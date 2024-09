AI-Media dan ITV Mengumumkan Perkongsian Mercu Tanda untuk Merevolusikan Perkhidmatan Kapsyen

LONDON, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, peneraju global dalam perkhidmatan kapsyen dan terjemahan dikuasakan AI, dengan bangganya mengumumkan perkongsian baharu dengan ITV, penyiar komersial terbesar di UK. Kerjasama ini menandakan satu langkah penting ke hadapan dalam penggunaan teknologi kapsyen AI untuk meningkatkan kebolehcapaian dan kecekapan operasi merentas rangkaian penyiaran luas ITV.



David Padmore, Pengarah Kebolehcapaian untuk ITV, menekankan kepentingan perkongsian ini dalam memajukan komitmen ITV untuk menerima pakai teknologi baharu. "Di ITV, kami sentiasa mencari penyelesaian yang inovatif bagi menambah baik perkhidmatan kami dan memenuhi pelbagai keperluan khalayak kami. Bekerjasama dengan AI-Media telah membolehkan kami memanfaatkan AI termaju untuk menyelaraskan aliran kerja kapsyen kami sambil mengekalkan standard tertinggi bagi ketepatan dan kebolehpercayaan."

Perkongsian itu tertumpu pada penggunaan penyelesaian kapsyen langsung automatik LEXI AI-Media, yang disepadukan dengan lancar dengan infrastruktur sedia ada ITV. Usaha kerjasama antara AI-Media dan ITV telah menghasilkan seni bina teknologi yang disesuaikan dengan keperluan kompleks penyiar, termasuk 18 varian berita serantaunya. Penyelesaian itu akan menggunakan Kad Pro Pengekod SDI Media AI untuk menyampaikan kapsyen LEXI sebagai data terbenam VANC ke dalam seni bina sedia ada ITV dan akan dikendalikan oleh pasukan Perkhidmatan Akses pakar ITV. Produk Alta AI Media juga akan digunakan untuk ITVX dan aliran kerja video IP lain.

Secara tradisinya, kapsyen berita serantau ITV melibatkan aliran kerja manual dengan keperluan kakitangan yang penting. Peralihan kepada automasi melalui LEXI AI-Media dijangka memberi kesan secara mendadak kepada penyumberan, yang membawa kepada kecekapan yang ketara dan pengurangan kos. Automasi aliran kerja membolehkan ITV menyediakan lebih banyak kapsyen, mempertingkatkan kebolehcapaian untuk penontonnya. Selain itu, peningkatan kebolehpercayaan sistem LEXI dan kependaman yang dikurangkan dijangka meningkatkan kualiti perkhidmatan secara keseluruhan.

Pelaksanaan aliran kerja automatik AI-Media adalah mudah, tidak menyebabkan gangguan pada penyelesaian main keluar ITV. Fleksibiliti sekitar proses main keluar ini telah menjadi kelebihan yang besar, membolehkan peralihan yang lancar kepada sistem baharu.

Pasukan kapsyen ITV akan terus memainkan peranan penting dalam membangunkan model topik yang ditempah lebih dahulu, memastikan tahap ketepatan dan perkaitan tertinggi dalam kapsyen. Peralihan kepada aliran kerja automatik membolehkan ITV menawarkan lebih banyak kapsyen berita serantau, akhirnya memberi manfaat kepada khalayak yang lebih luas.

"ITV memilih AI-Media kerana infrastruktur kami yang teguh dan keupayaan untuk menggunakan LEXI dalam persekitaran penyiaran yang kompleks. Pengalaman kami dalam menyampaikan kapsyen dalam pasaran yang dikawal selia dengan ketat dan hubungan kukuh kami dengan badan kawal selia seperti Ofcom, ACMA dan FCC merupakan faktor penting dalam keputusan mereka," kata John Peck, Naib Presiden Jualan Antarabangsa di AI-Media. "Perkongsian ini bukan sahaja meningkatkan kecekapan operasi ITV tetapi juga mengesahkan kedudukan mereka sebagai inovator yang berfikiran ke hadapan dalam komuniti perkhidmatan akses Eropah."

Kerjasama ITV dengan AI-Media menyerlahkan dedikasinya untuk meningkatkan pengalaman penonton melalui teknologi canggih dan menekankan peranannya sebagai peneraju dalam kebolehcapaian dan inovasi.

Untuk maklumat lanjut tentang ITV: https://www.itvplc.com/

Untuk maklumat lanjut tentang AI-Media: https://www.ai-media.tv/

Tempah Mesyuarat atau Demo dengan Pasukan AI-Media di IBC: IBC Show 2024 (ai-media.tv)

Perihal AI-Media

Ditubuhkan di Australia pada tahun 2003, AI-Media ialah syarikat teknologi perintis yang khusus dalam bahasa AI dan penyelesaian aliran kerja kapsyen.

Sebagai peneraju global, AI-Media menyediakan teknologi serta penyelesaian kapsyen dan terjemahan yang dikuasakan AI berkualiti tinggi secara langsung dan dirakam kepada pelbagai pelanggan dan pasaran di seluruh dunia.

Buat pertama kali pada bulan Februari 2024, AI-Media melancarkan data terobosan yang mempamerkan keunggulan produk kapsyen AInya, LEXI, berbanding aliran kerja manusia tradisional yang lebih mahal.

Dengan pengalaman industri yang mendalam dan teknologi AI yang canggih untuk mencipta penyelesaian yang memperkemas dan memudahkan proses, AI-Media memperkasakan penyiar terkemuka, perusahaan dan agensi kerajaan di seluruh dunia untuk memastikan kebolehcapaian yang lancar dan keterangkuman kandungan mereka.

AI-Media (ASX: AIM) memulakan dagangan di ASX pada 15 September 2020.

Perihal ITV

ITV ialah penyiar dan penstrim komersial terbesar di UK. Pasukan Perkhidmatan Akses ITV bekerja secara dalaman dan membekalkan sari kata dan perihalan audio untuk semua pengaturcaraan langsung dan rakaman ITV, serta menyediakan perkhidmatan secara komersial kepada pelanggan luar.

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c715b7-d314-40be-9239-4f14480e764d

Hubungan Media: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

