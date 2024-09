OTC Markets Group 宣布正式推出 OTC Overnight，扩大全球市场准入

纽约, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- OTC Markets Group Inc. (OTCQX:OTCM;“该公司”) 是可供超过 12,000 种美国和国际证券交易的受监管金融市场的运营商,今天宣布正式推出 OTC Overnight。 现在可在美国东部时间周日至周四晚上 8 点至凌晨 4 点之间,对某些特定的热门证券进行交易。



该公司于 5 月首次宣布推出 OTC Overnight,并注明了拟定的交易时间和推出时符合资格的证券类型。 该公司在本月推出这项产品之际,正逢客户对 OTC Markets 的需求不断增加,他们青睐 OTC Markets 对全球证券以美元计价的特色。 OTC Overnight 提供的交易功能将显著扩大 OTC Markets 的市场可及性、透明度和综合数据覆盖范围。 通过使用现有的基础设施和连接,经纪交易商订户可以有效地添加隔夜交易功能,以满足其客户需求。

随着 OTC Overnight 交易和报告功能现已在 OTC Link NQB(受 SEC 监管的另类交易系统)上运行,某些特定的热门证券现在有资格由经纪交易商订户以美元在隔夜时段进行交易。 其中包括 adidas、Heineken 和 Roche Holding 等全球企业的流动美国存托凭证(ADR),以及 Bombardier 和 Air Canada Inc 等知名公司的普通股。虽然这个产品在最初推出之际,仅限某些证券,但该公司计划在短期内将适用范围扩大,方便大家买卖更多证券。

该公司将继续采取措施,将自身打造成一个满足投资者、经纪交易商和发行商需求的全球市场。 OTC Overnight 标志着公司服务的演变,在具有创新意识的经纪交易商寻求增强美国和亚洲投资者交易体验的关键时刻,该服务应运而生。

OTC Markets Group 市场数据业务执行副总裁 Matt Fuchs 评论说:“我们很高兴能够打造出这个新颖产品。 OTC Overnight 将提供一个透明、有竞争力且具成本效益的市场,以满足投资者、经纪交易商和发行商不断增加的需求。 这是重要一步,有助于我们公司进一步实现打造信息更灵通、更有效率的市场的使命。”

想要了解关于 OTC Overnight 的更多信息,请访问 https://www.otcmarkets.com/otc-link/otc-overnight-trading 或 https://www.otcmarkets.com/market-data/otc-overnight .

关于 OTC Markets Group Inc.

OTC Markets Group Inc. 运营着交易 12,000 支美国和国际证券的受监管市场。 我们以数据为导向的披露标准构成了三大公开市场的基础:OTCQX® 最佳市场、OTCQB® 风险市场和 Pink® 公开市场。 我们的 OTC Link® 另类交易系统 (ATSs) 提供了经纪商促成交易所需的关键市场基础设施。 我们的创新模式为广大企业提供了进入美国金融市场的更有效渠道。 OTC Link ATS、OTC Link ECN 和 OTC Link NQB 均为受证券交易委员会监管 (SEC) 的 ATS,由 FINRA 和 SEC 注册经纪自营商、SIPC 成员 OTC Link LLC 运营。

媒体垂询:

OTC Markets Group Inc.,+1 (212) 896-4428, media@otcmarkets.com

