย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าของเรายังคงก้าวล้ำหน้าอยู่เสมอ โซลูชันของเราไม่เพียงแต่บันทึกคำพูดเท่านั้น แต่ยังจดจำเหตุการณ์เสียง เช่น เสียงหัวเราะ เสียงปรบมือ และดนตรี ทำให้เราโดดเด่นกว่าคู่แข่ง

เรารู้สึกตื่นเต้นที่จะแนะนำ Ursa 2 โหมดการพัฒนาใหม่ล่าสุดของเรา ซึ่งช่วยลดข้อผิดพลาดลง 18% ใน 50 ภาษา รวมถึงการรองรับภาษาอาหรับ ภาษาไอริช และภาษามอลตาที่ได้รับการปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ทำให้เราครอบคลุมภาษาทางการของสหภาพยุโรปทั้ง 24 ภาษาด้วย ด้วยอัตราความล่าช้าที่ลดลงต่ำกว่า 1 วินาที Ursa 2 จึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการถอดเสียงแบบเรียลไทม์ด้วยความเร็วสูงสุดโดยไม่ส่งผลกระทบต่อความถูกต้องแม่นยำ

สำหรับผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและองค์กรที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำและความเร็วในกระบวนการสร้างคำบรรยาย Speechmatics ถือเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่ง

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

สามารถดูรูปภาพประกอบประกาศนี้ได้ที่ https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/5929ce95-d0a8-4632-a788-8e90065db860

