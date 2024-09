「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト (The European Art of Taste) ：果物と野菜の傑作」で特別なリフレッシュメントをお楽しみに

イタリア・フェレーラ発 , Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 夏の終わりに涼しく過ごすために。 完全と言える解決策は、ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト・プロジェクトが厳選した最高品質のフルーツ、格別なキウイとジューシーなオレンジである。 本日、ヨーロピアン・アート・オブ・テイストは特別な「リフレッシュドリンクコレクション (Refreshing Beverage Collection)」を発表した。どのドリンクも簡単に作れるが、夏の爽やかさが詰まっている。



フルーティーなお茶、クリーミーなミルクシェイク、または冷たいグラニタが好きな方にも、ぴったりの選択肢を提供している。 これらは単なる簡単なレシピではなく、ヨーロッパのフルーツの並外れた品質と濃厚な風味を称える特別な作品である。

キウイスパークリングティー:ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト・プロジェクトから厳選されたイタリア産キウイは、そのユニークで包み込むような風味で、緑茶の爽やかさと相まって、スパークリングな喜びを生み出す。 暑さをしのぐのに欠かせない一品。

材料:キウイ2個、緑茶ティーバッグ1個、ガムシロップ30ml、冷水200ml、氷、炭酸水100ml。

作り方:緑茶ティーバッグを冷水200mlに一晩浸す。 キウイの皮をむいて刻み、ガムシロップと混ぜてピューレにする。 緑茶、キウイピューレ、氷を混ぜ、グラスに注ぐ。 最後に炭酸水を加えて軽くかき混ぜる。

キウイミルクシェーク:ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト・セレクションの甘くて少し酸味のあるキウイとバニラアイスクリームのクリーミーさが出会い、純粋な喜びを体験。

材料:キウイ2個、牛乳200ml、バニラアイスクリーム2スクープ、蜂蜜大さじ1、氷、ホイップクリーム。

作り方:キウイの皮をむいて刻む。 キウイ、牛乳、バニラアイスクリーム、蜂蜜を滑らかになるまで混ぜる。 グラスに注ぎ、氷を加える。 ホイップクリームをかけて完成。

オレンジアイスアメリカーノ:同プロジェクトが選んだ高級イタリア産オレンジが、時代を超えたアイスアメリカーノにフルーティーで活気のあるひねりを加え、個性あふれるドリンクに仕上げた一品。

材料:オレンジ2個、アイスコーヒー (アメリカン) 100ml、氷、シロップ10ml (オプション)。

作り方:アイスコーヒーを用意して冷やす。 オレンジの皮をむいて刻み、ジュースにする。 新鮮なオレンジジュースをグラスに注ぎ、氷を加える。 アイスコーヒーをゆっくりと注ぎ、層を作る。 お好みでシロップを加え、軽くかき混ぜてから飲む。

オレンジパッションフルーツスラッシュ:オレンジとパッションフルーツのスラッシュで五感を驚嘆させる。ヨーロッパの柑橘類の爽やかさとエキゾチックな甘さが組み合わさった、おいしくてさわやかな体験。

材料:オレンジ2個、パッションフルーツ2個、氷1カップ、砂糖30ml、ミントの葉 (飾り用)。

作り方:オレンジの皮をむいて刻み、ジュースにする。 オレンジジュース、パッションフルーツ、氷、砂糖をミキサーでかき混ぜ、シャーベット状になるまで混ぜる。 シャーベット状になったものをグラスに注ぎ、オレンジのスライスとミントの葉で飾る。 すぐに召し上がって、夏の涼しさを体感されたい。

これらは単なる簡単なレシピではなく、厳格な安全基準で保証された、ヨーロッパ産フルーツの並外れた品質と濃厚な風味を称える特別な創作である。 インスピレーションを得て、ヨーロピアン・アート・オブ・テイストの商品を使って自分だけのおいしいドリンクを作り、喜びと幸福に満ちた夏を過ごされたい。

ヨーロピアン・アート・オブ・テイストおよびCSOイタリア (CSO Italy) に関するニュース

「ヨーロピアン・アート・オブ・テイスト - 果物と野菜の傑作」プロジェクトは、高品質のヨーロッパの果物と野菜の宣伝と情報提供を目的としており、CSOイタリアと欧州連合の資金援助を受けている。 プロジェクトには、RKグロウアーズ (RK Growers)、マッツォーニ・グループ (Mazzoni Group)、アポフルーツ (Apofruit)、オリジン・グループ (Origine Group)、オランフリーゼル (Oranfrizer) などのイタリア企業も参加している。

1998年に設立されたCSOイタリアは、イタリア産の果物と野菜の生産と販売でイタリアの大手企業の多くを擁するイタリアのユニークな組織である。 メンバーには、包装、物流、加工、機械、流通など、青果物サプライチェーンのさまざまな分野に特化した重要な企業も含まれている。 CSOイタリアの使命は、イタリアの青果物産業の効率性と競争力を高め、改善するためにメンバーに有用なサービスを提供することである。 イタリアの青果物サプライチェーン全体にサービスを提供する技術テーブルは、事業者間の相乗効果を通じて競争力を高める。 CSOイタリアには73のメンバーがおり、51の生産者メンバー、14のサプライチェーンメンバー、3の補助メンバー、5つの支援団体で構成されている。

欧州連合によって資金提供が行われている。 ただし、表明された見解や意見は著者のものであり、必ずしも欧州連合または欧州研究執行機関 (REA) の見解や意見を反映するものではない。 欧州連合も助成機関もそれらについて責任を負わない。

