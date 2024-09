Probe Gold progresse dans l’obtention des autorisations pour le projet Novador

Faits marquants :



Probe Gold a officiellement reçu les directives des gouvernements fédéral et provincial spécifiant les éléments requis pour l'étude d'impact, nécessaire à l'obtention de l’autorisation pour le projet Novador.

La Société va maintenant réaliser l'étude d'impact sur la base de ces lignes directrices, qui sera utilisée par les deux gouvernements pour effectuer des analyses environnementales et accorder les permis nécessaires au projet.

Cette étape conclut la phase de planification et lance la phase d'évaluation d'impact, une étape cruciale pour faire avancer le projet Novador vers l'obtention d'une autorisation.

TORONTO, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- PROBE GOLD INC. (TSX : PRB) (OTCQB : PROBF) (" Probe " ou la " Société ") est heureuse d'annoncer que la Société a reçu les lignes directrices individualisées relatives à l'étude d'impact de l'Agence d'évaluation d'impact du Canada (AÉIC) au niveau fédéral et la directive pour la réalisation d’une étude d'impacts sur l’environnement du ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) du Québec au niveau provincial. Ces lignes directrices décrivent clairement les exigences auxquelles Probe doit satisfaire pour obtenir les permis nécessaires à la réalisation du projet Novador. La réception de ces lignes directrices fait suite aux dépôts antérieurs par Probe de la Description initiale du projet et de la Description détaillée du projet auprès de l'AÉIC au niveau fédéral, ainsi qu'au dépôt officiel de l' Avis de projet auprès du MELCCFP au niveau provincial.

L'étape suivante du processus d'autorisation consiste à initier l'étude d'impact, que l'AÉIC utilisera, avec les autres renseignements reçus, pour préparer un rapport d'évaluation d'impact. Au niveau provincial, l'étude d'impact contiendra toutes les informations nécessaires à l'analyse environnementale et aux décisions du gouvernement.





Figure 1 : Processus d'autorisation environnementale fédéral et provincial

Probe Gold travaillera en étroite collaboration avec l'AÉIC et le MELCCFP tout au long du processus rigoureux d'évaluation environnementale afin d’assurer l'exécution responsable du projet Novador. Les groupes autochtones et les autres parties prenantes joueront un rôle important dans le développement du projet, car leur collaboration tout au long du développement du projet est essentielle.

À propos de Probe Gold :

Probe Gold Inc. est une société canadienne de premier plan qui se concentre sur l'acquisition, l'exploration et le développement de propriétés aurifères à fort potentiel. La société est bien financée et se consacre à l'exploration et au développement de projets aurifères de haute qualité. Elle détient notamment 100 % de son actif phare, le projet aurifère Novador, d'une valeur de plusieurs millions d'onces, au Québec, ainsi qu'un projet Detour Gold, au Québec, qui en est à ses débuts. Probe contrôle un vaste ensemble de terrains d'exploration d'environ 1 685 kilomètres carrés dans certaines des ceintures aurifères les plus prolifiques du Québec. La récente mise à jour de l'évaluation économique préliminaire Novador de la Société présente un plan d'exploitation minière robuste avec une production annuelle moyenne de 255 000 onces d'or sur une durée de vie de la mine de 12,6 ans.

Dr. David Palmer,

Président et directeur général

Déclarations prospectives

Une photo associée à ce communiqué est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/6ad9666b-0df6-46cd-abf8-2c12e1550570/fr

Figure 1 Processus d'autorisation environnementale fédéral et provincial

