KFSHRC Anuncia Parceria Estratégica para 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare

RIADE, Arábia Saudita, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- O King Faisal Specialist Hospital and Research Centre (KFSH&RC) contará com um parceiro estratégico na 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare a ter início na segunda-feira na Cidade de Nova York. Sob o tema "Tech-Driven Healthcare Evolution & Breakthroughs: Addressing Future Global Challenges & Impact of Advanced Technologies” (Evolução e Avanços na Saúde Conduzidos Pela Tecnologia: Desafios e Impacto Mundial das Tecnologias Avançadas), a conferência promoverá o diálogo e a colaboração entre os Estados Unidos e o mundo árabe no setor de saúde.

Realizada em colaboração com a Assembleia Geral das Nações Unidas (AGNU), a conferência terá início com as boas-vindas do Dr. Björn Zoéga, Diretor Executivo Adjunto do KFSHRC, ao lado do Copresidente da C3 Summit, Professor de Medicina Dr. Ghassan Abou-Alfa, e do Fundador e Sócio Gerente da conferência, Sr. Ransel Potter. O Dr. Zoéga abordará a importância da colaboração global no avanço dos sistemas de saúde e no fortalecimento da resiliência global contra os desafios futuros da saúde.

Como parte da agenda da conferência, o Dr. Feras Khaliel, Chefe do Programa de Transplante Cardíaco do KFSHRC, fará a palestra de abertura: “The Potential for Technology-Driven Healthcare and Wellness” (Potencial da Saúde e Bem-Estar Com Base na Tecnologia). O Dr. Edward Cupler, Diretor Executivo de Pesquisa e Inovação, apresentará o “A Rising Biotechnology Powerhouse” (A Ascendente Potência da Biotecnologia). Além disso, o Dr. Salah Baz, Diretor Executivo do Centro de Genômica, discutirá a implementação da genômica no atendimento ao paciente.

Pela primeira vez, a C3 Summit deste ano será listada no Guia 2024 da AGNU como a primeira conferência internacional de saúde. A conferência reunirá líderes empresariais, formuladores de políticas, educadores e profissionais de saúde do mundo árabe e dos Estados Unidos, e abordará tópicos importantes, como futuros projetos de centros médicos, educação precoce para o bem-estar holístico, abordagens modernas para a detecção precoce do câncer e estratégias transformadoras para cuidados integrados da saúde materna.

A participação do KFSHRC é um exemplo do seu compromisso de se envolver com instituições de saúde globais, promover a colaboração e a troca de conhecimento por meio de conferências e eventos internacionais de alto nível. Também destaca a experiência pioneira do KFSHRC, reafirmando sua dedicação contínua aos mais altos padrões de qualidade e inovação, de acordo com a Saudi Vision 2030 e o Health Sector Transformation Program.

O KFSH&RC foi classificado em primeiro lugar no Oriente Médio e África e em 20º lugar em todo o mundo na lista dos 250 melhores Centros Médicos Acadêmicos pelo segundo ano consecutivo e foi reconhecido como a marca de saúde mais valiosa do Reino e do Oriente Médio, de acordo com o ranking Brand Finance de 2024. Além disso, no mesmo ano, ele ficou classificado entre os 250 melhores hospitais do mundo pela prestigiada revista Newsweek.

