IGI annonce la publication d’un article dans Nature Cancer sur l’ISB 2001, l’anticorps tri-spécifique novateur d’IGI pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire

L’article met en évidence les résultats précliniques démontrant que l’ISB 2001 peut potentiellement déjouer les mécanismes d’échappement des cellules myélomateuses pour contourner l’activité thérapeutique antitumorale



Les données révèlent une action destructrice puissante des cellules tumorales du myélome multiple par l’ISB 2001 par rapport aux différentes thérapies bispécifiques autorisées et aux traitements combinés



NEW YORK, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ichnos Glenmark Innovation (IGI), le fruit d’une alliance entre Ichnos Sciences Inc., une multinationale du secteur de la biotechnologie au stade clinique entièrement intégrée, mettant au point des anticorps multispécifiques™ dans le domaine de l’oncologie, et Glenmark Pharmaceuticals Ltd., a annoncé ce jour que Nature Cancer avait publié un article de recherche décrivant le développement préclinique de l’ISB 2001, un anticorps trispécifique de premier plan ciblant le BCMA et le CD38 des cellules myélomateuses, et le CD3 des lymphocytes T. L’ISB 2001 fait actuellement l’objet d’une étude clinique de phase I pour le traitement du myélome multiple en rechute ou réfractaire (MM r/r).

« Malgré les progrès réalisés grâce aux anticorps monoclonaux et aux traitements bispécifiques de première génération, le taux de rechute élevé et la résistance aux traitements actuellement disponibles constituent des défis récurrents dans le traitement du myélome multiple », a déclaré Cyril Konto, docteur en médecine, président, directeur général et PDG d’IGI. « La publication des données précliniques de l’ISB 2001 dans Nature Cancer confirme la différenciation et le mécanisme d’action de l’anticorps multispécifique d’IGI. Ces résultats détaillés soulignent le potentiel thérapeutique de l’ISB 2001, qui en est maintenant à la phase I des essais cliniques. Nous sommes impatients de faire part de nos progrès futurs. »

Les principales conclusions de l’article de Nature Cancer (intitulé « ISB 2001 trispecific T cell engager shows strong tumor cytotoxicity and overcomes immune escape mechanisms of multiple myeloma cells ») sont les suivantes :

Les résultats indiquent que l’ISB 2001 peut neutraliser les mécanismes de résistance en ciblant doublement la tumeur grâce à la liaison et à la cytotoxicité des cellules tumorales présentant une faible expression de CD38 ou de BCMA.

L’architecture de l’ISB 2001 est optimisée de façon à favoriser l’élimination des cellules tumorales tout en limitant l’activité du CD38 sur la cible et hors de la tumeur.

L’ISB 2001 a permis de tuer davantage de cellules tumorales que les activateurs de lymphocytes T ciblant le BCMA in vitro, in vivo et ex vivo ; il a induit une régression tumorale complète dans des modèles murins humanisés ; et il a démontré une efficacité accrue par rapport aux traitements combinés conventionnels.



« Nous nous sommes appuyés sur notre plateforme BEAT® exclusive pour créer un anticorps hautement spécifique qui se lie plus facilement aux cellules du MM tout en minimisant l’activité hors cible », a déclaré Mario Perro, titulaire d’un doctorat et responsable de la recherche biologique chez IGI. « Ces données précliniques révèlent le potentiel d’une approche trispécifique visant à augmenter l’activation des cellules immunitaires et à atteindre un ciblage et une destruction plus précis de la tumeur. »

L’article est disponible à l’adresse suivante : https://www.nature.com/articles/s43018-024-00821-1.

ISB 2001 — Mécanisme d’action

L’ISB 2001 est le premier anticorps ciblant les lymphocytes T qui s’attaque simultanément au BCMA et au CD38 des cellules du MM. Il s’agit d’un anticorps trispécifique basé sur la technologie BEAT® (Bispecific Engagement by Antibodies based on the TCR), une plateforme exclusive offrant une flexibilité et une capacité de production optimales pour les anticorps multispécifiques de pleine longueur. L’ISB 2001 combine trois segments de fixation d’antigènes exclusifs, chacun ciblant un antigène différent, un segment se liant à la chaîne epsilon du CD3 des lymphocytes T et les deux autres se liant au BCMA et au CD38 des cellules du MM. Son domaine de fragment cristallisable (Fc) a été entièrement neutralisé pour inhiber les fonctions effectrices du Fc. L’ISB 2001 redirige le complexe CD3+ des lymphocytes T pour qu’ils tuent les cellules tumorales exprimant le BCMA et le CD38. Le ciblage de deux antigènes tumoraux différents au lieu d’un seul favorise l’avidité aux cellules du MM exprimant de très faibles niveaux de BCMA et de CD38.

À propos d’Ichnos Glenmark Innovation

Ichnos Glenmark Innovation (IGI) est le fruit d’une alliance de deux sociétés, Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark) et Ichnos Sciences Inc., une multinationale du secteur de la biotechnologie au stade clinique entièrement intégrée, qui développe des produits multispécifiques™ dans le domaine de l’oncologie, qui vise à accélérer la découverte de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer. IGI associe les compétences d’Ichnos en matière de recherche et de développement de nouveaux produits biologiques à celles de Glenmark dans le domaine des nouvelles petites molécules, afin de poursuivre le développement de solutions thérapeutiques de pointe pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. Cette collaboration, qui s’appuie sur les compétences conjointes de plus de 150 scientifiques et sur un solide portefeuille de nouvelles molécules, tirera parti des capacités de ses trois centres d’innovation situés aux États-Unis, en Suisse et en Inde, afin de faire avancer l’innovation. Pour en savoir plus, consultez le site www.iginnovate.com.

