Bitget adquirió 1,7 millones de usuarios en agosto, según el informe mensual

VICTORIA, Seychelles, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en el intercambio de criptomonedas y Web3, ha compartido su informe de transparencia de agosto de 2024 en el que destaca un crecimiento significativo mediante la adición de 1,72 millones de usuarios a pesar de las complicadas condiciones del mercado. El criptomercado experimentó fuertes caídas, con Bitcoin por debajo de los 50.000 dólares, pero Bitget se mantuvo resistente al integrar nuevas funciones y avanzar en iniciativas estratégicas.

Un aspecto destacado fue la integración de Apple Pay y Google Pay, que permite a los usuarios convertir dinero fiduciario en criptomonedas. Esto habilitó las capacidades de incorporación de Bitget, lo que facilitó a los usuarios la compra y el comercio de criptomonedas a nivel mundial, con más de 140 monedas fiduciarias y más de 100 criptomonedas.

Bitget nombró a Hon Ng director de Asuntos Legales, lo que refuerza su enfoque en el cumplimiento de la normativa y el compromiso regulador. Con más de 20 años de experiencia, Ng dirige ahora los esfuerzos de expansión en nuevos mercados y refuerza los diálogos reguladores en todo el mundo para Bitget. Este nombramiento coincide con el objetivo de la empresa de impulsar la adopción de criptomonedas mediante un cumplimiento estricto de las normas.

En agosto, la plataforma de Bitget mostró un crecimiento impresionante, con 800 tokens y 900 pares de operaciones al contado, volúmenes de operaciones diarios de 400 millones de dólares en mercados al contado y 7.000 millones con futuros. El fondo de protección de la plataforma sigue siendo sólido, con 400 millones de dólares, lo que garantiza la seguridad de los usuarios.

"La constante innovación y los avances en seguridad de Bitget la han convertido en una de las bolsas de mayor crecimiento. Sumar más de un millón de usuarios de forma constante mes a mes ha sido un gran logro para nosotros y también muestra la creciente participación en criptomonedas de un público más amplio", dice Gracy Chen, directora general de Bitget.

También se lanzó la introducción de nuevos productos, como la plataforma Bitget Booster, para conectar a criptoinfluenciadores con proyectos, ofreciendo a los creadores de contenidos generosas recompensas en forma de comisiones. Además, el lanzamiento de P2P Shield reforzó la seguridad de las transacciones entre pares, protegiendo a los usuarios del fraude.

Bitget también obtuvo la certificación ISO 27001:2022, lo que demuestra su compromiso de mantener los más altos niveles de seguridad de la información. A medida que la plataforma se expande, estos desarrollos mantienen a Bitget fuerte como líder en la industria de las criptomonedas, garantizando al mismo tiempo la seguridad del usuario y la protección de sus activos.

En la actualidad, la plataforma cuenta con más de 185.000 operadores profesionales y más de 840.000 seguidores de copy trading, lo que se traduce en más de 90 millones de operaciones realizadas con éxito. Las ganancias de estas operaciones han supuesto más de 500 millones de dólares en beneficios, de los cuales 23 millones se los han repartido los operadores de élite.

Por el lado de Bitget Wallet, el monedero descentralizado del ecosistema de Bitget introdujo un monedero MPC con inicio de sesión en Telegram, simplificando el acceso a Web3 al permitir a los usuarios crear monederos sin clave a través de sus cuentas de Telegram. Esta innovación mejora la seguridad y la usabilidad, y se complementa con un nuevo bot de operaciones de Telegram que ofrece actualizaciones del mercado en tiempo real y facilita las operaciones de monedas meme. Además, Bitget Wallet ha integrado listas de tokens de Four.Meme y Sun Pump para memecoins de TRON y BNB Chain, actualizaron las funciones de transacción y prometieron 2 millones de $TRX para subvencionar las tasas de gas, lo que hace que estas operaciones sean más rápidas, más baratas y más fáciles de usar.

Para obtener información más detallada, visite el informe de transparencia de agosto de Bitget.

