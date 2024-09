Bitget TraderPro Musim 3 Menunjukkan Demo untuk Dagangan Langsung Dengan Sokongan Pembiayaan sehingga $10,000 Setiap Pengguna

VICTORIA, Seychelles, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , syarikat pertukaran mata wang kripto terkemuka dunia dan Web3, telah melancarkan musim ketiga dagangan popularnya pertandingan yang dipanggil program TraderPro. Selepas dua musim , TraderPro telah memantapkan diri sebagai platform dagangan utama, yang menarik minat pengguna secara konsisten dan menerima maklum balas positif dengan meluas. Bitget TraderPro ialah cabaran perdagangan yang direka untuk menawarkan kedua-dua pembelajaran dan peluang perdagangan dunia sebenar.

Peserta bermula dengan berdagang dengan akaun demo, yang membolehkan mereka mencuba dan berlatih tanpa sebarang risiko kewangan. Sebaik sahaja mereka mencapai pencapaian tertentu, mereka boleh menyertai dagangan langsung. Bitget menyediakan sokongan pembiayaan untuk memberi peluang menikmati keseronokan membuat keuntungan yang sebenar. Ia merupakan gabungan pembelajaran dan persaingan yang ideal kerana pedagang diberi peluang untuk memperhalusi strategi mereka dan menyasarkan ganjaran terbaik.

Selepas melengkapkan cabaran demo, peserta mara ke dagangan langsung dengan sokongan pembiayaan 1:1 Bitget. Pedagang yang berkelayakan boleh membuat sub-akaun untuk perdagangan elit dan menjadi pedagang elit TraderPro. Bitget akan memadankan pelaburan mereka (dari 1000 hingga 5000 USDT), membolehkan mereka mengambil kedudukan yang lebih besar pada semua pasangan dagangan. Dengan sokongan ini, pedagang boleh menyasarkan keuntungan yang lebih tinggi sambil meminimumkan risiko peribadi. Leveraj maksimum kekal dihadkan pada 20X dalam Fasa 2.

Tema untuk musim ini, TraderPro telah menyediakan "Kuasa Pembiayaan Baharu Sehingga $10,000 & Cabaran Syiling MEME," membantu pengguna kripto berdagang dan insentif diberikan untuk usaha mereka. Fasa pertandingan akan berlangsung selama sekitar tiga puluh hari dari 9 September hingga Oktober 2024, dengan sasaran tinggi ditetapkan untuk memacu penyertaan dan penglibatan pengguna. Melalui program itu, ia bertujuan untuk menukar 500 peserta kepada peniaga elit Bitget, mengukuhkan lagi komuniti dagangan VIPnya.

Untuk memastikan ketelusan dan membina kepercayaan, Bitget akan menyediakan laporan prestasi dagangan harian, menawarkan kemas kini masa nyata tentang kemajuan dan hasil pertandingan. Ciri ini bertujuan untuk memastikan peserta dimaklumkan dan terlibat sepanjang acara.

Kejayaan yang diperoleh pada musim sebelumnya, menyaksikan peningkatan 107% peserta dan peningkatan 73% melalui rujukan dari Musim 1 hingga Musim 2, Bitget komited untuk meningkatkan lagi status TraderPro dalam komuniti perdagangan. Pengenalan strategi promosi yang komprehensif, termasuk kerjasama dengan Pemimpin Pendapat Utama (KOL) dan rancangan penglibatan komuniti, menunjukkan dedikasi Bitget untuk mengekalkan kedudukannya sebagai peneraju dalam industri.

Kesimpulannya, TraderPro Musim 3 ditetapkan untuk memberi pengalaman yang menarik dan bermanfaat untuk pedagang baharu dan berpengalaman. Dengan potensi untuk memenangi sehingga $10,000 dalam ganjaran pembiayaan, peserta digalakkan untuk mendaftar awal dan memanfaatkan sepenuhnya tawaran program.

Perihal Bitget

Ditubuhkan pada tahun 2018, Bitget ialah syarikat pertukaran mata wang kripto

Amaran Risiko: Harga aset digital mungkin turun naik dan mengalami turun naik harga. Melabur dengan bijak. Nilai pelaburan anda mungkin terjejas dan berkemungkinan anda tidak mencapai matlamat kewangan anda atau dapat memulihkan pelaburan utama anda. Anda harus sentiasa mendapatkan nasihat kewangan bebas dan mempertimbangkan pengalaman kewangan dan kedudukan kewangan anda sendiri. Prestasi pada masa lalu bukanlah ukuran prestasi masa hadapan yang boleh dipercayai. Bitget tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerugian yang mungkin anda alami. Tiada di sini yang boleh ditafsirkan sebagai nasihat kewangan.

