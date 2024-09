AI-Media dan Speechmatics Mengumumkan Kemitraan Strategis untuk Mengembangkan Teknologi Pembuatan Takarir dan Layanan Bahasa

BROOKLYN, N.Y., Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media - pemimpin global dalam teknologi pengodean audiovisual serta solusi transkrip dan penerjemahan berbasis AI, dan Speechmatics - pemimpin pasar dalam teknologi pengenalan ucapan, hari ini mengumumkan pengembangan strategis dari kemitraan multitahun mereka untuk menghadirkan produk berbasis AI baru dan yang lebih baik di pasar.



Kemitraan ini memadukan teknologi mengubah ucapan menjadi teks (speech-to-text) terdepan Speechmatics dengan perangkat pengodean berbasis iCap yang unik dan jaringan aman AI-Media yang dengan mulus menanamkan teknologi dalam sistem alur kerja dan automasi pelanggan yang sudah ada.

Dengan mengintegrasikan kemampuan ini, LEXI 3.0 dari AI-Media telah menjadi produk AI pertama yang mengalahkan kemampuan manusia dalam melatih algortima AI (human-in-the-loop) alternatif dalam pasar video langsung – dengan harga yang amat terjangkau.

Tony Abrahams, CEO AI-Media, membagikan pendapatnya tentang kemitraan ini:

"Data kami yang diambil dari kinerja LEXI 3.0 menunjukkan bahwa Speechmatics telah menjadi salah satu mesin tepercaya kami yang secara konsisten menghadirkan hasil yang akurat dan terus berkembang selama dua tahun terakhir. Kemitraan ini semakin mempererat relasi perusahaan kami selagi kami bersama-sama mengembangkan dan menggagas solusi inovatif bagi masa depan pembuatan takarir dan penerjemahan.

Bersama-sama, kami akan menciptakan solusi yang akurat, andal, dan dapat beradaptasi terhadap beragam kebutuhan klien global.

Kolaborasi ini memperdalam kemitraan yang menjadikan ekosistem pengodean iCap dari Al-Media sebagai pilihan terbaik bagi lembaga penyiaran dan pelanggan pemerintah di seluruh dunia yang mencari kinerja terbaik dari teknologi AI inovatif dari Speechmatics."

Dengan memanfaatkan mesin pengenalan ucapan tingkat lanjut Speechmatics serta teknologi alur kerja dan pengodean mutakhir AI-Media, kemitraan ini mengatasi beragam dan rumitnya kebutuhan industri, dari sektor penyiaran hingga pemerintah dan perusahaan.

Kemitraan ini memperluas jangkauan Speechmatics dengan mengintegrasikan teknologi intinya dalam produk LEXI 3.0 AI-Media.

Memperluas kesuksesan LEXI 3.0 ke pasar penyiaran Eropa merupakan tujuan jangka pendek - kemampuan multibahasa baru Speechmatics selaras dengan rencana pertumbuhan AI-Media.

Visi untuk Masa Depan

Kemitraan baru ini mendorong AI-Media menjadi mitra pasar terbesar dalam hal pembuatan takarir langsung, yang menandakan pencapaian signifikan dalam kolaborasi mereka.

"Speechmatics telah menjadi penyedia Pengenalan Ucapan Otomatis (Automatic Speech Recognition atau ASR) terdepan dalam penyiaran berkat akurasi tinggi dan latensi rendah di berbagai bahasa, baik secara langsung maupun offline. AI-Media berhasil mengintegrasikan teknologi kami ke dalam infrastruktur penyiarannya yang terdepan di pasar guna mencapai pertumbuhan luar biasa di pasar yang dipilih, dan kemitraan strategis ini semakin mempererat kolaborasi yang akan menghasilkan lebih banyak inovasi dan ketangkasan yang lebih pesat. Sebagai hasilnya, lembaga penyiaran global akan terus mendapatkan layanan pembuatan takarir terbaik di pasar dan gabungan kelebihan kami dalam pembuatan takarir berbasis AI dapat dimanfaatkan di berbagai jenis perusahaan yang lebih luas." ucap Katy Wigdahl, CEO Speechmatics.

Bersama-sama, AI-Media dan Speechmatics berkomitmen untuk mengintegrasikan teknologi terbaik di kelasnya untuk menetapkan standar industri baru. Kolaborasi ini lebih dari sekadar integrasi teknis, melainkan juga kemitraan penuh visi dan inovasi, yang bertujuan untuk terus berkembang dan beradaptasi dengan permintaan dinamis dari pasar layanan bahasa global.

Kunjungi AI-Media di IBC 2024

Rasakan inovasi terbaru AI-Media di IBC 2024 serta temukan alasan lembaga dan organisasi penyiaran di seluruh dunia memercayai AI-Media dan LEXI untuk mengubah alur kerja pembuatan takarir mereka. Untuk membuat janji temu 1:1, klik DI SINI . Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, kunjungi ai-media.tv.

Tentang AI-Media

Didirikan di Australia pada tahun 2003, AI-Media merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI.

Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, LEXI, dibandingkan dengan alur kerja manusia pada umumnya yang lebih mahal di pasar video langsung.

Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka yang mulus.

AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada 15 September 2020.

Kunjungi Speechmatics di IBC 2024

Bergabunglah dengan Speechmatics di IBC 2024 dan telusuri kemajuan terbaru dalam teknologi Pengenalan Ucapan Otomatis (Automatic Speech Recognition atau ASR). Temukan alasan lembaga dan organisasi penyiaran terdepan seperti AI-Media memercayakan Speechmatics untuk solusi ASR waktu nyata, akurat, dan terukur. Untuk menjadwalkan pertemuan 1:1, klik DI SINI . Untuk informasi selengkapnya, kunjungi speechmatics.com

Tentang Speechmatics

Speechmatics adalah pemimpin global dalam teknologi Pengenalan Ucapan Otomatis (Automatic Speech Recognition atau ASR) yang dipercaya oleh berbagai merek besar dalam industri media dan penyiaran. Solusi ASR mutakhir kami menghadirkan latensi terendah dan keakuratan tertinggi di pasar, yang menyediakan layanan transkrip waktu nyata paling cepat dan andal bagi lembaga penyiaran.

Memelopori Inovasi ASR: Kami terus mendorong batas teknologi ASR agar pelanggan kami senantiasa terdepan. Solusi kami tidak hanya menangkap kata yang diucapkan, melainkan juga mengenali kejadian audio seperti tawa, tepuk tangan, dan musik, yang membedakan kami dari para pesaing.

Kami dengan bangga mengenalkan Ursa 2, mode inovasi terbaru kami, yang menawarkan pengurangan kesalahan sebesar 18% di 50 bahasa, termasuk dukungan tambahan untuk dialek Arab, bahasa Irlandia, dan bahasa Malta—sehingga cakupan bahasa kami meliputi 24 bahasa resmi UE. Dengan pengurangan latensi hingga di bawah 1 detik, Ursa 2 meningkatkan transkrip waktu nyata secara kilat tanpa mengorbankan keakuratan.

Speechmatics adalah pilihan sempurna bagi lembaga dan organisasi penyiaran yang menginginkan presisi dan kecepatan dalam alur kerja pembuatan takarirnya.

