Quantexa, 정부 기관 및 부서가 데이터 사일로를 허물고, AI를 활용하고, 자동화로 효율성을 증대할 수 있도록 지원하는 글로벌 공공 분야 사업부 설립

미국 특수작전사령부, 벨기에 연방 공공 서비스 파이낸스, 영국 내각실 및 공공 분야 사기 방지청, 머지 케어 NHS 신탁, 호주 서비스 NSW 등 늘어나는 정부 고객들

미 육군 사관학교 졸업생이자 테크 업계 베테랑인 Frank Ignazzitto, Quantexa 지역 임원 그룹에 합류해 미국 공공 분야 팀을 이끌 예정

Microsoft, Databricks, AWS를 비롯해 컨설팅 및 공급에 특화된 파트너 늘려가며 파트너십 생태계 강화에 박차

뉴욕, 런던, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 공공 및 민간 분야에 의사결정 인텔리전스(DI) 솔루션을 공급하는 글로벌 선두주자 콴텍사(Quantexa)가 전 세계 공공 기관들이 AI와 자동화, 신뢰할 수 있는 데이터로 정부 서비스를 혁신할 수 있도록 전담 지원하는 글로벌 사업부 Quantexa Public Sector를 새로 설립한다고 발표했다. Quantexa는 정부 기관 및 부서가 최첨단의 의사결정 인텔리전스 플랫폼을 활용해 지역 사회 보호와 지원을 강화하고 운영 효율성을 극대화하도록 도우면서 공공 분야에서 빠르게 성공을 쌓아가고 있다

Quantexa가 공공 분야에서 거둔 실적은 얼마 전 처음 발간된 2024년도 차티스 리스크테크 AI 50위 순위 및 연구 보고서에서 최우수 판매업체 중 한 곳으로 이름을 올린 것으로도 증명되었다. 차티스 리스크테크 50위 보고서는 리스크 기술 분야의 글로벌 AI 솔루션을 대상으로 순위를 매겼으며, 이 순위에서 Quantexa는 세금 사기 감지 및 정부 용도의 특수 애플리케이션과 관련해 AI를 활용하는 역량을 인정받았다. 이 보고서에서 Quantexa의 기술은 ‘첨단 세금 감지 기능’ 및 ‘정부 애플리케이션을 위한 AI’, 두 부문에서 특히 높은 평가를 받았다.

이러한 성과는 Quantexa가 세금 사기 감지 및 정부 용도의 특수 애플리케이션 분야에서 AI를 활용하는 데 업계를 선도하는 전문성을 갖추었음을 잘 보여준다.

Quantexa의 기술 혜택을 누리는 정부 고객 포트폴리오의 성장

Quantexa는 미국 특수작전사령부(USSOCOM)와 진행한 신규 거래를 통해 미국 연방 정부와 첫 계약을 체결했다고 발표했다. 이로써 미국 특수작전사령부는 세계 뉴스 데이터를 취합해 실시간으로 인사이트를 제공하는 AI 기반 서비스형 소프트웨어(Saas) 솔루션인 Quantexa 뉴스 인텔리전스(QNI)를 도입해, 떠오르는 리스크를 식별 및 모니터링하고, 임무 수행에 필수적인 의사결정을 지원할 수 있게 되었다.

이번 계약 체결에 앞서 QNI는 미 국방부가 AI/머신러닝, 데이터, 분석 기술의 조달 및 채택을 가속화하고자 설계한 일단의 툴과 서비스를 제공하는 Tradewinds Solutions Marketplace에서 ‘수상 가능(Awardable)’ 지위를 획득한 바 있다.

미국 특수작전사령부 외에도 이미 여러 정부 기관들이 데이터 관리, 거버넌스, 품질 문제를 해결하기 위한 Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼과 솔루션을 도입하는 추세다. 기존 고객으로는 영국의 내각실, 머지 케어 NHS 신탁, 호주의 서비스 NSW, 벨기에의 연방 공공 서비스 파이낸스 등이 있다.

Quantexa의 공공 분야 고객들은 세금, 보조금, 복지 프로그램에서 발생하는 사기를 방지하고, 금융 범죄를 비롯한 범죄 수사의 효율을 높이고, 국경 간 인력 및 물자 이동의 안전을 보장하고, 인텔리전스 운영을 강화하고, 국가 보건 프로그램 내에서 선제적인 환자 돌봄을 촉진하는 등, 다양한 사용 사례에서 성공을 거두고 비용을 절감하고 있다.

영국 내각실의 사기 분석 총괄 겸 프로그램 대표인 Craig Martin은 다음과 같이 말했다. “Quantexa는 리스크가 매우 크다고 판단되는 요주의 네트워크를 규명하기 위해 필요한 사기 방지 기술의 유형을 좁히는 데 도움을 주었다. Quantexa가 제공하는 네트워크 분석 및 개체 식별 기능을 통해, 우리는 우발적으로 기회를 노린 사기 행각은 물론 조직적인 사기의 증거도 발견하고 있다.” 1

데이터와 AI 이니셔티브로 공공 분야의 수요를 충족

Quantexa가 공공 분야에 계속 투자하는 것은 정부 기관들이 AI를 빠르게 도입하는 추세와 맞물린다. Gartner®에 따르면, “정부 시장의 글로벌 AI 소프트웨어 지출은 2024년에 18.0% 증가해 416억 달러 규모를 이루고, 2027년에는 706억 달러에 육박해 18.7%의 연평균 성장률을 보일 것으로 전망된다. 기술과 서비스 공급업체는 이러한 기회를 활용해 2024년 이후의 정부 계획 활동에 힘을 보탤 수 있을 것이다.” 2 또한 Gartner는 “2025년까지 데이터를 활용해 이뤄지는 의사결정의 95%가 최소한 부분적으로 자동화되리라고”2 예측한다.

조사 인력과 의료 전문가에게 개체 식별 및 지식 그래프 기술과 같은 핵심 역량을 지원할 시 사일로화된 자원을 연결하고 현실 상황에서의 복잡한 관계를 시각화해 데이터를 정제, 보강, 매칭, 파악하는 것이 가능해진다. 그렇게 되면 하나의 플랫폼을 통해 다양한 사용 사례를 지원하는 것이 가능해진다. 이 플랫폼은 높은 데이터 정확성, 향상된 AI 모델, 효율적인 생성형 AI를 제공하며, 직관적인 사용자 경험을 통해 협업 능력을 강화하고 기관 리소스의 효율을 증대한다.

Quantexa Public Sector는 현직 고위 임원들이 이끌고 있으며, 미 육군 사관학교 졸업생이자 테크 업계 베테랑인 Frank Ignazzitto가 미국 공공 분야 팀장으로 최근 임명되었다.

Quantexa 설립자이자 CEO인 Vishal Marria는 다음과 같이 발언했다. “오늘날 정부 기관들은 데이터 사일로를 허물기 위해, 또 의사결정의 증강화와 자동화를 통해 더 나은 품질의 인사이트를 도출하기 위해 AI에 주목하고 있다. 이에 여러 나라들, 대표적으로 미국은 연방 정부 차원에서 전문, 과학, 기술 서비스 및 국방 프로젝트 전반에서 AI 지출을 늘리고 있다. 3 설립 이래로 우리 팀은 생산성 강화, 오래된 시스템과 서비스 첨단화, 시민의 안전 및 보안 보장에 있어서 공공 분야 고객들을 지원하는 데 탁월한 능력을 입증해왔다. 이번에 우리는 전담 사업부를 설립해 각 지역에 특화된 전문성, 고객 전담 지원, 정부 기관 특유의 과제를 해결하기 위한 맞춤형 제품 혁신을 제공함으로써, 강력한 고객 관계를 구축하는 데 더욱 힘쓰고 있다.”

영향력 있는 파트너 생태계 구축

Quantexa는 확장이 용이해 기존 IT 인프라와 함께 작동할 수 있는 솔루션의 필요성을 비롯해 공공 기관들이 직면하는 고유의 문제들을 해결하고자 영향력 있는 파트너 생태계를 구축하는 데 노력을 기울이고 있다. Quantexa는 보안 컴퓨팅, 클라우드 컴퓨팅 도입, 사이버보안, 관리형 제품 분야에 특화된 전문성을 갖추었고 업계에서 신뢰받는 파트너들과 협력함으로써, 운영 효율성을 강화하고, 혁신을 촉진하고, 정부 기관들이 시민들에게 더 나은 서비스를 제공할 수 있도록 최고 수준의 컨설팅 및 기술을 제공하고 있다.

기술 파트너: AWS, Databricks, Google, Microsoft

AWS, Databricks, Google, Microsoft 공급 및 컨설팅 파트너: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

정부 기관들은 Quantexa와 직접 거래하거나, 늘어나고 있는 글로벌 계약 및 기술 마켓플레이스를 통해 Quantexa의 의사결정 인텔리전스 플랫폼과 솔루션을 이용할 수 있다.

Quantexa 제품에 관심이 있는 정부 기관은 다음 링크에서 더 많은 정보를 확인할 수 있다. https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER는 Gartner, Inc. 및 미국과 기타 국가 계열사의 등록 상표이자 서비스 마크이며, 본 보도자료는 사용을 허가 받았다. All rights reserved.

Quantexa 소개

콴텍사(Quantexa)는 글로벌 AI, 데이터 및 분석 소프트웨어 기업으로, 조직이 상황에 맞춰 신뢰할 수 있는 운영상의 결정을 내릴 수 있도록 지원하는 의사 결정 인텔리전스(Decision Intelligence)를 개척했다. Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼은 최신 AI 기술을 활용함으로써 서로 떨어져 있어 분산화된 데이터를 통합하고, 이를 가장 신뢰할 수 있고 재사용 가능한 리소스로 전환함으로써 조직이 숨겨진 리스크와 새로운 기회를 발견할 수 있도록 지원한다. 데이터 관리, KYC (고객확인절차), 고객 인텔리전스, 금융 범죄, 리스크, 사기, 보안 등 고객 라이프사이클 전반에 걸쳐 주요 과제를 해결한다.

Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼을 통해 기존 접근 방식보다 90% 이상의 정확도와 60배 빠른 분석 모델 해상도로 운영 성과 개선이 가능하다. Quantexa의 의사 결정 인텔리전스 플랫폼 성능과 관련해 독립 의뢰한 Forrester TEI 연구에 따르면 고객들은 3년 동안 228%의 ROI를 달성한 것으로 나타났다. 2016년 설립된 Quantexa는 현재 750명 이상의 구성원들과 수천 명의 플랫폼 사용자가 전 세계에서 수십억 건에 달하는 트랜잭션과 데이터 포인트를 다루고 있다.

