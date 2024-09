AI-Media dan ITV Mengumumkan Kemitraan Bersejarah untuk Merevolusi Layanan Pembuatan Takarir

LONDON, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, pemimpin global dalam layanan penerjemahan dan pembuatan takarir yang didukung AI, dengan bangga mengumumkan kemitraan baru dengan ITV, lembaga penyiaran komersial terbesar di Inggris Raya. Kolaborasi ini menandai langkah maju yang signifikan dalam penggunaan teknologi pembuatan takarir AI untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi operasional di seluruh jaringan siaran ITV yang luas.



David Padmore, Direktur Aksesibilitas ITV, menekankan pentingnya kemitraan ini dalam memajukan komitmen ITV untuk mengadopsi teknologi baru. "Di ITV, kami terus mencari solusi inovatif untuk meningkatkan layanan kami dan memenuhi beragam kebutuhan pemirsa kami. Bekerja dengan AI-Media telah memungkinkan kami memanfaatkan AI mutakhir untuk menyederhanakan alur kerja pembuatan takarir sembari mempertahankan standar akurasi dan keandalan tertinggi."

Kemitraan ini berpusat pada penerapan solusi pembuatan takarir otomatis langsung LEXI AI-Media, yang terintegrasi secara mulus dengan infrastruktur ITV yang sudah ada. Upaya kolaboratif di antara AI-Media dan ITV telah menghasilkan arsitektur teknologi yang disesuaikan dengan kebutuhan kompleks lembaga penyiaran itu, termasuk 18 varian berita regionalnya. Solusi ini akan memanfaatkan SDI Encoder Pro Card AI Media untuk mengirimkan pembuatan takarir LEXI sebagai data tertanam VANC ke dalam arsitektur ITV yang sudah ada dan akan dioperasikan oleh tim Layanan Akses ahli ITV. Produk Alta AI Media juga akan digunakan untuk ITVX dan alur kerja video IP lainnya.

Secara tradisional, pembuatan takarir berita regional ITV melibatkan alur kerja manual yang membutuhkan banyak staf. Peralihan ke otomatisasi melalui LEXI AI-Media diharapkan berdampak dramatis terhadap sumber daya, sehingga mengarah pada efisiensi dan pengurangan biaya secara signifikan. Otomatisasi alur kerja memungkinkan ITV menyediakan lebih banyak takarir, sehingga meningkatkan aksesibilitas bagi pemirsanya. Selain itu, peningkatan keandalan dan pengurangan latensi sistem LEXI diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan secara keseluruhan.

Penerapan alur kerja otomatis AI-Media sangat mudah dilakukan sehingga tidak menimbulkan gangguan pada solusi transmisi penyiaran ITV. Fleksibilitas di seputar transmisi penyiaran ini telah menjadi keuntungan besar, yang memungkinkan transisi mulus ke sistem baru.

Tim pembuatan takarir ITV akan terus memainkan peran penting dalam mengembangkan model topik khusus, memastikan tingkat akurasi dan relevansi tertinggi dalam takarir. Peralihan ke alur kerja otomatis memungkinkan ITV menawarkan lebih banyak takarir berita regional, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi pemirsa yang lebih luas.

"ITV memilih AI-Media karena infrastruktur kami yang kuat dan kemampuan untuk menerapkan LEXI di lingkungan penyiaran yang kompleks. "Pengalaman kami dalam menyediakan takarir di pasar yang diregulasi dengan ketat dan hubungan kuat kami dengan berbagai badan regulasi seperti Ofcom, ACMA, dan FCC merupakan faktor signifikan dalam keputusan mereka," ungkap John Peck, VP Penjualan Internasional di AI-Media. "Kemitraan ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional ITV tetapi juga menegaskan posisi mereka sebagai inovator yang memiliki pandangan ke depan dalam komunitas layanan akses Eropa."

Kolaborasi ITV dengan AI-Media menyoroti dedikasinya untuk meningkatkan pengalaman pemirsa melalui teknologi canggih dan menggarisbawahi perannya sebagai pemimpin dalam aksesibilitas dan inovasi.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya mengenai ITV: https://www.itvplc.com/

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang AI-Media: https://www.ai-media.tv/

Pesan Pertemuan atau Demo dengan Tim AI-Media di IBC: IBC Show 2024 (ai-media.tv)

Tentang Ai-Media

AI-Media yang didirikan di Australia pada tahun 2003 merupakan perusahaan teknologi pelopor yang memiliki spesialisasi dalam solusi alur kerja pembuatan takarir dan bahasa AI.

Sebagai pemimpin global, AI-Media menyediakan teknologi dan solusi terjemahan serta pembuatan takarir langsung dan rekaman berkualitas tinggi yang didukung AI untuk beragam pelanggan dan pasar di seluruh dunia.

Untuk pertama kalinya pada Februari 2024, AI-Media menampilkan data inovatif yang menunjukkan keunggulan produk pembuatan takarirnya yang didukung AI, LEXI, dibandingkan alur kerja manusia pada umumnya yang lebih mahal.

Dengan pengalaman kami yang mendalam dalam industri ini dan teknologi canggih AI untuk menciptakan solusi yang menyederhanakan dan mempermudah proses, AI-Media mendukung lembaga penyiaran, perusahaan, dan badan pemerintah terkemuka di seluruh dunia guna memastikan aksesibilitas dan inklusivitas konten mereka yang mulus.

AI-Media (ASX: AIM) mulai diperdagangkan di ASX pada 15 September 2020.

Tentang ITV

ITV merupakan lembaga penyiaran dan layanan streaming komersial terbesar di Inggris Raya. Tim Layanan Akses ITV bekerja secara internal dan menyediakan subtitel serta deskripsi audio untuk semua program langsung dan rekaman ITV, serta menyediakan layanan komersial kepada pelanggan eksternal.

Foto yang menyertai pengumuman ini dapat diakses di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c715b7-d314-40be-9239-4f14480e764d

Kontak Media: Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

