עונה 3 של Bitget TraderPro כוללת הדגמה למסחר חי עם מימון תומך של עד 10,000 דולר לכל משתמש

ויקטוריה, סיישל, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Bitget , בורסת המטבעות הקריפטוגרפים וחברת ה-Web3 המובילה בעולם, השיקה את העונה השלישית של תחרות המסחר הפופולרית שמכונה תוכנית TraderPro. לאחר שתי עונות מוצלחות, TraderPro ביססה את עצמה כפלטפורמת מסחר מובילה, שמושכת משתמשים באופן עקבי וזוכה למשוב חיובי בתפוצה רחבה. Bitget TraderPro מהווה אתגר מסחר שנועד להציע הזדמנויות למידה יחד עם הזדמנויות מסחר בעולם האמיתי.

המשתתפים מתחילים במסחר עם חשבון דמו. הוא מאפשר להם להתנסות ולתרגל ללא כל סיכון פיננסי. עם ההגעה לציוני דרך מוגדרים, הם מתקדמים למסחר חי, אז Bitget מספקת מימון תומך שמציע הזדמנות ליהנות מהריגוש שבעשיית רווחים אמיתיים. זהו שילוב מיטבי של למידה ותחרות שכן לסוחרים ניתנת ההזדמנות לחדד את האסטרטגיות שלהם ולכוון להשגת תגמולים גבוהים.

לאחר השלמת אתגר ההדגמה, המשתתפים מתקדמים למסחר חי עם מימון תומך ברמה של 1:1 של Bitget. סוחרים מוסמכים יכולים ליצור חשבונות משנה למסחר עילית ולהפוך לסוחרי עילית של TraderPro. Bitget תתאים עצמה להשקעה שלהם (מ-1,000 ל-5,000 USDT), מה שיאפשר להם לבחור פוזיציות גדולות יותר בכל צמדי המסחר. עם תמיכה זו, סוחרים יכולים לשאוף לרווחים גבוהים יותר תוך מזעור הסיכון האישי. המינוף המרבי נותר מוגבל ל-20X בשלב 2.

כנושא לעונה זו, TraderPro בחרה ב-"כוח מימון חדש עד 10,000 דולר ואתגר מטבעות MEME" כדי לעזור למשתמשי מטבעות קריפטוגרפים לתרגל מסחר, וכדי לתמרץ את המאמצים שלהם. שלב התחרות יימשך כשלושים יום מה-9 בספטמבר עד אוקטובר, 2024, עם יעדים שאפתניים שנקבעו לצורך הנעת ההשתתפות והמעורבות של המשתמשים. השאיפה, באמצעות התוכנית, היא להמיר 500 משתתפים לסוחרי עילית של Bitget, ולחזק עוד יותר את קהילת מסחר ה-VIP שלה.

כדי להבטיח שקיפות ולבנות אמון, Bitget תספק דו"חות ביצועי מסחר יומיים, ותציע עדכונים בזמן אמת על התקדמות התחרות ותוצאותיה. תכונה זו נועדה לשמור על המשתתפים מעודכנים ומעורבים לאורך כל האירוע.

בהתבסס על ההצלחה של העונות הקודמות, שראו עלייה של 107% במספר המשתתפים ועלייה של 73% בהפניות מעונה 1 לעונה 2, Bitget מחויבת להעלות עוד יותר את מעמדה של TraderPro בקהילת המסחר. הצגתן של אסטרטגיות קידום מכירות מקיפות, כולל שיתופי פעולה עם מובילי דעה מרכזיים (KOLs) ותוכניות מעורבות קהילתית, מראה את מסירותה של Bitget לשמירה על מעמדה כמובילה בתעשייה.

לסיכום, TraderPro עונה 3 צפויה להיות חוויה מרגשת ומתגמלת עבור סוחרים מתחילים ומנוסים כאחד. עם פוטנציאל לזכות בתגמולי מימון של עד $10,000, המשתתפים מוזמנים להירשם מוקדם ולנצל את מלוא היתרונות של הצעות התוכנית.

למידע נוסף על TraderPro, בקרו כאן .

אודות Bitget

Bitget, שהוקמה בשנת 2018, היא בורסת הקריפטו המובילה בעולם וחברת Web3. בורסת Bitget, המשרתת למעלה מ-25 מיליון משתמשים ביותר מ-100 מדינות ואזורים, מחויבת לסייע למשתמשים לסחור בצורה חכמה יותר באמצעות תכונת המסחר החלוצית שלה ופתרונות מסחר אחרים. Bitget Wallet , שנקרא בעבר BitKeep, הוא ארנק קריפטו משורשר ברמה עולמית המציע מגוון פתרונות ותכונות Web3 מקיפים, כולל פונקציונליות ארנק, החלפה, שוק NFT, דפדפן DApp ועוד. Bitget מעוררת השראה באנשים לאמץ קריפטו באמצעות שיתופי פעולה עם שותפים אמינים, כולל הכדורגלן הארגנטינאי האגדי ליונל מסי והספורטאים הטורקים הלאומיים בוסה טוסון צ'בושולו (Buse Tosun Çavuşoğlu) (אלוף העולם בהיאבקות), סאמט גומוש (şSamet Gümü) (מדליסט זהב באיגרוף) ואילקין איידין (İlkin Aydın) (נבחרת כדורעף).

למידע נוסף, בקרו באתר: אתר | טוויטר | טלגרם | לינקדאין | Discord | Bitget Wallet

לפניות בנושא מדיה, אנא צרו קשר עם: media@bitget.com

אזהרת סיכון: מחירי הנכסים הדיגיטליים עשויים להשתנות ולחוות תנודתיות מחירים. השקיעו רק את מה שאתם יכולים להרשות לעצמכם להפסיד. ערך ההשקעה שלכם עשוי להיות מושפע וייתכן שלא תשיגו את היעדים הפיננסיים שלך או לא תוכלו לשחזר את ההשקעה העיקרית שלכם. אתם תמיד צריכים לחפש ייעוץ פיננסי עצמאי ולשקול את הניסיון הפיננסי שלכם ואת המצב הפיננסי. ביצועי העבר אינם מדד אמין לביצועים עתידיים. Bitget לא תהיה אחראית לכל הפסד שעלול להיגרם לך. שום דבר כאן לא יתפרש כייעוץ פיננסי. לקבלת מידע נוסף, עיינו בתנאי השימוש שלנו .

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/ea93857c-a4b2-49a5-9296-7f65eae72d43

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.