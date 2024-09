AlayaCare agira à titre de conférencier lors de l'événement ALL IN : Promouvoir une transition numérique dans les soins à domicile grâce à l’IA

MONTRÉAL, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AlayaCare, une plateforme technologique de soutien à domicile, est ravie d’annoncer sa participation à titre de conférencière invitée à la deuxième édition de ALL IN, le plus important événement consacré à l’intelligence artificielle (IA) au Canada. L’événement se tiendra à Montréal les 11 et 12 septembre 2024 et réunira plus de 3 000 sommités issus des domaines de l’IA et des technologies.



Naomi Goldapple, vice-présidente principale des données et de l’intelligence artificielle d’AlayaCare, participera à la séance « AI Powering the Healthcare Sector » (L’IA au service du secteur de la santé). Ce panel explorera les transformations apportées par l’IA au secteur de la santé au Canada, du diagnostic à la recherche médicale, en passant par les soins aux bénéficiaires. Mme Goldapple se joindra à d’autres experts, notamment :

Shekoofeh Azizi ,Chercheuse scientifique principale, Google Deepmind

,Chercheuse scientifique principale, Google Deepmind Philip Tagari , Directeur scientifique, insitro

, Directeur scientifique, insitro Julie Wilner, Cofondatrice et cheffe des opérations, Jaide Health

Ce panel se penchera sur les dernières applications et innovations en matière d’IA destinées à révolutionner le secteur de la santé, en proposant les points de vue venant de pionniers de la recherche, de responsables du secteur de la santé et de jeunes entreprises novatrices.

« Nous sommes enthousiastes à l’idée de participer à ALL IN 2024 et de contribuer aux échanges concernant la révolution du soutien à domicile par l’IA », a déclaré Mme Goldapple. « AlayaCare, s’engage à utiliser les technologies d’IA avant-gardistes pour favoriser l’efficacité, améliorer la prise en charge des patients et soutenir la transformation numérique continue du secteur. »

La participation d’AlayaCare à ALL IN survient à une période charnière où le secteur de la santé adopte de plus en plus l’IA comme outil d’innovation. Ces séances porteront notamment sur :

La prestation de soins assistée par l’IA : Ou comment les solutions d’IA d’AlayaCare permettent aux prestataires de soutien à domicile d’optimiser les flux de travail, de mieux anticiper les besoins des bénéficiaires et d’offrir une prise en charge plus ciblée.

: Ou comment les solutions d’IA d’AlayaCare permettent aux prestataires de soutien à domicile d’optimiser les flux de travail, de mieux anticiper les besoins des bénéficiaires et d’offrir une prise en charge plus ciblée. L’amélioration des résultats grâce aux analyses prédictives : Ou le rôle de l’IA dans la prédiction des résultats des bénéficiaires et la prévention des réadmissions hospitalières grâce à une meilleure prise de décision.

: Ou le rôle de l’IA dans la prédiction des résultats des bénéficiaires et la prévention des réadmissions hospitalières grâce à une meilleure prise de décision. L’autonomisation des équipes de soins au moyen de la technologie : Ou comment l’IA appuie les soignants, améliore la coordination des soins et permet aux prestataires d’offrir un meilleur service plus efficace.

Par ailleurs, AlayaCare a été sélectionnée comme l’une des cinq entreprises qui présenteront leurs services d’IA lors du nouveau Défi IA : Solutions clés en main qui vise à encourager la mise en œuvre de solutions d’IA novatrices et standardisées pour répondre aux besoins de différentes industries canadiennes.

ALL IN 2024 entend souligner le rôle du Canada dans le développement d’une économie propulsée par l’IA, et AlayaCare est fière de figurer à l’avant-garde de la convergence entre IA et soutien à domicile.

À propos d’AlayaCare

AlayaCare est une plateforme logicielle de bout en bout destinée aux entreprises de soins à domicile et communautaires publiques, privées, et à but non lucratif, qui gère l’ensemble du cycle de vie des clients, notamment l’évaluation des besoins, les plans de soins, la planification, l’optimisation des visites et des itinéraires, ainsi que la vérification des visites. Établie en 2014 et comptant aujourd’hui plus de 600 employés, AlayaCare combine des solutions traditionnelles de gestion des soins à domicile et virtuels qui permettent aux prestataires de soins de réduire les coûts associés aux soins et d’obtenir de meilleurs résultats pour leurs clients. Pour plus d’informations visitez le site alayacare.com/fr-ca/

À propos de ALL IN

ALL IN, le principal rendez-vous de l’intelligence artificielle au Canada, est une initiative de SCALE AI, pôle mondial d’innovation en matière d’IA au Canada. Co-organisé en collaboration avec CEIMIA et Mila, et soutenu par l’ensemble de l’écosystème canadien de l’IA, ALL IN est aujourd’hui l’un des principaux événements technologiques au Canada, moteur d’innovation et de commerce. Outre des discussions approfondies, l’événement favorise la collaboration et le partage des connaissances. Il crée un environnement où les décisionnaires peuvent envisager des solutions innovantes et des projets d’IA concrets, échanger, et nouer des partenariats destinés à favoriser l’essor d’une économie axée sur l’IA.

