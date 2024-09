1.7 מיליון משתמשים הצטרפו ל-Bitget באוגוסט, מדגיש הדו"ח החודשי

ויקטוריה, סיישל, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, שיתפה את דו"ח השקיפות שלה לאוגוסט 2024. הדו"ח מדגיש צמיחה משמעותית, עם תוספת של 1.72 מיליון משתמשים, וזאת למרות תנאי השוק המאתגרים. השוק הקריפטוגרפי ראה ירידות חדות, כאשר שער ה-Bitcoin ירד אל מתחת ל-50,000 דולר, אך Bitget נשארה עמידה על ידי שילוב תכונות חדשות וקידום יוזמות אסטרטגיות.

גולת הכותרת העיקרית הייתה השילוב של Apple Pay ו-Google Pay המאפשר למשתמשים להמיר כסף פיאט למטבעות קריפטוגרפים. זה שיפר את יכולות ההצטרפות ל-Bitget, והקל על המשתמשים לקנות ולסחור במטבעות קריפטוגרפים ברחבי העולם, תוך תמיכה ביותר מ-140 מטבעות פיאט ולמעלה מ-100 מטבעות קריפטוגרפים.

Bitget מינתה את הון נג (Hon Ng) למנהל משפטי ראשי, וחיזקה את ההתמקדות שלה בציות ומעורבות רגולטורית. עם למעלה מ-20 שנות ניסיון, נג מוביל כעת עבור Bitget את מאמצי ההתרחבות לשווקים חדשים ואת חיזוק הדיאלוג עם גופים רגולטוריים ברחבי העולם. מינוי זה עולה בקנה אחד עם מטרת החברה לקדם אימוץ קריפטוגרפי באמצעות ציות חזק.

באוגוסט, הפלטפורמה של Bitget הציגה צמיחה מרשימה, והציעה 800 אסימונים ו-900 צמדים למסחר בשוק הספוט, עם מחזורי מסחר יומיים של 400 מיליון דולר בשווקי הספוט ו-7 מיליארד דולר בחוזים עתידיים. קרן ההגנה של הפלטפורמה נותרה חזקה ב-400 מיליון דולר והיא מבטיחה את האבטחה של המשתמשים.

"החדשנות וההתקדמות המתמדת של Bitget בתחום האבטחה הפכו אותה לאחת הבורסות הצומחות בקצב המהיר ביותר. הוספת למעלה ממיליון משתמשים באופן עקבי, חודש אחר חודש, היא הישג עצום עבורנו ומראה גם את ההשתתפות הגוברת של קהל רחב יותר בשוק הקריפטוגרפיה", אומרת גרייסי צ'ן (Gracy Chen), מנכ"לית Bitget.

השקת מוצרים חדשים, כמו Bitget Booster Platform, נועדה גם כדי לחבר בין משפיעני קריפטוגרפיה לפרויקטים, וכדי להציע ליוצרי תוכן תגמול עמלות נדיב. בנוסף, השקת P2P Shield חיזקה את האבטחה עבור עסקאות עמית לעמית, והגנה על המשתמשים מפני הונאה.

Bitget קיבלה גם הסמכת ISO 27001:2022, המציגה את מחויבותה לשמירה על הסטנדרטים הגבוהים ביותר של אבטחת מידע. ככל שהפלטפורמה מתרחבת, התפתחויות אלה שומרות על Bitget חזקה כמובילה בתעשיית הקריפטו תוך הבטחת אבטחת משתמשים והגנה על נכסים.

הפלטפורמה מכילה כיום יותר מ-185,000 סוחרים מקצועיים ולמעלה מ-840,000 עוקבי מסחר, שהובילו ליותר מ-90 מיליון עסקאות מוצלחות. עסקאות אלה הביאו לרווחים של למעלה מ-500 מיליון דולר, כאשר 23 מיליון דולר משותפים לסוחרי עילית.

בצד של Bitget Wallet, הארנק המבוזר מהאקו סיסטם של Bitget הציג ארנק MPC המשתמש בפרטי הכניסה ל-Telegram. הוא מפשט את הגישה ל-Web3 מכיוון שהוא מאפשר למשתמשים ליצור ארנקים ללא מפתח דרך חשבונות ה-Telegram שלהם. חידוש זה משפר את האבטחה והשימושיות, ומשלים אותו בוט מסחר חדש של Telegram המציע עדכוני שוק בזמן אמת ומאפשר מסחר במטבעות MEME. בנוסף, Bitget Wallet שילבה רשימות של מ-Four.Meme ו-Sun Pump עבור מטבעות ה-MEME מסוג TRON ו-BNB Chain, שדרגה תכונות ביצוע עסקאות והתחייבה ב-2 מיליון $TRX לסבסוד עמלות GAS, מה שהופך את המסחר למהיר יותר, זול יותר וידידותי יותר למשתמש.

לקבלת תובנות מעמיקות יותר, בקרו בדו"ח השקיפות של Bitget לחודש אוגוסט .

אזהרת סיכון: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. לקבלת מידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

