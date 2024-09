Quantexa เปิดตัวหน่วยธุรกิจภาครัฐระดับโลกเพื่อช่วยให้หน่วยงานและกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ของรัฐบาลสามารถแยกไซโลข้อมูลออกจากกัน ใช้ประโยชน์จาก AI และใช้ระบบอัตโนมัติในการขับเคลื่อนประสิทธิภาพได…

รายชื่อลูกค้าภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบันประกอบด้วยหน่วยบัญชาการยุทธการพิเศษสหรัฐฯ หน่วยการเงินเพื่อการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางเบลเยียม สำนักงานคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร หน่วยปราบปรามการฉ้อโกงในภาครัฐ กองทุน Mersey Care NHS และหน่วยบริการในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย

Frank Ignazzitto ผู้สำเร็จการศึกษาจาก West Point และผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี เข้าร่วมกลุ่มผู้บริหารระดับภูมิภาคของ Quantexa เพื่อเป็นผู้นำความพยายามต่าง ๆ ในภาครัฐของสหรัฐฯ

บริษัทยังคงเสริมความแข็งแกร่งในความร่วมมือด้านระบบนิเวศกับ Microsoft, Databricks, AWS ทั่วโลก ตลอดจนชุดพันธมิตรที่ปรึกษาและการจัดส่งเฉพาะทางที่เพิ่มมากขึ้น

นิวยอร์กและลอนดอน, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Quantexa ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะ (Decision Intelligence) ประกาศในวันนี้ว่า บริษัทกำลังจัดตั้งหน่วยงาน Quantexa สำหรับภาครัฐ ซึ่งเป็นหน่วยธุรกิจระดับโลกหน่วยใหม่ที่ทุ่มเทให้กับการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐทั่วโลกในการเปลี่ยนแปลงบริการภาครัฐด้วย AI ระบบอัตโนมัติ และข้อมูลที่เชื่อถือได้ Quantexa กำลังสร้างประวัติความสำเร็จในภาครัฐอย่างรวดเร็ว โดยช่วยให้หน่วยงานและกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ใช้แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะที่ล้ำสมัยเพื่อปกป้องและให้บริการชุมชนต่าง ๆ ได้ดียิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันก็เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ถึงขีดสูงสุด

ความสำเร็จของ Quantexa ในภาครัฐได้รับการยอมรับ เนื่องจากบริษัทได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในสุดยอดผู้จำหน่ายในรายงานแรกของการจัดอันดับและการวิจัย Chartis RiskTechAI 50 2024 รายงาน Chartis RiskTechAI 50 จัดอันดับโซลูชัน AI ระดับโลกในด้านเทคโนโลยีความเสี่ยง และยอมรับความสามารถของ Quantexa ในการใช้ AI สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะทางในการตรวจจับการฉ้อโกงภาษีและกรณีการใช้งานต่าง ๆ ของรัฐบาล ในรายงานดังกล่าว เทคโนโลยี Quantexa ได้รับการยกย่องในสองหมวดหมู่ ได้แก่ "ความสามารถในการตรวจจับการฉ้อโกงภาษีขั้นสูง" และ "AI สำหรับแอปพลิเคชันของรัฐบาล”

การได้รับการยอมรับนี้ตอกย้ำความเชี่ยวชาญชั้นนำในอุตสาหกรรมของ Quantexa ในการใช้ประโยชน์จาก AI สำหรับแอปพลิเคชันเฉพาะทางเพื่อตรวจจับการฉ้อโกงภาษีและกรณีการใช้งานต่าง ๆ ของรัฐบาล

กลุ่มลูกค้าภาครัฐที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นกำลังเห็นประโยชน์ของเทคโนโลยีของ Quantexa

ก่อนหน้าของวันนี้ Quantexa ประกาศว่าได้ลงนามสัญญาฉบับแรกกับรัฐบาลกลางสหรัฐฯ ผ่านทางข้อตกลงใหม่กับหน่วยบัญชาการปฏิบัติการพิเศษสหรัฐอเมริกา (U.S. Special Operations Command หรือ USSOCOM) USSOCOM จะปรับใช้ Quantexa News Intelligence (QNI) ซึ่งเป็นโซลูชัน SaaS ที่ใช้ AI และให้ข้อมูลเชิงลึกแบบเรียลไทม์จากข้อมูลข่าวสารทั่วโลก เพื่อระบุและติดตามความเสี่ยงที่กำลังเกิดขึ้น และช่วยในการตัดสินใจที่สำคัญต่อภารกิจ

สัญญาฉบับนี้เกิดขึ้นตามมาไม่นานหลังจากที่ QNI ได้รับสถานะ “มีความสามารถที่ควรได้รับรางวัล” ผ่านทาง Tradewinds Solutions Marketplace ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือและบริการของกระทรวงกลาโหมที่ออกแบบมาเพื่อเร่งการจัดซื้อและนำความสามารถของ AI/การเรียนรู้ของเครื่อง ข้อมูล และการวิเคราะห์มาใช้

USSOCOM เป็นหน่วยงานล่าสุดที่เข้ามาเสริมทัพหน่วยงานภาครัฐที่กำลังขยายตัว ซึ่งหันมาใช้แพลตฟอร์มและโซลูชันตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการจัดการข้อมูล การกำกับดูแล และคุณภาพ ลูกค้ารายอื่น ๆ ได้แก่ สำนักงานคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร กองทุน Mersey Care NHS Trust หน่วยบริการในรัฐนิวเซาท์เวลส์ประเทศออสเตรเลีย และหน่วยการเงินเพื่อการบริการสาธารณะของรัฐบาลกลางเบลเยียม

ลูกค้าของหน่วยงาน Quantexa สำหรับภาครัฐเล็งเห็นความสำเร็จและการประหยัดค่าใช้จ่ายได้ในสถานการณ์การใช้งานที่หลากหลาย รวมถึงการหยุดยั้งการฉ้อโกงที่เกิดขึ้นในโครงการภาษี เงินช่วยเหลือ และสวัสดิการ การขับเคลื่อนการสืบสวนที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้นในด้านอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรม การอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายผู้คนและสินค้าข้ามพรมแดนอย่างปลอดภัยและมั่นคง การเพิ่มปฏิบัติการอัจฉริยะ และความพยายามเชิงรุกในการดูแลผู้ป่วยภายในโครงการสุขภาพระดับชาติ

Craig Martin หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าโครงการวิเคราะห์การฉ้อโกง สำนักงานคณะรัฐมนตรีของสหราชอาณาจักร กล่าวว่า “Quantexa ช่วยให้เราสามารถจำกัดประเภทที่เหมาะสมในการฉ้อโกง รวมถึงประเภทที่เหมาะสมในเทคโนโลยีการฉ้อโกงได้ เพื่อให้สามารถเปิดโปงเครือข่ายผลประโยชน์ที่เราจัดว่ามีความเสี่ยงสูงมาก เนื่องจากมีความสามารถในการวิเคราะห์เครือข่ายดังกล่าวและการแก้ไขปัญหาเอนทิตีที่ Quantexa มอบให้ เราจึงไม่เพียงเห็นหลักฐานของการฉ้อโกงแบบฉวยโอกาสเท่านั้น แต่ยังเห็นการฉ้อโกงแบบเป็นองค์กรอีกด้วย”1

การตอบสนองความต้องการของภาครัฐในด้านข้อมูลและความคิดริเริ่มเกี่ยวกับ AI

ความมุ่งมั่นที่เพิ่มขึ้นของ Quantexa ที่มีต่อภาครัฐเกิดขึ้นตามมาไม่นานหลังจากทั่วทุกหน่วยงานของรัฐนำ AI มาใช้อย่างรวดเร็ว ตามข้อมูลของ Gartner® “การใช้จ่ายไปกับซอฟต์แวร์ AI ทั่วโลกในตลาดภาครัฐมีกำหนดที่จะเพิ่มขึ้น 18.0% ในปี 2024 เป็น 41,600 ล้านดอลลาร์ และจะเพิ่มไปจนถึง 70,600 ล้านดอลลาร์ในปี 2027 ด้วยอัตราการเติบโตต่อปีแบบทบต้น (CAGR) ในระยะห้าปีที่ 18.7%” ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีและผู้ให้บริการสามารถใช้ข้อมูลนำเสนอนี้ในการสนับสนุนกิจกรรมการวางแผนของรัฐบาลสำหรับปี 2024 และปีต่อ ๆ ไป”2 Gartner ยังคาดการณ์ว่า “ภายในปี 2025 95% ของการตัดสินใจที่ใช้ข้อมูลในปัจจุบันจะถูกจัดให้ดำเนินการโดยอัตโนมัติอย่างน้อยบางส่วน”2

การเพิ่มศักยภาพให้กับทีมสืบสวนและผู้ประกอบวิชาชีพด้านการดูแลสุขภาพซึ่งมีความสามารถที่สำคัญ เช่น เทคโนโลยีการแก้ไขปัญหาเอนทิตีและกราฟความรู้ จะช่วยให้บุคคลเหล่านี้สามารถทำความสะอาด เพิ่มความสมบูรณ์ จับคู่ และทำความเข้าใจข้อมูลได้ โดยเชื่อมโยงแหล่งข้อมูลที่แยกส่วนและแสดงให้เห็นภาพความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนในบริบทของโลกแห่งความเป็นจริง ผลลัพธ์คือความสามารถในการรองรับกรณีการใช้งานที่หลากหลายได้จากแพลตฟอร์มเดียว ซึ่งให้ความแม่นยำของข้อมูลได้ดีเยี่ยม โมเดล AI ที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นอย่างมาก และ Gen AI ที่มีประสิทธิผล พร้อมทำให้ผู้ใช้สัมผัสประสบการณ์ใช้งานที่ง่ายดาย ซึ่งปรับปรุงความสามารถในการทำงานร่วมกัน และขับเคลื่อนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของทรัพยากรของหน่วยงานได้มากขึ้น

หน่วยงาน Quantexa สำหรับภาครัฐอยู่ภายใต้การนำของคณะผู้บริหารอาวุโสชุดปัจจุบัน โดยเมื่อไม่นานมานี้ได้แต่งตั้ง Frank Ignazzitto ผู้สำเร็จการศึกษาจาก West Point และผู้มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมเทคโนโลยี ให้มาบริหารทีมภาครัฐของสหรัฐอเมริกา

Vishal Marria ผู้ก่อตั้งและ CEO ของ Quantexa กล่าวว่า "ทุกวันนี้หน่วยงานต่าง ๆ หันมาใช้ AI มากขึ้นเพื่อทำลายไซโลข้อมูลและผลักดันให้มีข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณภาพดีขึ้นผ่านการตัดสินใจที่เพิ่มขึ้นและเป็นไปโดยอัตโนมัติ" ในทางกลับกัน ชาติต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐอเมริกา กำลังเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลกลางไปที่ด้าน AI เกี่ยวกับบริการทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิค รวมถึงโครงการด้านการป้องกันประเทศ3 นับตั้งแต่แรกเริ่ม ทีมของเราได้แสดงให้เห็นถึงความชำนาญในการช่วยเหลือลูกค้าในภาครัฐด้านการเพิ่มผลผลิต การปรับปรุงระบบและบริการที่ล้าสมัยให้ทันสมัย รวมทั้งการรับรองความปลอดภัยและความมั่นคงของพลเมือง เนื่องจากมีการจัดตั้งหน่วยธุรกิจเฉพาะของเรา เราจึงมุ่งเน้นมากขึ้นไปที่การสร้างความสัมพันธ์อันแข็งแกร่งกับลูกค้า โดยให้ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในแต่ละภูมิภาค การสนับสนุนลูกค้าโดยเฉพาะ และนวัตกรรมผลิตภัณฑ์ที่ทำขึ้นเฉพาะลูกค้า ซึ่งตอบโจทย์ความท้าทายเฉพาะของหน่วยงานภาครัฐ

การสร้างระบบนิเวศพันธมิตรที่สร้างผลกระทบสูง

Quantexa มุ่งมั่นที่จะสร้างระบบนิเวศพันธมิตรที่สร้างผลกระทบสูง เพื่อรองรับความท้าทายเฉพาะที่หน่วยงานภาครัฐเผชิญ รวมถึงความต้องการโซลูชันแบบปรับขนาดได้ซึ่งทำงานร่วมกับโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีที่มีอยู่ Quantexa ประกอบด้วยพันธมิตรที่นำความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาสู่การประมวลผลที่ปลอดภัย การนำการประมวลผลผ่านระบบคลาวด์มาใช้ การรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์ และการมอบข้อเสนอที่มีการจัดการ โดยทำงานร่วมกับพันธมิตรอุตสาหกรรมที่ไว้วางใจได้เพื่อมอบคำปรึกษาและเทคโนโลยีที่ไม่มีใครเทียบได้ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน สร้างเสริมนวัตกรรมที่ยอดเยี่ยม และช่วยให้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถให้บริการที่ดีกว่าแก่สาธารณชนซึ่งตนมีหน้าที่ให้บริการ

พันธมิตรด้านเทคโนโลยี: AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft พันธมิตรด้านการจัดส่งและการให้คำปรึกษา: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

แพลตฟอร์มและโซลูชันตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa พร้อมให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐโดยตรงผ่าน Quantexa หรือผ่านกลุ่มตลาดยานยนต์และเทคโนโลยีแบบมีสัญญาผูกพันทั่วโลกที่กำลังขยายตัว

หน่วยงานภาครัฐที่สนใจเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ Quantexa สามารถช่วยได้ ควรเยี่ยมชมที่ https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและเครื่องหมายบริการของ Gartner, Inc. และ/หรือบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศ และได้รับอนุญาตให้นำมาใช้งานในที่นี้ สงวนลิขสิทธิ์

เกี่ยวกับ Quantexa

Quantexa เป็นบริษัทซอฟต์แวร์ด้านข้อมูลและการวิเคราะห์ระดับโลก ซึ่งบุกเบิกแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะที่ให้อำนาจองค์กรในการตัดสินใจในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เชื่อถือได้โดยการให้ข้อมูลตามบริบท แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยให้องค์กรค้นพบความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่และโอกาสใหม่ ๆ โดยการนำข้อมูลที่แยกกันมาผนวกรวมและเปลี่ยนให้เป็นแหล่งข้อมูลที่สามารถใช้ซ้ำและเชื่อถือได้ด้วยการใช้ความก้าวหน้าล่าสุดของปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาด้านความท้าทายที่สำคัญได้อย่างครอบคลุม ทั้งการจัดการข้อมูล การเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกของลูกค้า การทำความรู้จักกับลูกค้าของคุณ (KYC) อาชญากรรมทางการเงิน ความเสี่ยง การฉ้อโกง และความปลอดภัย ซึ่งสามารถช่วยแก้ปัญหาได้ตลอดวงจรการตัดสินใจของลูกค้า

แพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยความแม่นยำมากกว่า 90% อีกทั้งความละเอียดของแบบจำลองการวิเคราะห์ก็รวดเร็วกว่าวิธีการแบบดั้งเดิมถึง 60 เท่า การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับแพลตฟอร์มตัวช่วยการตัดสินใจอัจฉริยะของ Quantexa ที่มอบหมายให้ Forrester TEI ดำเนินการโดยอิสระ พบว่าลูกค้ามีอัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (ROI) 228% ในช่วงเวลาสามปี Quantexa ก่อตั้งขึ้นในปี 2016 ในปัจจุบันมีพนักงานมากกว่า 750 คน และผู้ใช้แพลตฟอร์มหลายพันรายที่ทำงานเกี่ยวกับธุรกรรมและจุดรวบรวมข้อมูลหลายพันล้านรายการทั่วโลก

