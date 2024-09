ビットゲット (Bitget) が8月に170万人のユーザーを獲得したことを月次レポートで強調

セイシェル・ビクトリア発, Sept. 13, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットが、厳しい市場環境の中、ユーザー172万人増となり、大幅な成長を強調した2024年8月の透明性レポートを発表した。 暗号通貨市場は急激な下落に見舞われ、ビットコインは5万米ドル (約709万円) を下回ったが、ビットゲットは新機能の統合と戦略的イニシアチブの推進により、回復力を維持した。

主なハイライトは、Apple PayとGoogle Payの統合で、ユーザーは法定通貨を暗号通貨に変換できるようになった。 これにより、ビットゲットのオンランプ機能が有効になり、140を超える法定通貨と100を超える暗号通貨がサポートされ、ユーザーは世界中で暗号通貨をより簡単に購入および取引することが可能となる。

ビットゲットは、ホン・ン (Hon Ng) を最高法務責任者に任命し、コンプライアンスと規制への取り組みへの注力を強化した。 20年以上の経験を持つ同氏は現在、ビットゲットの新たな市場への進出と、世界中の規制対話の強化に向けた取り組みを主導している。 この人事は、強力なコンプライアンスを通じて仮想通貨の採用を促進するという同社の目標と一致している。

8月、ビットゲットのプラットフォームは目覚ましい成長を見せ、800のトークンと900のスポット取引ペアを提供し、スポット市場での1日の取引量は4億米ドル (約567億8,640万円) 、先物市場では70億米ドル (約9,937億6,200万円) に達した。 プラットフォームの保護基金は4億ドル (約567億8,640万円) と堅調に推移しており、ユーザーのセキュリティを確保している。

「ビットゲットの絶え間ないイノベーションとセキュリティの進歩により、当社は最も急速に成長している取引所の1つとなっています。 毎月100万人を超えるユーザーを継続的に追加していることは、当社にとって大きな成果であり、より幅広いオーディエンスからの仮想通貨への参加が増えていることも示しています」とビットゲットの最高経営責任者 (CEO) であるグレーシー・チェン (Gracy Chen) は述べている。

ビットゲット・ブースター・プラットフォーム (Bitget Booster Platform) などの新商品の導入も開始され、仮想通貨のインフルエンサーとプロジェクトを結び付け、コンテンツクリエイターに多額のコミッション報酬を提供している。 さらに、P2P Shield の導入により、ピアツーピア取引のセキュリティが強化され、ユーザーを詐欺から保護できるようになった。

ビットゲットはISO 27001:2022認証も取得し、最高水準の情報セキュリティを維持するという同社の取り組みを示している。 プラットフォームが拡大するにつれ、これらの開発により、ユーザーのセキュリティと資産保護を確保しながら、ビットゲットは暗号業界のリーダーとしての地位を固めている。

現在、同プラットフォームには185,000人以上のプロトレーダーと840,000人以上のコピートレーディングフォロワーがおり、9,000万件以上の取引が成功裏に行われている。 これらの取引による利益は5億米ドル (約709億7,200万円) 以上の利益をもたらし、そのうち2,300万米ドル (約32億6,471万円) はエリートトレーダーによって分配された。

ビットゲット・ウォレット (Bitget Wallet) 側では、ビットゲットのエコシステムの分散型ウォレットがテレグラム (Telegram) ログイン機能を備えたMPCウォレットを導入し、ユーザーがテレグラムアカウントを通じてキーレスウォレットを作成できるようにすることで、Web3アクセスを簡素化した。 このイノベーションにより、セキュリティと使いやすさが向上し、リアルタイムの市場アップデートを提供し、ミームコインの取引を容易にする新しいテレグラム取引ボットにより補完される。 さらに、ビットゲットはFourのトークンリストを統合した。TRONとBNB Chainのミームコイン用のMemeとSun Pump、取引機能のアップグレード、ガス料金の補助金として200万米ドル (約2億8,388万円) のTRXを約束し、取引をより速く、より安く、よりユーザーフレンドリーにした。

より詳細な洞察については、ビットゲットの8月の透明性レポートを参照されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で2,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | Bitget Wallet

報道担当者向け問い合わせ先:media@bitget.com

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。 詳細については、利用規約を参照のこと。

