Bitget 在 8 月吸纳 170 万新用户，成为月报亮点

维多利亚,塞舌尔, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 分享了 2024 年 8 月的透明度报告,重点介绍了业务方面的显著增长:尽管市场环境充满挑战,但该公司仍吸纳了 172 万新用户。 加密货币市场大幅下跌,比特币跌破 5 万美元,但 Bitget 通过整合新功能和推进战略性措施,保持韧性。

一个关键亮点是整合 Apple Pay 和 Google Pay,以便用户将法定货币转换为加密货币。 Bitget 由此开启了入金功能,方便用户在全球范围内购买和交易加密货币,支持超过 140 种法定货币和 100 多种加密货币。

Bitget 已任命 Hon Ng 为首席法务官,进一步加强合规和监管工作的力度。 Ng 拥有 20 多年的相关经验,现在领导 Bitget 拓展新市场及加强全球监管的工作。 这项任命符合公司通过严格的合规工作来推动人们采用加密货币的目标。

8 月份,Bitget 平台录得可观增长,提供 800 种加密货币和 900 种现货交易对,现货市场日均交易量达 4 亿美元,期货市场日均交易量达 70 亿美元。 该平台的保护基金仍维持在 4 亿美元的强劲水平,确保用户安全。

Bitget 首席执行官 Gracy Chen 表示: “Bitget 在安全性方面不断创新,持续取得进步,所以能够成为发展最快的交易所之一。 每月持续增加超过 100 万用户对我们来说是一项巨大成就,也表明了采用加密货币的受众不断增加,越来越广泛。”

公司还推出 Bitget Booster Platform 等新产品,将加密货币网红与项目联系起来,为内容创作者提供丰厚的佣金奖励。 此外,P2P Shield 面世,增强了点对点交易的安全性,保护用户免受诈骗。

Bitget 还获得了 ISO 27001:2022 认证,彰显该公司致力维持信息安全最高标准的承诺。 随着平台扩展,有赖于这些进展,Bitget 得以保持在加密货币行业的领导者地位,同时确保用户安全及资产保护。

该平台目前有超过 185,000 名专业交易员和超过 84 万名跟单交易追随者,达成超过 9 千万笔成功交易。 这些交易带来的利润超过 5 亿美元,其中 2,300 万美元由精英交易员分享。

在 Bitget Wallet 方面,这款 Bitget 生态系统的去中心化钱包引入了具有 Telegram 登录功能的 MPC 钱包,允许用户通过 Telegram 帐户建立无私钥钱包,从而简化了 Web3 进入步骤。 这项创新增强了安全性和可用性,并辅以新的 Telegram 交易机器人,该机器人可提供实时市场更新并促进 Meme Coin 交易。 此外,Bitget Wallet 还整合了 Four 的加密货币清单。适用于 TRON 和 BNB Chain 迷因币的 Meme 和 Sun Pump,升级了交易功能,并投入 200 万美元 TRX 以补贴煤气费用,使交易更快、更便宜、更方便用户使用。

如需更深入的见解,请访问 Bitget 的《8 月透明度报告》(August Transparency Report)。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年,是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 100 多个国家和地区的 2,500 多万用户提供服务,致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep,是一款世界级多链加密钱包,提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能,包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作,激励个人接受加密货币,包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu (摔跤世界冠军) 、Samet Gümüş (拳击金牌得主) 和 İlkin Aydın (排球国家队)。

如需了解更多信息,请访问:网站 | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

媒体垂询请联系:media@bitget.com

风险提示:数字资产价格可能会出现波动。 仅投资您能承受损失的资金。 您的投资价值可能会受到影响,并可能无法实现财务目标或无法收回投资本金。 请务必寻求独立的财务建议,并考虑自己的理财经验和财务状况。 过往业绩并非未来业绩的可靠衡量标准。 Bitget 对您可能遭受的损失不承担任何责任。 本文的所有内容均不应被视为财务建议。 如想了解更多信息,请参阅我们的使用条款。

如需本公告随附的照片,请访问https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6a615fb6-94c8-43bc-bb88-3b06a60d5bcc

