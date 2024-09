エイアイメディア (AI-Media) とITV、キャプション生成サービスを革新する画期的なパートナーシップを発表

ロンドン発, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AIを活用したキャプション生成・翻訳サービスで世界をリードするエイアイメディアは、英国最大の民間放送局ITVと新たなパートナーシップを発表した。 今回の提携は、ITVの広範な放送ネットワーク全体におけるアクセシビリティと業務効率の向上を目指して、AIキャプション生成技術の活用を大きく前進させるものである。



ITVのアクセシビリティ担当ディレクターであるデビッド・パドモア (David Padmore) は、ITVの新技術採用への取り組みを進める上でこのパートナーシップが重要であることを強調した。 「ITVでは、サービスを向上させ、視聴者の多様なニーズに応えるために、常に革新的なソリューションを模索しています。 エイアイメディアと協力することで、最高水準の精度や信頼性を維持しながら、最先端のAIを活用してキャプション生成のワークフローを合理化することが可能になりました」。

このパートナーシップは、エイアイメディアのLEXIライブ自動キャプション生成ソリューションの導入を中心としたもので、ITVの既存のインフラとシームレスに統合される。 エイアイメディアとITVの共同作業により、18の地域ニュースを含む同局の複雑な要件に対応したテクノロジーアーキテクチャが完成した。 このソリューションは、エイアイメディアのSDIエンコーダー・プロ・カード (SDI Encoder Pro Cards) を利用し、ITVの既存のアーキテクチャにLEXIキャプションをVANC埋め込みデータとして配信するもので、ITVの熟練したアクセスサービスチームが運用する。 エイアイメディアのAlta製品は、ITVXやその他のIPビデオワークフローにも使用される。

ITVの従来の地域ニュースのキャプション制作は手作業によるワークフローで、かなりの人員を必要とした。 エイアイメディアのLEXIによる自動化への移行は、リソーシングに劇的な影響をもたらし、大幅な効率化とコスト削減につながると期待されている。 ワークフローの自動化によって、ITVはより多くのキャプションを提供できるようになり、視聴者のアクセシビリティが向上する。 さらに、LEXIシステムの信頼性向上と遅延の減少により、全体的なサービス品質の向上が期待される。

エイアイメディアの自動ワークフローの導入は容易で、ITVの送受信ソリューションに混乱が生じることはなかった。 送受信に関するこのような柔軟性は大きな利点であり、新システムへのスムーズな移行を可能にしている。

ITVのキャプション担当チームは、今後も独自のトピックモデルの開発において重要な役割を果たし、キャプションの精度と関連性を最高レベルに維持していく。 ワークフロー自動化への移行により、ITVはより多くの地域ニュースのキャプションを提供できるようになり、最終的に幅広い視聴者に恩恵をもたらすことになる。

「ITVがエイアイメディアを選んだ理由は、当社の堅牢なインフラと、複雑な放送環境でもLEXIを展開できる能力にあります。 大きく規制された市場でキャプションを配信してきた経験と、Ofcom (英国情報通信庁)、ACMA (オーストラリア通信メディア庁)、FCC (連邦通信委員会) といった規制機関との強力な関係が、同社の決断の重要な要因となりました」とエイアイメディアの国際営業担当副社長ジョン・ペック (John Peck) は述べている。 「このパートナーシップは、ITVの業務効率を高めるだけでなく、欧州のアクセスサービス業界における先進的なイノベーターとしての同社の地位を裏付けるものです」。

ITVのエイアイメディアとの協力は、先進技術による視聴者体験の向上への同社の取り組みを示すものであり、アクセシビリティとイノベーションのリーダーとしての同社の役割を際立たせるものである。

ITVについての詳細は https://www.itvplc.com/を参照

エイアイメディアについての詳細は https://www.ai-media.tv/を参照

IBCショー2024 (ai-media.tv)でエイアイメディア・チームとのミーティングまたはデモを予約

エイアイメディアについて

2003年にオーストラリアで設立されたエイアイメディアは、AI言語とキャプション・ワークフロー・ソリューションを専門とする先駆的なテクノロジー企業である。

エイアイメディアは、世界的なリーダーとして、AI搭載の高品質のライブおよび録画放送のキャプション生成、並びに翻訳テクノロジーとソリューションを世界中のさまざまな顧客と市場に提供している。

エイアイメディアは、2024年2月に初めて、AIキャプション生成製品であるLEXIが従来の人間のワークフローよりも優れていることを示す、画期的なデータを発表した。

エイアイメディアは、業界における深い経験と洗練されたAIテクノロジーを活用して、プロセスを合理化・簡素化するソリューションの作成に取り組んでおり、世界の主要な放送局、企業、政府機関がコンテンツへのシームレスなアクセシビリティと包括性を確保できるよう支援している。

エイアイメディア (ASX: AIM) は2020年9月15日にASX (オーストラリア主権取引所) に上場を開始した。

ITVについて

ITVは英国最大の民間放送局かつ配信事業者である。 ITVのアクセスサービスチームが社内で業務を行い、ITVのすべての生放送番組と録画番組に字幕と音声解説を提供するほか、外部の顧客にも商業的にサービスを提供している。

