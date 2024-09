Numéro spécial de Jiangsu Glimpses : Invitation à profiter des eaux et à découvrir le « charme du Jiangsu »

NANJING, Chine, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ces dernières années, le Jiangsu a tiré parti de ses rivières, lacs et mers pour créer un espace de développement culturel et touristique dans toute la province, englobant « deux corridors, deux ceintures et deux zones ». En septembre, avec le soutien du centre de communication mondial « Charm of Jiangsu », des éditions spéciales ont été publiées sur les thèmes intitulés « Zone de tourisme écologique et culturel de classe mondiale au bord du lac Taihu » (https://tuce.zboec.com/2024/8-7thkyw/), « Zone de tourisme écologique et culturel de classe mondiale au bord du lac Hongze » (https://tuce.zboec.com/2024/8-21hzhe/) et « Corridor d’écotourisme côtier de classe mondiale » (https://tuce.zboec.com/2024/8-21bhe/), invitant les lecteurs du monde entier à découvrir les histoires du Jiangsu, où les eaux sont omniprésentes. Pour mieux vanter le charme du Jiangsu en tant que destination touristique de renommée mondiale, le très apprécié guide de voyage « Charm of Jiangsu », Jiangsu Glimpses, met l’accent sur les magnifiques paysages de ces six régions.



Une coupure de presse jointe au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

La province du Jiangsu trouve son berceau dans l’eau, qui reste à ce jour un élément prépondérant de son histoire. Le fleuve Yangtsé la traverse d’Est en Ouest, ainsi que le Grand Canal de Chine du Nord au Sud. Elle est bordée de vastes côtes ouvertes, et agrémentée d’agréables lacs tranquilles, ce qui lui donne une signature culturelle, à la croisée des lacs et des courants fluviaux et marins. La renommée mondiale du Jiangsu est indissociable de ses eaux. Il y a environ 1 200 ans, sous la dynastie Tang, le célèbre moine Jianzhen a entrepris son voyage vers le Japon en empruntant le Grand Canal, puis le fleuve Yangtsé. De son côté, il y a approximativement 700 ans, le marchand Marco Polo, originaire de Venise, en Italie, a parcouru un long chemin jusqu’au Jiangsu, empruntant à la fois les routes de la soie terrestres et maritimes, documentant par la suite ses voyages dans son célèbre ouvrage Le Livre de Marco Polo.

Il y a quelque 600 ans, la flotte de l’amiral Zheng He est partie de Liujiagang, à l’embouchure du fleuve Yangtsé, pour entreprendre des voyages vers les océans occidentaux, favorisant les échanges amicaux en chemin et léguant de nombreuses anecdotes historiques. Voilà maintenant près de 400 ans, Xu Xiake, né à Wuxi, connue sous le nom de « Perle du lac Taihu », a compilé son carnet de voyage réalisé sur plus de 30 ans à travers la Chine, Travels of Xu Xiake. Cette œuvre comptant plus de 600 000 mots a fait de Xu Xiake un expert en voyages de renom en Chine. Il y a environ 400 ans, le missionnaire italien Matteo Ricci est arrivé à Huai’an, ville située sur les rives du lac Hongze, et en a fait le même éloge que son homologue Marco Polo.

Promenez-vous sur les rives du lac Taihu à Suzhou, ville créative d’artisanat et d’art populaire inscrite au patrimoine mondial de l’UNESCO. Savourez les délices culinaires de Huai’an et Yangzhou, deux cités de la gastronomie situées sur les rives du lac Hongze. Admirez les spectacles époustouflants des oiseaux migrateurs et des mangroves uniques dans les sanctuaires d’oiseaux migrateurs le long de la côte de la mer Jaune et du golfe de Bohai en Chine à Yancheng, un site classé au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO. Observez les adorables animaux tels que le cerf du père David, le bécasseau spatule, la grue à couronne rouge, le marsouin aptère du Yangtsé et la spatule à face noire. Régalez vos papilles avec les délicieux fruits de mer locaux tels que le poisson de sable de Lianyungang, les « trois blancs » du lac Taihu, les « huit spécialités fraîches » de Qintong, les crabes poilus du lac Yangcheng, les écrevisses de Xuyi et les œufs à double jaune de Gaoyou. La province du Jiangsu convie les visiteurs à explorer ses magnifiques eaux grâce à Jiangsu Glimpses, où ils découvriront des paysages époustouflants, des saveurs appétissantes, un riche patrimoine culturel et un mode de vie dynamique, permettant de faire d’innombrables et délicieuses découvertes.

Source : Centre de communication mondial « Charm of Jiangsu »

Interlocuteur : M. Wong, tél. : 86-10-63074558

