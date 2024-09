QIAGEN und Bio-Manguinhos/Fiocruz verbessern Nachweis von Malaria und Dengue-Fieber in Brasiliens nationalem Screening-Programm

Moderne PCR-basierte Screening-Plattform kommt landesweit in 30 Laboren zum Einsatz und bietet neue Möglichkeiten zum Nachweis von Malaria, HIV, HCV und HBV in Blutspenden // Modernste Funktionen unterstützen epidemiologische Überwachung des anhaltenden Dengue-Ausbruchs in Brasilien mit einzigartigen von QIAGEN und Bio-Manguinhos/Fiocruz entwickelten Reagenzien // Partnerschaft unterstreicht QIAGENs Engagement für kundenspezifische und OEM-Lösungen sowie für Technologietransfer und langfristigen Support



VENLO, Niederlande, RIO DE JANEIRO, Brasilien, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- QIAGEN (NYSE: QGEN; Frankfurt Prime Standard: QIA) hat heute die Erweiterung seiner strategischen Partnerschaft mit Bio-Manguinhos/Fiocruz, dem führenden Anbieter von Impfstoffen und Diagnostika für das brasilianische Gesundheitsministerium, bekannt gegeben. Die Partnerschaft besteht seit 2009 und hat Bio-Manguinhos/Fiocruz bislang mit Reagenzien und Instrumenten unterstützt, um Proben auf HIV und Hepatitis C zu testen.

Dank der Erweiterung der Zusammenarbeit kann Bio-Manguinhos nun eine fortschrittliche, PCR-basierte molekularen Screening-Plattform zum Nachweis von Malaria sowie von HIV, Hepatitis-B- und -C-Viren (HCV und HBV) bereitstellen – dies war bislang im brasilianischen Blutspendeprogramm nicht möglich. Des Weiteren fördert die Partnerschaft die epidemiologische Überwachung der anhaltenden Dengue-Epidemie in Brasilien durch die Entwicklung von Bio-Manguinhos/Fiocruz molekularen Kits für Dengue, die aufeinzigartigen von QIAGEN und Bio-Manguinhos/Fiocruz entwickelten Reagenzien basieren. QIAGEN wird dabei wichtige molekularbiologische Technologien und maßgeschneiderte Lösungen liefern sowie umfassende Schulungen anbieten, um Brasiliens Initiative im Bereich der öffentlichen Gesundheit zu unterstützen.

Erst kürzlich wurde im Rahmen des nationalen Blutscreening-Programms in Brasilien mit NAT (Nucleic Acid Test, Neukleinsäuretest) Plus eine hochmoderne Plattform eingeführt, die PCR-Reagenzien von QIAGEN nutzt. Das 2010 initiierte Screening-Programm ist die größte Initiative zur Sicherheit von Blutspenden in der Geschichte des Landes. Jedes Jahr werden in Brasilien fünf Millionen Blutspenden durchgeführt, 70% davon in öffentlichen Blutbanken.

Mit der jüngsten Weiterentwicklung des Programms wird nun die Sicherheit von Bluttransfusionen verbessert, indem Malaria nachgewiesen und so das „diagnostische Fenster“ zwischen dem Zeitpunkt der Infektion und der Labordiagnose geschlossen werden kann. Das System ist derzeit in 30 Laboren im Einsatz und ist entscheidend für die Sicherung der Blutversorgung, vor allem in Regionen, in denen die nachweisbaren Krankheiten nicht endemisch sind. QIAGEN und Bio-Manguinhos arbeiten seit 2009 zusammen, um das nationale Blutscreening-Programm in Brasilien mit fortschrittlichen molekularen Technologien auszustatten.

„QIAGENs Unterstützung war entscheidend, um unsere Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit zur erreichen und insbesondere Malaria- und Dengue-Screenings zu ermöglichen“, sagte Antonio Gomes Pinto Ferreira, IVD Reagents Director von Bio-Manguinhos/Fiocruz. „Das QIAGEN-Team hat uns bei der Entwicklung und Skalierung einer epidemiologischen Lösung unterstützt, die unsere Möglichkeiten des Blutscreenings deutlich verbessert und die öffentliche Sicherheit erhöht.“

„QIAGEN arbeitet Seite an Seite mit Technologiepartnern wie Bio-Manguinhos/Fiocruz, um hochwirksame Lösungen zu entwickeln“, sagte Salim Essakali, Leiter Strategic Partnerships & OEM bei QIAGEN. „Diese Partnerschaft ist ein Beispiel dafür, wie die Kombination von QIAGENs biotechnologischem Fachwissen, biowissenschaftlichen Werkzeugen und operativen Fähigkeiten die öffentliche Gesundheit in Brasiliens nationalem Blutscreening-Programm verbessern kann“.

Die NAT PLUS-Plattform unterstützt die Gesundheitsüberwachung innerhalb des Blutspendewesens, das über 300 geschulte Fachkräfte in 14 Zentren für Transfusionsmedizin und Hämotherapie beschäftigt und jährlich 3,5 Millionen Proben verarbeitet. Das ZCD-Typisierungskit von Bio-Manguinhos/Fiocruz kann nun auch Proben des Zika-, Chikungunya- und Dengue-Virus erkennen und unterscheiden. Das Kit kann außerdem das Dengue-Virus typisieren, was Programme zur epidemiologischen Überwachung in Brasilien unterstützt. Im Rahmen der Vereinbarung werden die Lösungen von QIAGEN in die Screening-Kits aufgenommen und unter der Marke Bio-Manguinhos vermarktet.

Seit seiner Gründung hat QIAGEN Strategic Partnerships & OEM mehr als 400 globale Partner in der Molekulardiagnostik, Life-Science-Forschung, Infektionsdiagnostik und Onkologie mit hochmodernen Produktionseinrichtungen, integrierten Qualitätsmanagementsystemen und einem breiten Spektrum individuell anpassbarer Produkte und Dienstleistungen unterstützt.

Über QIAGEN Strategic Partnerships

QIAGEN Strategic Partnerships beschleunigt den Prozess der Markteinführung innovativer Marken, Produkte und Services, indem es maßgeschneiderte Lösungen und umfassende Unterstützung für Unternehmen in den Bereichen Life Sciences, Biotechnologie und Diagnostik bietet. Das Programm bietet QIAGENs strategischen Partnern Zugang zu maßgeschneiderten Lösungen, Auftragsfertigung, Verpacken großer Volumina, Versand sowie Expertenunterstützung für alle Aspekte komplexer Arbeitsabläufe. Zu diesen Arbeitsabläufen gehören Probenvorbereitung, Assay-Entwicklung für Next-Generation-Sequencing (NGS), Präzisions- und kundenspezifische Enzyme, quantitative oder digitale PCR, bioinformatische Analyselösungen sowie technische, regulatorische und Compliance-Beratungsdienste. Durch die Nutzung von QIAGENs umfassender Life-Science-Expertise und operativen Fähigkeiten können strategische Partner hochwirksame Lösungen effektiv und effizient entwickeln und einsetzen.

Erfahren Sie hier mehr über QIAGEN Strategic Partnerships: https://www.qiagen.com/applications/oem-and-custom-solutions

Über QIAGEN

QIAGEN N.V., eine niederländische Holdinggesellschaft, ist der weltweit führende Anbieter von Komplettlösungen zur Gewinnung wertvoller molekularer Erkenntnisse aus biologischen Proben. Die Probentechnologien von QIAGEN ermöglichen die Aufreinigung und Verarbeitung von DNS, RNS und Proteinen aus Blut, Gewebe und anderen Stoffen. Testtechnologien machen diese Biomoleküle sichtbar und bereit zur Analyse. Bioinformatik-Lösungen und Wissensdatenbanken helfen bei der Interpretation von Daten zur Gewinnung relevanter und praktisch nutzbarer Erkenntnisse. Automationslösungen integrieren diese zu nahtlosen und kosteneffizienten molekularen Test-Workflows. QIAGEN stellt seine Lösungen mehr als 500.000 Kunden aus den Bereichen Molekulare Diagnostik (Gesundheitsfürsorge) und Life Sciences (akademische Forschung, pharmakologische F&E und industrielle Anwendungen, hauptsächlich Forensik) zur Verfügung. Zum 30. Juni 2024 beschäftigte QIAGEN weltweit mehr als 5.900 Mitarbeiter an über 35 Standorten. Weitere Informationen über QIAGEN finden Sie unter https://www.qiagen.com.

Über Bio-Manguinhos/Fiocruz

Bio-Manguinhos wurde 1976 gegründet und ist ein Institut der portugiesischen Oswaldo-Cruz-Stiftung (auch bekannt als Fiocruz), das für die Forschung, Innovation, Entwicklung und Produktion von Impfstoffen, In-vitro-Diagnostika und Biotherapeutika zuständig ist, die in erster Linie die Anforderungen des nationalen Gesundheitswesens erfüllen sollen. Das auf dem Fiocruz-Campus in Manguinhos angesiedelte Bio-Manguinhos/Fiocruz ist eines der größten Produktionszentren in Lateinamerika und unterstützt das brasilianische Gesundheitsministerium bei der autarken Versorgung mit wichtigen Impfstoffen, Biotherapeutika und In-vitro-Diagnostika. Das Institut trägt dabei zur öffentlichen Gesundheit mehrerer Länder bei, vor allem durch den Export des Gelbfieberimpfstoffs, der von der WHO vorqualifiziert wurde. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.bio.fiocruz.br/index.php/en-us/bio-eng.

