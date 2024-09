Quantexa משיקה יחידה עסקית גלובלית עבור המגזר הציבורי כדי לעזור לסוכנויות ולמשרדים ממשלתיים לפרק ממגורות נתונים, לרתום את הבינה מלאכותית ולהשתמש במיכון כדי להגביר יעילו…

רשימה הולכת וגדלה של לקוחות ממשלתיים כוללת כעת את פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב, מימון השירות הציבורי הפדרלי בבלגיה, משרד הקבינט הבריטי, רשות ההונאה במגזר הציבורי, Mersey Care NHS Trust ו- Service NSW Australia

Quantexa , המובילה הגלובלית בפתרונות מודיעין לקבלת החלטות, הודיעה שהיא מקימה את Quantexa Public Sector, יחידה עסקית גלובלית חדשה המוקדשת להעצמת סוכנויות במגזר הציבורי ברחבי העולם להמרת השירותים הממשלתיים באמצעות בינה מלאכותית, מיכון ונתונים מהימנים. Quantexa בונה במהירות רקורד של הצלחה במגזר הציבורי, והיא מסייעת לסוכנויות ומשרדים להשתמש בפלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות המתקדמת שלה כדי להגן טוב יותר ולשרת יותר קהילות תוך השגת יעילות תפעולית מרבית.

ההישגים של Quantexa במגזר הציבורי זוכים להכרה לאחר שהחברה נבחרה לאחת הספקיות המובילות בדו"ח הדירוג והמחקר הראשוני Chartis RiskTechAI 50 2024 . דו"ח Chartis RiskTechAI 50 מדרג פתרונות בינה מלאכותית גלובליים בתחום של זיהוי סיכונים, והוא והכיר ביכולת של Quantexa להשתמש בבינה מלאכותית עבור יישומים מיוחדים בזיהוי הונאות מס ובתרחישי שימוש ממשלתיים. הטכנולוגיה של Quantexa זכתה בדו"ח לשבחים בשתי קטגוריות: "יכולות מתקדמות לזיהוי הונאת מס" ו-"בינה מלאכותית עבור יישומים ממשלתיים".

הכרה זו מדגישה את המומחיות המובילה בתעשייה של Quantexa במינוף AI ליישומים מיוחדים בזיהוי הונאות מס ובתרחישים ממשלתיים.

פורטפוליו מתרחב של לקוחות ממשלתיים הרואים את היתרונות של הטכנולוגיה של Quantexa

מוקדם יותר היום הודיעה Quantexa כי חתמה על חוזה ראשון עם הממשל הפדרלי בארה"ב באמצעות הסכם חדש עם פיקוד המבצעים המיוחדים של ארה"ב (USSOCOM). USSOCOM תפרוס את Quantexa News Intelligence (QNI), פתרון תוכנה כשירות נתמך בינה מלאכותית המספק תובנות בזמן אמת מנתוני חדשות גלובליים, כדי לזהות ולנטר סיכונים מתעוררים ולסייע בקבלת החלטות קריטיות למשימה.

חוזה זה מגיע לאחר ש-QNI השיג מעמד של "ראוי לפרס" ב- Tradewinds , שוק הפתרונות עבור חבילת הכלים והשירותים של משרד ההגנה שנועדה להאיץ את הרכש והאימוץ של יכולות בינה מלאכותית/לימוד מכונה, דאטה ואנליטיקה.

USSOCOM היא התוספת האחרונה לרשימה הולכת וגדלה של סוכנויות ממשלתיות הפונות לפלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa ולפתרונות כדי לסייע בפתרון אתגרי ניהול נתונים, ממשל ואיכות. לקוחות אחרים כוללים את משרד הקבינט של בריטניה, Mersey Care NHS Trust, Service NSW Australia ו- Belgium Federal Public Service Finance.

לקוחות במגזר הציבורי של Quantexa רואים הצלחה וחיסכון בעלויות שהושגו במגוון תרחישי שימוש, כולל עצירת הונאות מס, תוכניות מענקים והטבות, קידום יעיל יותר של חקירות פשעים פיננסיים ופליליים, תנועה בטוחה ומאובטחת של אנשים סחורות בחציית גבולות, פעולות מודיעין מעשירות ומאמצי טיפול פרואקטיבי בחולים במסגרת תוכניות בריאות לאומיות.

קרייג מרטין (Craig Martin), מוביל וראש התוכנית לאנליטיקה של הונאות, משרד הקבינט הבריטי, אמר: " Quantexa סייעה לנו לצמצם את הסוג הנכון של הונאה – עם הסוג הנכון של טכנולוגיות זיהוי הונאה - כדי לפתח רשתות עניין שאנו מוצאים בהן סיכון גבוה במיוחד. עם יכולות אנליטיקת הרשת ופתרון הישויות ש-Quantexa מספקת, מעבר לכך שאנו מזהים עדויות להונאה אופורטוניסטית, אנט גם מזהים הונאות מאורגנות".1

מענה לביקוש במגזר הציבורי ליוזמות נתונים ובינה מלאכותית

המחויבות הגוברת של Quantexa למגזר הציבורי מגיעה בעקבות האימוץ המהיר של בינה מלאכותית בסוכנויות ממשלתיות. לפי Gartner®, "ההוצאה העולמית על תכונות בינה מלאכותית בשוק הממשלתי אמורה לעלות ב-18.0% ב-2024 ל-41.6 מיליארד דולר ולהגיע ל-70.6 מיליארד דולר עד 2027, עם עלייה שנתית ממוצעת על חמש שנים של 18.7%. ספקיות טכנולוגיה ושירותים יכולים להשתמש במצגת זו כדי לתמוך בתכנון פעילויות במגזר הממשלתי ל-2024 ואילך".2 Gartner צופה בנוסף "שעד 2025, 95% מההחלטות המשתמשות כיום בנתונים יהיו ממוכנות לפחות באופן חלקי".2

העצמת צוותי חקירה ואנשי מקצוע בתחום הבריאות עם יכולות קריטיות כגון קבלת החלטות בנוגע לישויות וטכנולוגיות לבניית גרפים של ידע מאפשרת להם לנקות, להעשיר, להתאים ולהבין נתונים על ידי חיבור של ממגרות נתונים ובניית ויזואליזציה של מערכות יחסים מורכבות בהקשר של העולם האמיתי. התוצאה היא היכולת לתמוך במספר תרחישי שימוש מפלטפורמה אחת המספקת דיוק נתונים יוצא דופן, מודלי בינה מלאכותית עם ביצועים טובים בהרבה, ובינה מלאכותית יוצרת יעילה, עם חוויית משתמש אינטואיטיבית המשפרת את היכולת לשתף פעולה ומביאה יעילות רבה יותר לשימוש במשאבי הסוכנות.

Quantexa Public Sector מנוהלת בידי מנהלים בכירים בהווה, עם מינויו לאחרונה של בוגר ווסט פוינט וותיק תעשיית הטכנולוגיה פרנק איגנציטו לנהל את הצוות של Public Sector בארצות הברית.

וישאל מארייה (Vishal Marria), מייסד ומנכ"ל Quantexa, אמר: " סוכנויות פונות כיום יותר ויותר לבינה מלאכותית כדי לפרק ממגורות נתונים ולהניע תובנות איכותיות יותר באמצעות קבלת החלטות מוגברת באופן אוטומטי. בתורן, מדינות, במיוחד ארצות הברית, מגדילות את ההוצאות הפדרליות על בינה מלאכותית לרוחב שירותים מקצועיים, מדעיים וטכניים ופרויקטים ביטחוניים.3 מאז הקמתנו, הצוותים שלנו מפגינים מיומנות בסיוע ללקוחות במגזר הציבורי בהגברת הפרודוקטיביות, בחידוש מערכות ושירותים מיושנים, והבטחת אבטחתם וביטחון האזרחים. עם הקמת היחידה העסקית הייעודית שלנו, אנו שמים דגש מוגבר בבניית קשרי לקוחות חזקים על ידי מתן מומחיות מיוחדת בכל אזור, תמיכת לקוחות ייעודית וחדשנות מותאמת במוצרים העונים על האתגרים המסוימים של סוכנויות ממשלתיות".

בניית אקו סיסטם של שותפים בעלי השפעה רבה

Quantexa מחויבת לבנות אקו סיסטם שותפים בעלי השפעה רבה כדי לתמוך באתגרים הייחודיים שעומדים בפני סוכנויות המגזר הציבורי, כולל הצורך בפתרונות מדרגיים הפועלים עם תשתית IT קיימת. האקו סיסטם מורכב משותפים המביאים מומחיות מיוחדת בתחומי מחשוב מאובטח, אימוץ מחשוב ענן, אבטחת סייבר ופתרונות מנוהלים, ו-Quantexa עובדת עם שותפיה המהימנים בתעשייה כדי לספק ייעוץ ואספקת טכנולוגיה ללא תחרות המשפרת את היעילות התפעולית, שדוגלת בחדשנות ומאפשרת לסוכנויות לספק שירותים טובים יותר לציבור שהן משרתות.

*שותפים טכנולוגיים: AWS, Databricks, Google, Microsoft

*שותפי אספקה וייעוץ: Accenture, Akira Technologies, Brillient Corporation, ,Capgemini, Deloitte, DXC Technology, IBM, KPMG, PWC, ST Engineering

פלטפורמת המודיעין לקבלת של Quantexa והפתרונות זמינים לסוכנויות ממשלתיות ישירות דרך Quantexa או דרך מערך מתרחב של מובילי חוזה גלובליים ושווקים טכנולוגיים.

סוכנויות ממשלתיות המעוניינות ללמוד עוד על האופן שבו Quantexa יכולה לעזור מוזמנות לבקר בכתובת: https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

GARTNER הוא סימן שירות וסימן מסחרי רשום של Gartner, Inc ו/או של החברות המסונפות אליה בארה"ב וברחבי העולם, והשימוש בו נעשה בזאת באישור. כל הזכויות שמורות.

אודות Quantexa

Quantexa היא חברה גלובלית המספקת תוכנת נתונים ואנליטיקה פורצת דרך בתחום של מודיעין לקבלת החלטות מבוסס הקשרים המאפשר לארגונים לקבל החלטות תפעוליות מהימנות על ידי הפיכת הנתונים למשמעותיים. באמצעות ההתקדמויות האחרונות בתחום הביג דאטה והבינה מלאכותית, פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa חושפת סיכונים נסתרים והזדמנויות חדשות על ידי מתן תצוגה הקשרית ומקושרת של נתונים פנימיים וחיצוניים במקום אחד. היא פותרת אתגרים גדולים בניהול נתונים, תהליכי לימוד לקוחות (KYC), מודיעין לקוחות, פשיעה פיננסית, סיכונים, הונאה ואבטחה, לאורך כל מחזור חיי הלקוח.

פלטפורמת המודיעין לקבלת החלטות מבוססת ההקשרים של Quantexa משפרת את הביצועים התפעוליים עם דיוק של למעלה מ-90% והיא מציעה מהירות של עד פי 60 במודל ברזולוציה גבוהה יותר מאשר בגישות מסורתיות. מחקר Forrester TEI שהוזמן באופן עצמאי על פלטפורמת מודיעין ההחלטות של Quantexa מצא כי לקוחות ראו החזר השקעה של 228% לשלוש שנים. Quantexa, שנוסדה בשנת 2016, מעסיקה כיום יותר מ-750 עובדים ואלפי משתמשים העובדים עם מיליארדי עסקאות ונקודות נתונים ברחבי העולם.

