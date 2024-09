クオンテクサ (Quantexa)、グローバル公共部門事業部を立ち上げ、政府機関や省庁がデータサイロを解体し、AIを活用し、自動化を使用して効率化を推進できるよう支援

増え続ける政府クライアントのリストには、現在、米国特殊作戦司令部、ベルギー連邦公共サービス財務局、英国内閣府、公共部門詐欺局、マージーケアNHSトラスト (Mersey Care NHS Trust)、サービスNSWオーストラリア (Service NSW Australia) が含まれている

ウェストポイントの卒業生でテクノロジー業界のベテランであるフランク・イグナツィット (Frank Ignazzitto) が、クオンテクサの地域エグゼクティブグループに加わり、米国の公共部門の取り組みを主導

同社は、世界中でマイクロソフト (Microsoft)、データブリックス (Databricks)、AWSとのエコシステムパートナーシップを強化し続け、専門のコンサルティングおよびデリバリーパートナーを増やしている

ニューヨークおよびロンドン発, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 意思決定インテリジェンスソリューションのグローバルリーダーであるクオンテクサは本日、世界中の公共機関がAI、自動化、信頼できるデータを使用して政府サービスを変革できるように支援する新しいグローバルビジネスユニットであるクオンテクサ・パブリック・セクター (Quantexa Public Sector) を設立すると発表した。 クオンテクサは公共部門での成功実績を急速に積み上げており、機関や省庁が最先端の意思決定インテリジェンスプラットフォームを使用して、より多くのコミュニティをより適切に保護し、サービスを提供しながら、運用効率を最大化できるように支援している。

クオンテクサは公共部門での実績が認められ、チャーティスRiskTechAI 50 2024 (Chartis RiskTechAI 50 2024) ランキングおよび調査レポートでトップベンダーの1つに選ばれた。 チャーティスRiskTechAI 50レポートは、リスクテクノロジーにおけるグローバルAIソリューションをランク付けし、脱税検出や政府ユースケースの特殊なアプリケーションにAIを使用するクオンテクサの能力を認めている。 同レポートでは、クオンテクサのテクノロジーが「高度な脱税探知機能」と「政府アプリケーション向けAI」の2つのカテゴリーで高く評価された。

この評価は、脱税検出や政府ユースケースの特殊なアプリケーションにAIを活用するクオンテクサの業界をリードする専門知識を強調している。

クオンテクサのテクノロジーのメリットを認識している政府クライアントのポートフォリオが拡大

本日、クオンテクサは、米国特殊作戦軍 (U.S. Special Operations Command、USSOCOM)との新しい契約を通じて、米国連邦政府との最初の契約を締結したことを発表した。 米国特殊作戦軍は、世界的なニュースデータからリアルタイムの洞察を提供するAI対応SaaSソリューションであるクオンテクサ・ニュース・インテリジェンス (Quantexa News Intelligence、QNI) を導入し、新たなリスクを特定して監視し、ミッションクリティカルな意思決定を支援する。

この契約は、AI/機械学習、データ、分析機能の調達と採用を加速するように設計された国防総省のツールとサービスのスイートである トレードウィンド・ソリューションズ・マーケットプレイス (Tradewinds Solutions Marketplace) を通じてQNIが「受賞可能」ステータスを獲得した直後に締結された。

米国特殊作戦軍は、データ管理、ガバナンス、品質の課題を解決するためにクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームとソリューションを利用する政府機関の増加の一途をたどるリストに新たに加わった組織である。 その他のクライアントには、英国内閣府、マージーケアNHSトラスト、サービスNSWオーストラリア、ベルギー連邦公共サービス財務などがある。

クオンテクサの公共部門のクライアントは、税金、助成金、給付金プログラムで発生する詐欺の阻止、より効率的で効果的な金融犯罪と犯罪捜査の推進、国境を越えた人と物の安全で確実な移動の促進、諜報活動の強化、国家保健プログラム内での積極的な患者ケアの取り組みなど、さまざまなユースケースシナリオで成功とコスト削減を実現している。

英国内閣府の詐欺分析リーダー兼プログラム責任者であるクレイグ・マーティン (Craig Martin) は以下のように述べている。「クオンテクサは、非常にリスクが高いとみなされる関心ネットワークを明らかにするために、適切な種類の詐欺、および適切な種類の詐欺技術を絞り込むのに役立ちました。 クオンテクサが提供するネットワーク分析とエンティティ解決機能により、私たちは機会主義的な詐欺だけでなく、組織的な詐欺の証拠も見ることができます」。1

データとAIイニシアチブに対する公共部門の需要を満たす

クオンテクサの公共部門への取り組みが拡大する背景には、政府機関全体でAIが急速に導入されていることがある。 ガートナー (Gartner®) によると、「政府市場における世界のAIソフトウェア支出は、2024年に18.0%増加して416億米ドル (約5兆9,465億9,520万円) となり、2027年には706億米ドル (約10兆920億5,820万円) に達する見込みで、5年間のCAGRは18.7%となっている。 テクノロジーおよびサービスプロバイダーは、このプレゼンテーションを使用して、2024年以降の政府の計画活動をサポートすることができる」2。ガートナーはまた、「2025年までに、現在データを使用している決定の95%が少なくとも部分的に自動化される」と予測している。2

調査チームと医療専門家にエンティティ解決やナレッジグラフテクノロジーなどの重要な機能を提供することで、サイロ化されたソースを接続し、現実世界のコンテキストで複雑な関係を視覚化することで、データをクレンジング、強化、照合、理解することが可能となる。 その結果、1つのプラットフォームから複数のユースケースをサポートできるようになり、優れたデータ精度、はるかに優れたパフォーマンスのAIモデル、効果的な生成AIが実現する。また、直感的なユーザーエクスペリエンスにより、コラボレーション能力が向上し、機関のリソースの有効性と効率性が向上する。

クオンテクサ・パブリック・セクターは現在の上級幹部によって率いられており、最近、ウェストポイントの卒業生でテクノロジー業界のベテランであるフランク・イグナツィットが米国公共部門チームの運営に任命された。

クオンテクサの創設者兼最高経営責任者 (CEO) であるヴィシャル・マリア (Vishal Marria) は以下のように述べている。「今日、機関はますますAIを利用してデータサイロを解消し、拡張および自動化された意思決定を通じてより質の高い洞察を推進しています。 代わりに、各国、特に米国は、専門的、科学的、技術的サービスや防衛プロジェクトにおける AI への連邦政府支出を増やしています3。創業以来、当社のチームは、生産性の向上、時代遅れのシステムやサービスの近代化、市民の安全とセキュリティの確保において公共部門のクライアントを支援する能力を発揮してきました。 専用の事業部門を設立し、各地域での専門知識、専用の顧客サポート、政府機関の特定の課題に対応するカスタマイズされた製品イノベーションを提供することで、強力なクライアント関係の構築にさらに重点を置いています」。

影響力の大きいパートナーエコシステムの構築

クオンテクサは、既存のIT (情報技術) インフラストラクチャと連携するスケーラブルなソリューションの必要性など、公共部門の機関が直面する固有の課題をサポートするために、影響力の大きいパートナーエコシステムの構築に取り組んでいる。 安全なコンピューティング、クラウドコンピューティングの導入、サイバーセキュリティ、マネージドサービスに関する専門知識を持つパートナーで構成されるクオンテクサは、信頼できる業界パートナーと協力して、運用効率を高め、イノベーションを推進し、機関がサービスを提供する国民に優れたサービスを提供できるようにする比類のないコンサルティングとテクノロジーの提供を行っている。

テクノロジーパートナー: AWS、データブリックス、Google、マイクロソフト

AWS、データブリックス、Google、マイクロソフト デリバリーおよびコンサルティング パートナー: アクセンチュア (Accenture)、アキラ・テクノロジーズ (Akira Technologies)、ブリリアント・コーポレーション (Brillient Corporation)、キャップジェミニ (Capgemini)、デロイト (Deloitte)、DXCテクノロジー (DXC Technology)、IBM、KPMG、PWC、STエンジニアリング (ST Engineering)

クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームとソリューションは、クオンテクサを通じて直接、または拡大を続けるグローバルな契約手段とテクノロジーマーケットプレイスを通じて政府機関に提供される。

クオンテクサがどのように役立つかについて詳細を入手したい政府機関は、以下を参照されたい:https://www.quantexa.com/industries/public-sector/

クオンテクサについて

クオンテクサは、意思決定インテリジェンスの先駆者であるグローバルAI、データ、分析ソフトウェア企業であり、組織が信頼できるコンテキスト内のデータを使用して信頼できる運用上の意思決定を行えるように支援している。 クオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームは、AIの最新の進歩を活用し、サイロ化されたデータを統合して最も信頼できる再利用可能なリソースに変換することで、組織が隠れたリスクと新しい機会を発見するのに役立てることができる。 顧客ライフサイクル全体にわたって、データ管理、顧客インテリジェンス、KYC、金融犯罪、リスク、詐欺、セキュリティに関する主要な課題を解決する。

クオンテクサ意思決定インテリジェンスプラットフォームは、従来のアプローチよりも精度が90%以上高く、分析モデルの解決が60倍高速になり、運用パフォーマンスを向上させる。 独立委託されたフォレスターTEI (Forrester TEI) によるクオンテクサの意思決定インテリジェンスプラットフォームに関する調査では、顧客は3年間で228%のROIを達成したことがわかっている。 2016年に設立されたクオンテクサは、現在、750人を超える従業員と数千人のプラットフォームユーザーを擁し、世界中で数十億のトランザクションとデータポイントを扱っている。

