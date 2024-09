AI-Media 和 ITV 宣布建立開創性合作夥伴關係以徹底改革字幕服務

倫敦, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 全球領先的 AI 字幕和翻譯服務提供商 AI-Media,榮幸地宣布與英國最大型商業廣播公司 ITV 建立新合作夥伴關係。 這次合作標誌著在 AI 字幕技術應用方面邁出的重要一步,旨在提升 ITV 廣泛廣播網絡的可及性和營運效能。



ITV 可及性總監 David Padmore 強調,此合作夥伴關係對於推動 ITV 採用新技術的承諾非常重要。 他表示:「在 ITV,我們不斷尋求創新解決方案,以改善服務並滿足觀眾的不同需求。 透過與 AI-Media 合作,我們得以利用尖端的 AI 來簡化字幕工作流程,同時保持準確可靠,達到最高標準。」

這項合作的重點是部署 AI-Media 的 LEXI 實時自動字幕解決方案,該解決方案可無縫整合至 ITV 的現有基礎設施。 AI-Media 與 ITV 共同努力,創造了一個針對廣播公司複雜需求度身定制的技術架構,包括其 18 種地區的新聞版本。 該解決方案利用 AI-Media 的 SDI 編碼器專業卡,將 LEXI 字幕作為 VANC 嵌入數據傳送到 ITV 的現有架構中,並由 ITV 的專業可及性服務團隊操作。 AI-Media 的 Alta 產品也會用於 ITVX 及其他 IP 影片工作流程。

傳統上,ITV 的地區新聞字幕工作流程涉及人手操作,需要大量人力資源。 通過 AI-Media 的 Lexi 進行自動化轉型預計將對資源配置產生重大影響,從而大幅提升效率和降低成本。 自動化工作流程使 ITV 能夠提供更多字幕,提升觀眾的可及性。 此外,LEXI 系統的可靠性提高和延遲減少,預計將改善整體服務質素。

AI-Media 自動化工作流程的實施非常流暢,對 ITV 的播出解決方案沒有任何干擾。 在播出期間出現的這種靈活性是一個重要優勢,有助確保過渡至新系統的過程順利無阻。

ITV 的字幕團隊將繼續在開發自訂主題模型中發揮關鍵作用,確保字幕的準確性和相關性達到最高水平。 改用自動化工作流程使 ITV 能夠在更多地區提供新聞字幕,最終惠及更廣泛的觀眾。

AI-Media 國際銷售副總裁 John Peck 說:「AI-Media 擁有穩健的基礎設施及在複雜廣播環境中部署 LEXI 的能力,這成為 ITV 選擇我們的原因。 我們在高度監管市場提供字幕的經驗,以及與 Ofcom、ACMA 和 FCC 等監管機構的良好關係,是他們在作出決策時的重要考慮因素。 這次合作不僅提升了 ITV 的營運效能,也確認了他們在歐洲無障礙服務社區中作為前瞻性創新者的地位。」

ITV 與 AI-Media 的合作突顯了其通過先進技術提升觀眾體驗的承諾,並彰顯其在可及性和創新領域引領在前。

如欲了解更多有關 ITV 的資訊,請瀏覽 https://www.itvplc.com/

如欲了解更多有關 AI-Media 的資訊,請瀏覽 https://www.ai-media.tv/

與 AI-Media 團隊預約在 IBC 上進行會面或演示:IBC Show 2024 (ai-media.tv)

關於 AI-Media

科技公司 AI-Media 於 2003 年在澳洲成立,是一家專注於 AI 語言和字幕工作流程解決方案的一流技術公司。

作為全球領先者,AI-Media 為全球各類客戶和市場提供優質的 AI 驅動實時字幕和錄制字幕及翻譯等技術和解決方案。

2024 年 2 月,AI-Media 首次公開了其 AI 字幕產品 LEXI 的突破性數據,展示相對於傳統人工流程的優越性。

AI-Media 擁有豐富的行業經驗和先進的 AI 技術,從而創造簡化流程的解決方案,為全球領先的廣播公司、企業和政府機構提供支援,確保其內容播報具有無縫的可訪問性和包容性。

AI-Media (ASX: AIM) 於 2020 年 9 月 15 日在澳洲證券交易所正式上市。

關於 ITV

ITV 是英國最大的商業廣播公司和串流平台。 ITV 內部的可及性服務團隊為所有 ITV 的現場和錄製節目提供字幕和音頻描述,同時也向外部客戶提供商業服務。

此公告隨附的照片可在以下網址查看:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c715b7-d314-40be-9239-4f14480e764d

媒體聯絡人:Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.