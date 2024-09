KFSHRC lidera el diagnóstico de enfermedades infecciosas con tecnologías genómicas avanzadas

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) está revolucionando el diagnóstico de enfermedades infecciosas con protocolos avanzados de secuenciación del genoma completo (WGS) y metagenómica. Las nuevas herramientas habilitan precisión y velocidad inigualables en la identificación de patógenos, incluso en los casos más complejos.

La tecnología WGS de KFSHRC permite un análisis genético completo, que facilita la detección temprana de mutaciones raras y conduce a tratamientos focalizados que mejoran significativamente los resultados del paciente. Complementando el WGS, el protocolo de metagenómica de KFSHRC sobresale en el diagnóstico de enfermedades infecciosas indetectables por métodos convencionales. Al analizar a fondo el ADN microbiano, este protocolo identificó patógenos en pacientes con síntomas inexplicables o que no responden al tratamiento, descubriendo patógenos no diagnosticados previamente en más de la mitad de los casos examinados.

La integración de IA y robótica mejora aún más la precisión diagnóstica y quirúrgica, lo que contribuye a tiempos de recuperación reducidos y mejor atención al paciente. En 2023, se condujeron más de 7,000 pruebas de WGS. Los avances de KFSHRC se demuestran aún más por una reducción del 67% en los costos de WGS, mayor acceso a pruebas genéticas y un aumento quintuplicado en la capacidad analítica. El protocolo metagenómico proporciona resultados rápidos en 24 horas, lo que permite la detección simultánea de múltiples patógenos, incluidos los difíciles de identificar tradicionalmente.

Al implementar estas tecnologías genómicas, KFSHRC establece nuevos estándares globales para diagnosticar y tratar enfermedades infecciosas, contribuyendo a mejores los resultados del paciente en todo el mundo.

Es de notar que King Faisal Specialist Hospital & Research Centre fue clasificado en primer lugar en el Medio Oriente y África y en vigésimo lugar en todo el mundo, en la lista de los 250 principales centros médicos académicos en el mundo por segundo año consecutivo. Este reconocimiento es un testimonio del compromiso de KFSHRC con la excelencia y debe infundir confianza en la credibilidad de la institución. Además, en el mismo año, la revista Newsweek lo clasificó entre los mejores 250 hospitales del mundo, consolidando aún más su posición como líder mundial en atención médica.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/252895ea-40e8-4b23-bc51-1d057747293c

