Bitget Memperoleh 1.7 juta Pengguna pada bulan Ogos, Sorotan Laporan Bulanan

VICTORIA, Seychelles, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, bursa mata wang kripto terkemuka dan syarikat Web3 telah berkongsi laporan ketelusan Ogos 2024 yang menyerlahkan pertumbuhan ketara, menambah 1.72 juta pengguna walaupun dalam keadaan pasaran yang mencabar. Pasaran kripto menyaksikan penurunan mendadak, dengan Bitcoin jatuh di bawah $50,000. Namun, Bitget kekal berdaya tahan dengan menyepadukan ciri baharu dan memajukan inisiatif strategik.

Sorotan utama ialah penyepaduan Apple Pay dan Google Pay, yang membolehkan pengguna menukar fiat kepada kripto. Ini membolehkan keupayaan on-ramp Bitget, menjadikannya lebih mudah bagi pengguna untuk membeli dan berdagang mata wang kripto secara global, menyokong lebih 140 mata wang fiat dan 100+ mata wang kripto.

Bitget melantik Hon Ng sebagai Ketua Pegawai Undang-undang, mengukuhkan fokusnya pada pematuhan dan penglibatan kawal selia. Dengan lebih 20 tahun pengalaman, Ng kini mengetuai usaha untuk berkembang dalam pasaran baharu dan mengukuhkan dialog kawal selia di seluruh dunia untuk Bitget. Pelantikan ini sejajar dengan matlamat syarikat untuk memajukan penggunaan kripto melalui pematuhan yang kukuh.

Pada bulan Ogos, platform Bitget menunjukkan pertumbuhan yang mengagumkan, menawarkan 800 token dan 900 pasangan dagangan spot, dengan volum dagangan harian sebanyak $400 juta dalam pasaran spot dan $7 bilion dalam niaga hadapan. Dana perlindungan platform kekal kukuh pada $400 juta, memastikan keselamatan pengguna.

"Inovasi berterusan Bitget dan kemajuan dalam keselamatan telah menjadikannya salah satu pertukaran yang paling pesat berkembang. Penambahan lebih sejuta pengguna secara konsisten dari bulan ke bulan telah menjadi pencapaian besar bagi kami dan juga menunjukkan peningkatan penyertaan dalam kripto daripada khalayak yang lebih luas," kata Gracy Chen, Ketua Pegawai Eksekutif di Bitget.

Pengenalan produk baharu, seperti Platform Penggalak Bitget, turut dilancarkan untuk menghubungkan pempengaruh kripto dengan projek, menawarkan ganjaran komisen yang besar kepada pencipta kandungan. Selain itu, pelancaran P2P Shield memperkukuh keselamatan untuk transaksi rakan ke rakan, melindungi pengguna daripada penipuan.

Bitget juga mencapai pensijilan ISO 27001:2022, menunjukkan komitmennya untuk mengekalkan piawaian tertinggi keselamatan maklumat. Apabila platform berkembang, perkembangan ini memastikan Bitget kukuh sebagai peneraju dalam industri kripto sambil memastikan keselamatan pengguna dan perlindungan aset.

Platform pada masa ini mempunyai 185,000+ pedagang pro dan lebih 840,000 pengikut dagangan salinan, yang membawa kepada lebih daripada 90 juta dagangan yang berjaya. Keuntungan daripada perdagangan ini telah menghasilkan lebih $500 juta dalam keuntungan, dengan $23 juta dikongsi oleh pedagang elit.

Di sisi Bitget Wallet, dompet terdesentralisasi daripada ekosistem Bitget memperkenalkan dompet MPC dengan log masuk Telegram, memudahkan akses Web3 dengan membenarkan pengguna mencipta dompet tanpa kunci melalui akaun Telegram mereka. Inovasi ini meningkatkan keselamatan dan kebolehgunaan, dilengkapi dengan bot perdagangan Telegram baharu yang menawarkan kemas kini pasaran masa nyata dan memudahkan perdagangan syiling meme. Selain itu, Bitget Wallet telah menyepadukan senarai token daripada Four.Meme dan Sun Pump untuk memecoin TRON dan BNB Chain, menaik taraf ciri transaksi dan menjanjikan 2 juta $TRX untuk mensubsidi yuran gas, menjadikan dagangan lebih pantas, lebih murah dan lebih mesra pengguna.

Untuk mendapatkan cerapan yang lebih mendalam, lawati Laporan Ketelusan Ogos Bitget.

