Epitopea reçoit une subvention dans le cadre du programme Cancer Therapeutics d’Innovate UK

Subvention pour la mise au point de produits d’immunothérapie visant les TSA Cryptigen dans le traitement du cancer

CAMBRIDGE, Royaume-Uni et MONTRÉAL, 12 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Epitopea, société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des produits d’immunothérapie à ARN accessibles et prêts à l’emploi, annonce que le programme Innovate UK lui a accordé une subvention d’un peu plus de 500 000 £ (environ 658 000 $ US).



Epitopea a été sélectionnée pour recevoir du financement dans le cadre du programme de traitements anticancéreux Cancer Thérapeutics de 12 millions de livres d’Innovate UK (1), lequel fournira une subvention non dilutive en soutien à la recherche visant à mettre au point des vaccins thérapeutiques et des traitements à base de récepteurs de lymphocytes T ciblant des antigènes présentés de manière différentielle par les cellules stromales. Cette classe de traitements peut avoir un effet sur l’issue de la maladie en raison du rôle bien établi que jouent les cellules stromales pour contrecarrer la réponse thérapeutique à de nombreux traitements établis.

Les antigènes en question ont été découverts à l’aide de la plateforme CryptoMapMC d’Epitopea, qui permet de cibler une nouvelle classe d’antigènes spécifiques de la tumeur inexploités, appelés TSA CryptigenMC, qui sont, pour une large part, communs à de nombreux patients porteurs d’une tumeur du même type. Epitopea a l’intention de tirer parti de ces TSA exprimés de façon aberrante pour élargir sa gamme de produits d’immunothérapie à ARN en développement visant à prolonger la durabilité des réponses aux traitements.

Jon Moore, Ph. D., conseiller scientifique en chef d’Epitopea, a déclaré : « Nous croyons qu’il faut de meilleurs traitements anticancéreux pour transformer la vie des patients, particulièrement en présence de tumeurs solides difficiles à traiter, auxquels cas les probabilités de survie globale peuvent encore être faibles. Le ciblage des cellules stromales en immunothérapie constitue une approche attrayante et hautement différenciée qui, selon nous, pourrait se traduire par une réponse thérapeutique plus profonde et durable. Nous sommes, par conséquent, ravis d’avoir obtenu cette subvention du programme Cancer Therapeutics d’Innovate UK, en reconnaissance de notre travail dans la mise au point de traitements anticancéreux qui changent des vies ».

Karen Spink, Ph. D, directrice des produits médicinaux à Innovate UK, a dit : « Nous sommes enchantés de voir la diversité des organisations qui ont reçu le soutien de notre programme Cancer Therapeutics. Les projets de recherche et développement menés dans l’industrie feront progresser les traitements transformateurs contre différents types de cancer. Ce portefeuille d’investissements fera en sorte de diversifier la gamme des traitements ciblés, sûrs et efficaces en phase de mise au point pour les patients atteints de cancer ».

À propos d’Epitopea

Epitopea est une société transatlantique d’immunothérapies anticancéreuses qui met au point des produits d’immunothérapie à ARN accessibles et prêts à l’emploi à utiliser dans les cancers difficiles à traiter en ciblant une nouvelle classe d’antigènes inexploités qui sont, pour une large part, communs à de nombreux patients porteurs d’une tumeur du même type.

L’entreprise possède une vaste bibliothèque de TSA CryptigenMC, découverts au moyen de sa plateforme exclusive CryptoMapMC, qui s’appuie sur l’immunopeptidomique, la génomique et la bio-informatique pour détecter des antigènes spécifiques des tumeurs exprimés de façon aberrante (aeTSA) qui se cachent dans l’ADN « poubelle » du cancer. Ces TSA CryptigenMC cachés ont été découverts dans le cadre de recherches menées par les Drs Claude Perreault et Pierre Thibault à l’Institut de recherche en immunologie et en cancérologie de l’Université de Montréal.

Epitopea est soutenue par d’importants investisseurs dans le domaine des sciences de la vie d’un côté et de l’autre de l’Atlantique, comme Advent Life Sciences, CTI Life Sciences, Cambridge Innovation Capital, Le Fonds de solidarité FTQ, Harrington Discovery Institute, Novateur Ventures et Investissement Québec. Elle a recueilli plus de 13 millions de dollars américains lors de sa ronde de financement. Fondée en 2021, Epitopea est composée de deux sociétés, l’une à Cambridge, au Royaume-Uni, et l’autre à Montréal, au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez accéder au www.epitopea.com et nous suivre sur LinkedIn.

À propos d’Innovate UK

Innovate UK, faisant partie d’UK Research and Innovation (UKRI), est l’agence d’innovation du Royaume-Uni. Elle s’efforce de créer un avenir meilleur en inspirant des innovations qui changent des vies, en y prenant part et en investissant dans des organisations qui mettent au point ces innovations. Elle a pour mission d’aider les entreprises à croître par la mise au point et la commercialisation de nouveaux produits, procédés et services, appuyée par un écosystème d’innovations exceptionnel qui est agile, inclusif et facile à aborder.

