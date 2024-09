AI-Media ו-ITV מכריזות על שותפות שמהווה ציון דרך למהפכה בשירותי כתוביות

לונדון, Sept. 11, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

AI-Media, המובילה העולמית בשירותי תרגום והצגת כתוביות המופעלות באמצעות שימוש בבינה מלאכותית, גאה להכריז על שותפות חדשה עם ITV, רשת השידור המסחרית הגדולה בבריטניה. שיתוף פעולה זה מסמן צעד משמעותי קדימה לשימוש בטכנולוגיית הצגת כתוביות מבוססת בינה מלאכותית כדי לשפר את הנגישות והיעילות התפעולית ברחבי רשת השידור הענפה של ITV.

דיוויד פאדמור (David Padmore), מנהל נגישות ב-ITV, הדגיש את החשיבות של שותפות זו בקידום המחויבות של ITV לאימוץ טכנולוגיות חדשות. "אנו מחפשים כל הזמן פתרונות חדשניים לשיפור השירותים שלנו ב-ITV במטרה לספק מענה לצרכים המגוונים של הקהל שלנו. העבודה עם AI-Media אפשרה לנו לנצל בינה מלאכותית מתקדמת כדי לייעל את תזרימי העבודה להצגת הכתוביות שלנו תוך שמירה על הסטנדרטים הכי גבוהים של דיוק ואמינות".

השותפות מתמקדת בפריסה של פתרון הצגת הכתוביות האוטומטיות LEXI Live של AI-Media, המשתלב באופן חלק בתשתית הקיימת של ITV. המאמץ המשותף של AI-Media ו-ITV הוביל ליצירת ארכיטקטורה טכנולוגית המותאמת לדרישות המורכבות של רשת השידור, כולל עבור 18 גרסאות אזוריות של מהדורת החדשות שלו. הפתרון ישתמש ב-SDI Encoder Pro Cards של AI-Media כדי לספק שירות כתוביות המבוסס על LEXI כנתוני VANC המוטמעים בארכיטקטורה הקיימת של ITV, והוא יתופעל בידי אנשי צוות שירותי הגישה המומחה של ITV. כן יעשה שימוש ב-Alta של AI-Media עבור ITVX ותזרימי עבודה אחרים של הזרמת וידאו באמצעות IP.

באופן מסורתי, הצגת הכתוביות במהדורות החדשות האזוריות של ITV כללה עבודה ידנית עם דרישות משמעותיות לכוח אדם. המעבר למיכון באמצעות LEXI של AI-Media צפוי להשפיע באופן דרמטי על המיקור, מה שיוביל להתייעלות משמעותית והפחתת עלויות. המיכון של תזרימי העבודה מאפשר ל-ITV לספק יותר כתוביות ולשפר את הנגישות עבור הצופים שלה. בנוסף, האמינות המוגברת של מערכת LEXI וזמן השיהוי הקצר יותר צפויים לשפר את איכות השירות הכוללת.

יישום תזרימי העבודה הממוכנת של AI-Media היה פשוט, ולא גרם להפרעות לפתרונות הפלייאוט של ITV. הגמישות הזו סביב הפלייאוט הייתה יתרון ניכר, שאפשרה מעבר חלק למערכת החדשה.

צוות הכתוביות של ITV ימשיך למלא תפקיד מכריע בפיתוח מודלים של נושאים בהתאמה אישית, ויבטיח את הרמה הגבוהה ביותר של דיוק ורלוונטיות בכתוביות. המעבר לזרימות עבודה אוטומטיות מאפשר ל-ITV להציע יותר כיתוביות במהדורות החדשות האזוריות, ובסופו של דבר להועיל לקהל רחב יותר.

"ITV בחרה ב-AI-Media בגלל התשתית החזקה שלנו והיכולת לפרוס את LEXI בסביבות שידור מורכבות. הניסיון שלנו באספקת כתוביות בשווקים מוסדרים מאוד והקשרים החזקים שלנו עם גופים רגולטוריים כמו Ofcom, ACMA ו-FCC היו גורמים משמעותיים בהחלטה שלהם", אמר ג'ון פק (John Peck), סגן נשיא למכירות בינלאומיות ב-AI-Media. "מעבר לכך שהשותפות הזו משפרת את היעילות התפעולית של ITV, היא גם מאשרת את מעמדם כחדשנים בעלי חשיבה קדימה בקהילת שירותי הגישה האירופאית".

שיתוף הפעולה של ITV עם AI-Media מדגיש את מסירותה לשיפור חוויית הצופים באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ומדגיש את תפקידה כמובילה בתחום הנגישות והחדשנות.

למידע נוסף על ITV: https://www.itvplc.com/

לקבלת מידע נוסף אודות AI-Media: https://www.ai-media.tv/

הזמינו פגישה או הדגמה עם צוות AI-Media ב- IBC: IBC Show 2024 (ai-media.tv)

אודות AI-Media

AI-Media, שנוסדה באוסטרליה ב-2003, היא חברת טכנולוגיה פורצת דרך המתמחה בבינה מלאכותית ובפתרונות תזרימי עבודה להצגת כתוביות.

כמובילה עולמית, AI-Media מספקת טכנולוגיות ופתרונות חדשניים של כתוביות, תמלול ותרגום חיים ומוקלטים באיכות גבוהה המופעלות על ידי בינה מלאכותית למגוון רחב של לקוחות ושווקים ברחבי העולם.

AI-Media הצליחה לראשונה, בפברואר 2024, לחשוף נתונים פורצי דרך המציגים את העליונות של מוצר יצירת הכתוביות מבוססת הבינה מלאכותית שלה, LEXI, על פני תזרימי עבודה מסורתיים אנושיים ויקרים יותר.

עם ניסיון מעמיק בתעשייה וטכנולוגיית AI מתוחכמת ליצירת פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media עם מחויבות לנצל את הניסיון העמוק שלנו בתעשייה ואת טכנולוגיית הבינה המלאכותית המתוחכמת שלנו כדי ליצור פתרונות המייעלים ומפשטים תהליכים, AI-Media מעצימה גופי שידור, ארגונים וסוכנויות ממשלתיות מובילים ברחבי העולם כדי להבטיח נגישות חלקה והכללה בתוכן שלהם.

Ai-Media (ASX:AIM) החלה להיסחר בבורסה האוסטרלית ב-15 בספטמבר 2020.

אודות ITV

ITV היא חברת השידור והסטרימר המסחרית הגדולה ביותר בבריטניה. צוות Access Services של ITV עובד בתוך החברה ומספק כתוביות ותיאור קולי לכל התוכניות החיות והמוקלטות של ITV, כמו גם מתן שירותים מסחריים ללקוחות חיצוניים.

תמונת יח"צ הנלווית להודעה זו זמינה בכתובת:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/65c715b7-d314-40be-9239-4f14480e764d

למידע נוסף - מדיה

Fiona Habben – Fiona.habben@ai-media.tv

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.