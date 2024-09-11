Bitget TraderPro 第 3 季采取“从模拟交易到真实交易”赛制，每位用户可获得高达 10,000 美元的资金支持

维多利亚，塞舌尔, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司 Bitget 推出名为 TraderPro 计划的热门交易竞赛第 3 季。 经过两个成功的赛季后，TraderPro 已成为首屈一指的交易平台，不断吸引用户并获得广泛的正面反馈。 Bitget TraderPro 是一项交易挑战赛，旨在提供学习和在现实世界进行交易的机会。



参赛者首先要用模拟帐户进行交易，从而能够在没有任何财务风险的情况下进行尝试和练习。 当他们达到了特定的里程碑之后，就可以开始进行真实交易，Bitget 会提供资金支持，让他们有机会享受真正赚取利润的快感。 这是学习和竞赛的理想组合，交易员有机会完善他们的策略并致力于获得最高回报。

完成模拟挑战后，参赛者可获得由 Bitget 提供的 1:1 资金支持，进入真实交易的环节。 符合资格的交易员可以开设精英交易子帐户，成为 TraderPro 精英交易员。 Bitget 将为他们提供匹配的投资（从 1000 到 5000 USDT），让他们能够在所有交易对上建立更大仓位。 有了这种支持，交易员可以争取获得更高利润，同时最大限度地降低个人风险。 在第二阶段，最大杠杆率仍限制在 20 倍。

TraderPro 的本季主题是“新资金高达 10,000 美元和迷因币（MEME Coin）挑战”，帮助加密货币用户练习交易，并让他们因努力而获得奖励。 竞赛阶段于 2024 年 9 月 9 日至 10 月进行，持续约 30 天，组织者设定了雄心勃勃的目标，以推动用户踊跃参与、全情投入。 该计划的目标是将 500 名参赛者转变为 Bitget 精英交易员，进一步加强 VIP 交易社群。

为了确保透明度并建立信任，Bitget 将提供每日交易业绩报告，实时公布比赛的最新进度和结果。 此功能旨在让参赛者在整个活动过程中了解情况并保持参与度。

从第 1 季到第 2 季，参赛者增加了 107%，推荐量增加了 73%。在前两季大获成功的基础上，Bitget 致力于进一步提升 TraderPro 在交易社群中的地位。 Bitget 推出全面的推广策略，包括与关键意见领袖（KOL）进行合作以及制定社群参与计划，彰显该公司致力于维持其行业领导者地位的决心。

总而言之，无论对于新手还是经验丰富的交易员来说，TraderPro 第 3 季都是一次令人雀跃且可从中获益的体验。 参赛者有机会赢得高达 10,000 美元的资金奖励，因此组织者鼓励大家尽早注册，充分利用该项目的优厚待遇。

如需了解有关 TraderPro 的更多信息，请访问此处。

关于 Bitget

Bitget 成立于 2018 年，是全球领先的加密货币交易所和 Web3 公司。 Bitget 交易所为 100 多个国家和地区的 2500 多万用户提供服务，致力于通过其开创性的跟单交易功能和其他交易解决方案帮助用户更智能地进行交易。 Bitget Wallet 前身为 BitKeep，是一款世界级多链加密钱包，提供一系列全面的 Web3 解决方案和功能，包括钱包功能、兑换、NFT 市场、DApp 浏览器等。 Bitget 通过与可靠的合作伙伴合作，激励个人接受加密货币，包括阿根廷传奇足球运动员 Lionel Messi、土耳其国家运动员 Buse Tosun Çavuşoğlu（摔跤世界冠军）、Samet Gümüş（拳击金牌得主）和 İlkin Aydın（排球国家队）。

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