ビットゲット (Bitget) トレーダープロ (TraderPro) シーズン3、デモからライブトレーディングまで、ユーザー1人あたり最大10,000米ドル (約143万円) の資金サポートを提供

セイシェル・ビクトリア発, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 大手暗号通貨取引所およびWeb3企業であるビットゲットは、人気のトレーディングコンペティションであるトレーダープロプログラムの第3シーズンを開始した。 2シーズンの成功を経て、トレーダープロはプレミアトレーディングプラットフォームとしての地位を確立し、一貫してユーザーを引き付け、幅広い肯定的なフィードバックを受けている。 ビットゲットトレーダープロは、学習と実際のトレーディングの両方の機会を提供するように設計されたトレーディングチャレンジである。



参加者はデモアカウントでトレーディングを開始し、金銭的なリスクなしで実験と練習を行うことができる。 特定のマイルストーンに到達すると、ライブトレーディングに移行し、ビットゲットが資金サポートを提供して、実際の利益を上げるスリルを味わうことができる。 トレーダーは戦略を洗練させ、最高の報酬を目指す機会が与えられるため、学習と競争の理想的な組み合わせとなっている。

デモチャレンジを完了すると、参加者はビットゲットの1:1資金サポートを受けてライブ取引に進む。 資格のあるトレーダーは、エリート取引用のサブアカウントを作成し、トレーダープロ・エリートトレーダーになることができる。 ビットゲットは投資額 (1000~5000 USDT) にマッチし、すべての取引ペアでより大きなポジションを取ることが可能となっている。 このサポートにより、トレーダーは個人リスクを最小限に抑えながら、より高い利益を目指すことができる。 フェーズ2では、最大レバレッジは20倍に制限されている。

今シーズンのテーマとして、トレーダープロは「最大10,000ドル (約143万円) の新規資金パワーアップとMEMEコインチャレンジ」を設定し、暗号通貨ユーザーが取引を練習し、努力に対してインセンティブを得られるよう支援している。 競争フェーズは2024年9月9日から10月までの約30日間開催され、ユーザーの参加と関与を促進するために野心的な目標が設定されている。 このプログラムを通じて、500人の参加者をビットゲット・エリートトレーダーに変え、VIP取引コミュニティをさらに強化することを目指している。

透明性を確保し、信頼を築くために、ビットゲットは毎日の取引パフォーマンスレポートを提供し、競争の進行状況と結果に関するリアルタイムの更新を提供する。 この機能は、イベント全体を通じて参加者に情報を提供し、参加してもらうことを目的としている。

シーズン1からシーズン2にかけて参加者が107%増加し、紹介が73%増加した過去のシーズンの成功を踏まえ、ビットゲットはトレーディングコミュニティ内でのトレーダープロの地位をさらに高めることに注力している。 キーオピニオンリーダー (KOL) とのコラボレーションやコミュニティエンゲージメントプランなど、包括的なプロモーション戦略を導入したことは、業界のリーダーとしての地位を維持するためのビットゲットの献身を示している。

結論として、トレーダープロシーズン3は、初心者と経験豊富なトレーダーの両方にとって、エキサイティングでやりがいのある体験となる。 最大 10,000ドル (約143万円) の資金報酬を獲得できる可能性があるため、参加者は早めに登録して、プログラムの特典を最大限に活用されたい。

ビットゲットについて

2018年に設立されたビットゲットは、世界をリードする暗号通貨取引所およびWeb3企業である。 100以上の国と地域で2,500万人以上のユーザーにサービスを提供するビットゲット取引所は、先駆的なコピー取引機能やその他の取引ソリューションにより、ユーザーのスマートな取引を支援することに尽力している。 以前はビットキープ (BitKeep) として知られていたビットゲットウォレット (Bitget Wallet) は、ウォレット機能、スワップ、NFTマーケットプレイス、DAppブラウザーを含む包括的なWeb3ソリューションと機能の数々を提供する世界クラスのマルチチェーン暗号ウォレットである。 ビットゲットは、伝説的なアルゼンチン人サッカー選手のリオネル・メッシ (Lionel Messi) やトルコ代表選手のブセ・トスン・チャブショウル (Buse Tosun Çavuşoğlu) (レスリング世界チャンピオン)、サメット・ギュミュシュ (Samet Gümüş) (ボクシング金メダリスト)、イルキン・アイドゥン (Ilkin Aydin) (バレーボール代表チーム) など信頼できるパートナーとのコラボレーションを通じて、暗号を受け入れる個人を鼓舞している。

詳細は、次を参照されたい:ウェブサイト | Twitter | Telegram | LinkedIn | Discord | ビットゲットウォレット

リスク警告:デジタル資産の価格は変動し、価格変動が生じる可能性がある。 失っても構わない金額のみ投資されたい。 投資額は影響を受ける可能性があり、財務目標を達成できない、あるいは投資元金を回収できない可能性がある。 常に独立した財務アドバイスを求め、ご自身の財務経験と財務状況を考慮されたい。 過去のパフォーマンスは、将来のパフォーマンスの信頼できる尺度ではない。 ビットゲットは、お客様が被る可能性のある損失について責任を負わない。 ここに記載されている内容は、財務アドバイスと解釈されるものではない。 詳細については、利用規約を参照のこと。

