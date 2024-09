AI-Media และ ITV ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญที่จะปฏิวัติบริการสร้างคำบรรยาย

ลอนดอน, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media ผู้นำระดับโลกด้านบริการสร้างคำบรรยายและการแปลด้วย AI มีความยินดีที่จะประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับ ITV ซึ่งเป็นผู้แพร่ภาพกระจายเสียงเชิงพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ความร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญในการใช้เทคโนโลยีการสร้างคำบรรยายด้วย AI เพื่อยกระดับการเข้าถึงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานในเครือข่ายการออกอากาศที่กว้างขวางของ ITV



David Padmore ผู้อำนวยการฝ่ายการเข้าถึงของ ITV ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของความร่วมมือครั้งนี้ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญต่อการขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของ ITV ในการนำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้ "ที่ ITV เรามุ่งมั่นค้นหาโซลูชันที่เป็นนวัตกรรมใหม่อย่างต่อเนื่อง เพื่อพัฒนาบริการของเราและตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของผู้ชม การร่วมงานกับ AI-Media ทำให้เราสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยเพื่อทำให้กระบวนการสร้างคำบรรยายของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้น ขณะยังคงรักษามาตรฐานความแม่นยำและความน่าเชื่อถือในระดับสูงสุด"

ความร่วมมือครั้งนี้มุ่งเน้นที่การนำโซลูชันการสร้างคำบรรยายสดอัตโนมัติ LEXI ของ AI-Media มาใช้งาน ซึ่งผสานเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานเดิมของ ITV ได้อย่างลงตัว ความพยายามร่วมกันระหว่าง AI-Media และ ITV ได้นำไปสู่การพัฒนาสถาปัตยกรรมเทคโนโลยีที่ปรับให้เหมาะสมกับความต้องการอันซับซ้อนของผู้แพร่ภาพกระจายเสียง ซึ่งครอบคลุมรูปแบบข่าวระดับภูมิภาค 18 รายการ โซลูชันนี้จะใช้การ์ด SDI Encoder Pro ของ AI Media ในการส่งคำบรรยาย LEXI ในรูปแบบข้อมูล VANC ที่ฝังอยู่ในสถาปัตยกรรมเดิมของ ITV และจะดำเนินการโดยทีมผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับบริการด้านการเข้าถึงของ ITV ผลิตภัณฑ์ Alta ของ AI Media จะใช้กับ ITVX และกระบวนการจัดการวิดีโอ IP อื่น ๆ ด้วยเช่นกัน

โดยทั่วไป การสร้างคำบรรยายข่าวระดับภูมิภาคของ ITV อาศัยกระบวนการทำงานแบบแมนนวล ซึ่งต้องใช้บุคลากรจำนวนมาก การเปลี่ยนไปใช้ระบบอัตโนมัติผ่าน LEXI ของ AI-Media คาดว่าจะส่งผลอย่างมากต่อการจัดหาทรัพยากร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนได้อย่างมีนัยสำคัญ การทำงานอัตโนมัติของกระบวนการช่วยให้ ITV สามารถใส่คำบรรยายได้มากขึ้นเพื่อช่วยเพิ่มการเข้าถึงสำหรับผู้ชม นอกจากนี้ ระบบ LEXI ที่มีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นและมีความหน่วงเวลาลดลง คาดว่าจะช่วยปรับปรุงคุณภาพการให้บริการโดยรวมได้ดียิ่งขึ้น

การนำกระบวนการทำงานอัตโนมัติของ AI-Media มาใช้นั้นทำได้อย่างราบรื่น โดยไม่ทำให้โซลูชันการออกอากาศของ ITV เกิดการหยุดชะงัก ความยืดหยุ่นในการออกอากาศนี้ถือเป็นข้อได้เปรียบอย่างมาก ซึ่งช่วยให้การเปลี่ยนไปใช้ระบบใหม่เป็นไปอย่างราบรื่น

ทีมสร้างคำบรรยายของ ITV จะยังคงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาแบบจำลองหัวข้อเฉพาะ เพื่อให้มั่นใจว่าคำบรรยายมีความแม่นยำและสอดคล้องกับเนื้อหาในระดับสูงสุด การเปลี่ยนไปใช้กระบวนการทำงานอัตโนมัติช่วยให้ ITV สามารถนำเสนอคำบรรยายข่าวระดับภูมิภาคได้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ชมในวงกว้างยิ่งขึ้น

"ITV เลือก AI-Media เนื่องจากเรามีโครงสร้างพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีความสามารถที่จะปรับใช้ LEXI ในสภาพแวดล้อมการแพร่ภาพกระจายเสียงที่ซับซ้อน ประสบการณ์ของเราในการให้บริการคำบรรยายในตลาดที่มีการควบคุมอย่างเข้มงวด รวมถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับหน่วยงานกำกับดูแล เช่น Ofcom, ACMA และ FCC เป็นปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจของ ITV" John Peck รองประธานฝ่ายขายระหว่างประเทศของ AI-Media กล่าว "ความร่วมมือครั้งนี้ไม่เพียงช่วยยกระดับประสิทธิภาพการดำเนินงานของ ITV แต่ยังยืนยันจุดยืนในฐานะผู้สร้างนวัตกรรมที่มีความคิดก้าวหน้าในชุมชนบริการด้านการเข้าถึงของยุโรป"

ความร่วมมือของ ITV กับ AI-Media แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการยกระดับประสบการณ์ของผู้ชมผ่านเทคโนโลยีขั้นสูง และเน้นย้ำบทบาทของตนในฐานะผู้นำด้านการเข้าถึงและนวัตกรรม

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ITV ไปที่: https://www.itvplc.com/

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ AI-Media ไปที่: https://www.ai-media.tv/

เกี่ยวกับ AI-Media

AI-Media ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี 2003 ที่ประเทศออสเตรเลีย เป็นบริษัทเทคโนโลยีผู้บุกเบิกที่เชี่ยวชาญด้านโซลูชันกระบวนการทำงานด้านภาษาและการสร้างคำบรรยายด้วย AI

ในฐานะผู้นำระดับโลก AI-Media ให้บริการเทคโนโลยีและโซลูชันการจัดทำคำบรรยายและการแปลแบบสดและแบบบันทึกไว้คุณภาพสูงโดยใช้ AI ให้แก่ลูกค้าและตลาดต่างๆ ที่หลากหลายทั่วโลก

ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ทาง AI-Media ได้เปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเป็นครั้งแรก ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเหนือกว่าของผลิตภัณฑ์การสร้างคำบรรยายด้วย AI ของบริษัทอย่าง LEXI เมื่อเทียบกับกระบวนการทำงานของมนุษย์แบบเดิมที่มีค่าใช้จ่ายสูงกว่า

ด้วยประสบการณ์ในอุตสาหกรรมอย่างล้ำลึกและเทคโนโลยี AI ที่ล้ำสมัยในการสร้างโซลูชันที่ช่วยเพิ่มความคล่องตัวและลดความซับซ้อนของกระบวนการ AI-Media สนับสนุนผู้แพร่ภาพกระจายเสียงชั้นนำ องค์กรธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาลทั่วโลกให้สามารถเข้าถึงและสร้างความครอบคลุมให้กับเนื้อหาของตนได้อย่างราบรื่น

AI-Media (ASX: AIM) เริ่มทำการซื้อขายใน ASX เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2020

เกี่ยวกับ ITV

ITV เป็นผู้แพร่ภาพกระจายเสียงและผู้ให้บริการสตรีมมิงเชิงพาณิชย์รายใหญ่ที่สุดในสหราชอาณาจักร ทีมบริการด้านการเข้าถึงของ ITV ดำเนินงานภายในองค์กร โดยจัดทำคำบรรยายและบรรยายเสียงสำหรับรายการสดและรายการที่บันทึกไว้ทั้งหมดของ ITV รวมถึงให้บริการเชิงพาณิชย์แก่ลูกค้าภายนอกด้วย

ข้อมูลติดต่อด้านสื่อ: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

