الإشادة بشركة BUSINESSNEXT في تقرير Gartner® Sales Force Automation Magic Quadrant™ لعام 2024، بمناسبة ممارسة نشاطها منذ 11 عامًا

يُبرز التقرير تركيز الشركة الشديد على الخدمات المالية والتأمين في منطقة الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية

نيودلهي، الهند،, Sept. 12, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

حصول BUSINESSNEXT، وهي شركة عملاقة توفر حلول المؤسسات القابلة للإنشاء للبنوك والخدمات المالية، على تصنيف اللاعب المميز Niche Player في تقرير Gartner Magic Quadrant لعام 2024 لمنصات أتمتة قوة المبيعات. تم تقييم المنصة من حيث مجموعتها الشاملة من حلول المؤسسات، مع التركيز على إمكاناتها لأتمتة المبيعات.

هذا التصنيف يضع BUSINESSNEXT في مصاف أبرز 13 موردًا على مستوى العالم في منصات أتمتة قوة المبيعات، ما يبرهن على منهجها الذي يركز على احتياجات الصناعة وحلولها المتقدمة الموجهة نحو توفير حلول متطورة للغاية. تشمل إمكانات الشركة لأتمتة قوة المبيعات البيع الموجه والتحليلات القائمة على التنبؤ إلى جانب إستراتيجية قائمة على الذكاء الاصطناعي. من خلال وجودها القوي في قطاع الخدمات المالية والتأمين في جميع أنحاء الدول الآسيوية المطلة على المحيط الهادئ وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا وأمريكا الشمالية، تستمر BUSINESSNEXT في تحسين منصتها، بطرح نماذج تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي وعروض مرئية ومزايا الهاتف المحمول لتعزيز الكفاءة التشغيلية.

يُبرز تقرير Quadrant نقاط قوة BUSINESSNEXT في إدارة العملاء المحتملين المعتمدة على تعلم الآلة ونماذج تسجيل النقاط التنبئية وإستراتيجية الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص. تخطط BUSINESSNEXT لطرح برنامج ذكي لمساعدة البائعين وتحسين تدفقات العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي وإمكانية التحقق بأسلوب تعرف على عميلك (KYC)، وبهذا توفر مستوىً أكبر من الدعم للشركات العالمية في التحول الرقمي.

قال Sushil Tyagi، المدير التنفيذي لشركة BUSINESSNEXT "إن هذا التقدير من جانب Gartner يُبرز التزامنا الشديد بتوفير حلول مبتكرة وقابلة للتطوير توفر إمكانات كبيرة لفرق المبيعات ليتجاوزوا أهدافهم بينما يوفرون تجارب عملاء فريدة."

تستمر BUSINESSNEXT في تطوير أتمتة المبيعات من خلال تركيزها الشديد على توفير حلول ذكاء اصطناعي صُممت لتعمل على السحابة منذ البداية وهي متخصصة لصناعات مثل البنوك والتأمين والبيع بالتجزئة والرعاية الصحية. وتتضمن التحسينات المستقبلية طرح استوديو WORKNEXT، وهو منصة لا تحتاج إلى تعليمات برمجية توفر أدوات تعمل بالذكاء الاصطناعي التوليدي من أجل تلخيص العملاء المحتملين وتصميم تدفق العمل وتحسين الإنتاجية.

حول BUSINESSNEXT

تُعد BUSINESSNEXT شركة عملاقة لحلول المؤسسات القابلة للإنشاء وتركز على البنوك والخدمات المالية على مستوى العالم. أشادت Forrester بالشركة كلاعب رائد في تقريرها عن تطبيق CRM Wave للخدمات المالية، وقد استفادت الشركة من التكنولوجيا والابتكار والخبرة لتوفير تجارب بشرية مذهلة وفريدة من نوعها، كما واجهت بيئة عمل مليئة بالتحديات. تُعد أنظمة BUSINESSNEXT، وهي CRMNEXT وCUSTOMERNEXT وDATANEXT & WORKNEXT على وجه التحديد، منصات مصممة بالأساس للسحابة تعتمد على الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وهي مخصصة لتمكين عمليات التحول الرقمي. تتألف الأنظمة من مجموعة ثرية من الحلول القياسية المتطورة للبرمجيات كخدمة، وهي سريعة الاستجابة ويمكن تشغيلها بسهولة بمجرد التوصيل وتتميز بإمكانات هائلة للدمج مع المنظومة. في الوقت الحالي تقدم BUSINESSNEXT خدماتها لأكثر من مليون مستخدم في 65000 فرع ومركز اتصال، حيث تدير مليار عميل نهائي على مستوى العالم.

لمزيد من المعلومات تفضل بزيارة:

https://www.businessnext.com/

معلومات جهة الاتصال الإعلامية:

Ajay Joshi | +91 7814023329 | ajay.joshi@businessnext.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.