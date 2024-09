Laut seinem monatlichen Bericht hat Bitget im August 1,7 Millionen Nutzer gewonnen

VICTORIA, Seychellen, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, das führende Unternehmen für Kryptowährungsaustausch und Web3, hat seinen Transparenzbericht für August 2024 veröffentlicht, in dem ein beträchtliches Wachstum hervorgehoben wird, das trotz schwieriger Marktbedingungen 1,72 Millionen Nutzer hinzugewonnen hat. Der Kryptomarkt verzeichnete starke Rückgänge, wobei Bitcoin unter 50.000 US-Dollar fiel, aber Bitget blieb durch die Integration neuer Funktionen und die Weiterentwicklung strategischer Initiativen widerstandsfähig.

Ein wichtiger Höhepunkt war die Integration von Apple Pay und Google Pay, die es den Nutzern ermöglicht, Fiatgeld in Kryptowährung umzuwandeln. Dies ermöglichte die On-Ramp-Funktionen von Bitget, die es Benutzern erleichtern, Kryptowährungen weltweit zu kaufen und zu traden, und unterstützt über 140 Fiat-Währungen und mehr als 100 Kryptowährungen.

Bitget ernannte Hon Ng zum Chief Legal Officer und verstärkte damit den Fokus auf Compliance und regulatorisches Engagement. Mit über 20 Jahren Erfahrung leitet Ng nun die Bemühungen, neue Märkte zu erschließen und den regulatorischen Dialog für Bitget weltweit zu stärken. Diese Entscheidung steht im Einklang mit dem Ziel des Unternehmens, die Einführung von Kryptowährungen durch strenge Compliance voranzutreiben.

Im August verzeichnete Bitgets Plattform ein beeindruckendes Wachstum und bot 800 Token und 900 Spot-Handelspaare an, mit einem täglichen Handelsvolumen von 400 Millionen US-Dollar auf den Spotmärkten und 7 Milliarden US-Dollar auf den Terminmärkten. Der Schutzfonds der Plattform ist mit 400 Millionen US-Dollar weiterhin gut ausgestattet und gewährleistet die Sicherheit der Nutzer.

„Bitgets ständige Innovationen und Weiterentwicklungen im Bereich Sicherheit haben es zu einer der am schnellsten wachsenden Börsen gemacht. Die Tatsache, dass wir Monat für Monat über eine Million neue Nutzer gewinnen, ist für uns ein großer Erfolg und zeigt auch, dass immer mehr Menschen sich für Kryptowährungen interessieren“, so Gracy Chen, CEO von Bitget.

Die Einführung neuer Produkte, wie die Bitget Booster-Plattform, wurde ebenfalls gestartet, um Krypto-Influencer mit Projekten zu verbinden und den Erstellern von Inhalten großzügige Prämien in Form von Provisionen zu bieten. Darüber hinaus wurde mit der Einführung von P2P Shield die Sicherheit für Peer-to-Peer-Transaktionen erhöht und die Benutzer wurden vor Betrug geschützt.

Bitget hat auch die Zertifizierung nach ISO 27001:2022 erhalten und damit sein Engagement für die Einhaltung höchster Standards im Bereich der Informationssicherheit unter Beweis gestellt. Während die Plattform wächst, stärken diese Entwicklungen Bitget als Marktführer in der Kryptoindustrie und gewährleisten gleichzeitig die Sicherheit der Benutzer und den Schutz der Vermögenswerte.

Die Plattform hat derzeit über 185.000 professionelle Händler und über 840.000 Follower, die dem Copy Trading nachgehen, was zu mehr als 90 Millionen erfolgreichen Trades führt. Die Gewinne aus diesen Trades haben zu Profit von über 500 Millionen US-Dollar geführt, von denen 23 Millionen US-Dollar unter Elite-Tradern aufgeteilt wurden.

Auf der Seite von Bitget Wallet führte der dezentrale Wallet aus dem Bitget-Ökosystem ein MPC-Wallet mit Telegram-Login ein, die den Web3-Zugang vereinfacht, indem sie es den Benutzern ermöglicht, über ihre Telegram-Konten schlüssellose Wallets zu erstellen. Diese Innovation erhöht die Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit und wird durch einen neuen Telegram-Handelsbot ergänzt, der Marktaktualisierungen in Echtzeit bietet und den Handel mit Meme-Coins erleichtert. Zusätzlich hat Bitget Wallet Token-Listen von Four integriert.Meme und Sun Pump für TRON- und BNB-Chain-Memecoins, verbesserte Transaktionsfunktionen und die Zusage von 2 Millionen $TRX zur Subventionierung von Gasgebühren, wodurch das Trading schneller, billiger und benutzerfreundlicher wird.

Weitere Informationen finden Sie im Transparenzbericht von Bitget für August.

