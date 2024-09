KFSHRC anuncia socio estratégico para la 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare

RIAD, Arabia Saudita, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- En un paso significativo para fortalecer su presencia global, el King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) se prepara para unirse como socio principal en la 2024 NYC C3 Summit Davos of Healthcare, que dará inicio el lunes en la ciudad de Nueva York. Bajo el tema "Evolución y avances de atención médica impulsada por tecnología: Abordando los futuros desafíos globales y el impacto de las tecnologías avanzadas", la cumbre fomentará el diálogo y la colaboración entre Estados Unidos y el mundo árabe en el sector de atención médica.

Celebrada en colaboración con la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU), la cumbre comenzará con las palabras de bienvenida del Dr. Björn Zoéga, director ejecutivo adjunto de KFSHRC, junto con el copresidente de C3 Summit, el profesor de medicina Dr. Ghassan Abou-Alfa, y el fundador y socio gerente de la cumbre, el Sr. Ransel Potter. La Dra. Zoéga abordará la importancia de la colaboración global en el avance de los sistemas de atención médica y el fortalecimiento de la resiliencia global frente a futuros desafíos de la salud.

Como parte de la agenda de la cumbre, el Dr. Feras Khaliel, jefe del Programa de Trasplante de Corazón de KFSHRC, pronunciará el discurso de apertura: "El potencial de atención médica y bienestar impulsados por tecnología". El Dr. Edward Cupler, director ejecutivo de investigación e innovación, presentará "A Rising Biotechnology Powerhouse". Además, el Dr. Salah Baz, director ejecutivo del Centro de Genómica, abordará la implementación de la genómica en la atención al paciente.

Por primera vez, la Cumbre C3 de este año se incluirá en la Guía de la AGNU 2024 como una reunión internacional de atención médica de primer nivel. La cumbre reunirá a líderes empresariales, legisladores, educadores y profesionales de atención médica del mundo árabe y de Estados Unidos, y abordará temas importantes como los futuros diseños de centros médicos, educación temprana para bienestar holístico, enfoques modernos para la detección temprana del cáncer y las estrategias transformadoras para los cuidados de salud materna integrada.

La participación de KFSHRC refleja su compromiso de interactuar con instituciones de atención médica globales, fomentando colaboración y intercambio de conocimientos a través de conferencias y eventos internacionales de alto perfil. También destaca la experiencia pionera de KFSHRC, reafirmando su dedicación continua a los más altos estándares de calidad e innovación, alineada con Saudi 2030 y el Programa de Transformación del Sector de la Atención Médica.

KFSHRC ha sido clasificado en primer lugar en Oriente Medio y África y en vigésimo lugar mundialmente en la lista de los 250 principales Centros Médicos Académicos por segundo año consecutivo y reconocido como la marca de atención médica más valiosa en el Reino y Oriente Medio, según los rankings de 2024 Brand Finance. Además, en el mismo año, fue clasificado entre los mejores 250 hospitales del mundo por la revista Newsweek.

Contacto de Medios:

Essam AlZahrani

+966 55 525 4429

mediacoverage@kfshrc.edu.sa

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2530807c-f773-46d4-b6d9-b2edad140922

