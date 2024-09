PACCAR México selecciona a Directed Technologies para suministrar soluciones telemáticas y de gestión de flotas integradas para camiones DAF

MELBOURNE, Australia, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Directed Technologies, empresa líder en tecnología conectada, ha sido seleccionada como socio proveedor de telemática de PACCAR México. Su hardware seguro, fabricado en Australia e instalado de fábrica, y sus soluciones de gestión de flotas basadas en la nube se incorporarán a los camiones DAF a partir de septiembre de 2024.

La tecnología "PACCAR Connect", que ha sido ampliamente adoptada por PACCAR Australia en toda la gama líder en su clase de Kenworth y DAF, ahora estará disponible para los clientes de DAF México para mejorar la productividad, la seguridad y gestionar mejor los costos operativos. PACCAR México tiene una cuota de mercado dominante del 36 % en la clase 8.

México, centro neurálgico de la electrónica avanzada y la fabricación de vehículos en Norteamérica, está experimentando un desplazamiento de la producción asiática. Los vehículos fabricados aquí no solo se exportan a toda Norteamérica, sino también al resto del mundo. El establecimiento de grandes centros de comercio electrónico destaca la importancia de una logística eficiente gestionada por gestores de flotas que eligen la productiva gama PACCAR y aprovechan las avanzadas soluciones telemáticas.

En el exigente entorno logístico de México, las soluciones de los fabricantes de equipos originales (OEM, por sus siglas en inglés) para vehículos conectados exigen altos estándares de calidad, seguridad, fiabilidad, protección y escalabilidad. Los dispositivos telemáticos de Directed Technologies están diseñados para cumplir estos rigurosos requisitos, lo que los hace ideales para el mercado.

El ingeniero en jefe de PACCAR México para Kenworth Mexicana, René Suárez, afirma que "esta asociación destaca nuestra capacidad para ofrecer soluciones telemáticas seguras que satisfagan las necesidades cambiantes de los operadores de flotas en los mercados emergentes".

Directed Technologies, uno de los principales centros de consumo y fabricación de la región, considera que su entrada en México es la primera de muchas nuevas oportunidades en Norteamérica, Sudamérica y Centroamérica.

El director ejecutivo de Directed Technologies, Brent Stafford, afirmó desde la planta de Kenworth México, que la asociación marca un hito importante en la estrategia de expansión global para el proveedor de soluciones telemáticas para vehículos diseñado y fabricado en Australia como el primer acuerdo de suministro de OEM de primer nivel en América Latina.

"Nuestra alianza con PACCAR Mexico representa un gran paso adelante en nuestra estrategia global de ofrecer soluciones telemáticas de calidad que satisfagan las necesidades únicas de los fabricantes de vehículos. El desplazamiento de Asia por parte de México para la producción sigue cobrando impulso, lo que convierte a la región LATAM en una zona crítica para los avances tecnológicos en logística y gestión de vehículos", afirmó el Sr. Stafford.

Contacto para los medios: Hinal Parekh directed@keepleft.com.au +61 452 261 004

