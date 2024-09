NANCHANG, Chine, 13 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 3 septembre, le mois de promotion culturelle et touristique 2024 « Paysage unique du Jiangxi » a été officiellement lancé dans la Région administrative spéciale (RAS) de Hong Kong et la Région administrative spéciale (RAS) de Macao. La cérémonie de lancement et un événement de promotion touristique ont eu lieu dans la RAS de Hong Kong. Le 5 septembre, un événement promotionnel similaire a été organisé avec succès dans la RAS de Macao, présentant une variété d’itinéraires touristiques mettant en valeur les paysages naturels, la culture de la céramique, la culture Hakka, et plus encore.



Pour renforcer l’influence du label « Paysage unique du Jiangxi » et attirer les touristes au Jiangxi, la province a vanté les mérites de ses paysages naturels, de son patrimoine culturel et de ses produits touristiques à Hong Kong et à Macao. Cette initiative a permis de créer une plateforme de coopération entre les entreprises touristiques des trois régions, et aux habitants de Hong Kong et de Macao de se rapprocher du Jiangxi.

Lors de la cérémonie de lancement, des représentations artistiques aux couleurs locales du Jiangxi ont mis en valeur le charme unique de la culture de cette province. Cette manifestation a également permis de promouvoir des offres touristiques exclusives pour les résidents de Hong Kong et de Macao, notamment la politique favorable « Dragon Travels - Happy Tour in Jiangxi » (grâce à laquelle les personnes nées pendant l’année du dragon chinois peuvent bénéficier d’une entrée gratuite dans les sites touristiques du Jiangxi au cours de leur mois d’anniversaire), près de 140 politiques favorables à travers 110 sites touristiques du Jiangxi, et 33 forfaits spéciaux dans 17 hôtels cinq étoiles.

Mei Yi, Directrice Générale du Département provincial de la culture et du tourisme de Jiangxi, a souligné dans son discours que Jiangxi, Hong Kong et Macao sont en passe de devenir des destinations et des sources touristiques de plus en plus importantes les unes pour les autres. Les trois régions ont établi une coopération significative dans divers domaines tels que les échanges culturels et la protection du patrimoine. Cette activité renforcera la visibilité et la réputation du Jiangxi en matière de culture et de tourisme à Hong Kong et à Macao, et aidera les habitants de ces régions à mieux connaître le Jiangxi. Elle favorisera également le partage de ressources, les échanges touristiques et la coopération entre les entreprises touristiques du Jiangxi, de Hong Kong et de Macao, renforçant ainsi la collaboration culturelle et touristique.

Li Dahong, membre du comité national de la Conférence consultative politique du peuple chinois et président du Hong Kong Ta Kung Wen Wei Media Group, a souligné qu’avec la poursuite du développement de la zone de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao, les liens entre le Jiangxi et Hong Kong se sont resserrés et les échanges dans divers domaines sont devenus plus fréquents. De nombreux touristes de Hong Kong voyagent vers le nord le long de la rivière Dongjiang pour apprécier la diversité des paysages et de la culture du Jiangxi. M. Dahong estime que cet événement promotionnel particulier facilitera davantage la coopération culturelle et touristique entre les deux régions, en promouvant le développement mutuel et en produisant des résultats bénéfiques pour toutes les parties concernées.

Durant la manifestation, le centre de promotion de la culture et du tourisme du Jiangxi (Hong Kong, Macao) « Unique Landscape in Jiangxi » a été créé, et des accords de coopération ont été signés entre les principales agences de voyage du Jiangxi et China Travel Service (Hong Kong) Limited.

Ng Hei-on (ou Wu Xi’an en mandarin), Vice-président du Conseil de l’industrie du voyage de Hong Kong, a noté que le secteur du tourisme de Hong Kong accorde une grande importance à la coopération avec les autorités culturelles et touristiques du Jiangxi. Avec l’intensification des efforts de promotion entre la province du Jiangxi et Hong Kong, l’industrie a clairement constaté une augmentation de l’espace d’échange et de coopération et une nouvelle vitalité dans le développement de haute qualité du tourisme dans les deux régions.

L’événement de Macao, qui s’inscrit dans le cadre du mois de promotion culturelle et touristique 2024 « Paysage unique du Jiangxi », a également mis en lumière de nombreux aspects des ressources touristiques du Jiangxi, notamment ses cultures rouge (révolutionnaire), verte (éco-environnementale) et ancienne. Quatre itinéraires thématiques de visites éducatives ont été présentés, offrant une expérience immersive du charme unique de la province du Jiangxi. En outre, la province du Jiangxi a lancé plusieurs politiques préférentielles pour Hong Kong et Macao, prévoyant des réductions sur les billets d’entrée, l’hébergement et plus encore, garantissant ainsi la mise en œuvre complète de l’initiative visant à attirer les touristes au sein de la province.

Hsu Yiu-ming (ou Xu Yaoming en mandarin), Directeur adjoint de l’Office du tourisme du gouvernement de la RAS de Macao, a déclaré que la province du Jiangxi et Macao entretiennent depuis longtemps de bonnes relations en matière de tourisme. Cet événement promotionnel a permis aux habitants de Macao d’acquérir une compréhension multidimensionnelle des ressources culturelles et touristiques du Jiangxi, favorisant ainsi les échanges et les visites entre les deux régions. M. Yiu-ming se réjouit à l’idée d’approfondir la coopération avec la province du Jiangxi dans d’autres domaines et d’explorer de nouvelles voies et opportunités pour le développement du tourisme.

Chen Jimin, Président de l’Association Macao Jiangxi, a déclaré que les deux régions pourraient approfondir leur coopération en se concentrant sur le tourisme culturel. Cela pourrait impliquer un renforcement de la collaboration en matière de recherche scientifique, d’échanges industriels et d’interactions entre les jeunes.

Source : Département de la culture et du tourisme de la province du Jiangxi

