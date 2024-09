Exterro renforce sa solution de conservation légale de pointe avec de nouvelles fonctionnalités

Des améliorations significatives de la gestion de projet et de l’interface utilisateur permettent aux équipes juridiques de gérer les projets d’investigation informatique de manière simple, efficace et défendable

PORTLAND, Oregon, 11 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro, Inc., le premier fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques liés aux données permettant aux professionnels du droit et de l'informatique de faire face aux défis complexes en matière d'investigation informatique, de conformité en matière de confidentialité, de gouvernance des données, d'enquêtes en criminalistique numérique et de réponse à la cybersécurité, a présenté aujourd'hui plusieurs améliorations clés de sa solution de conservation légale de pointe.



Entièrement intégré à la plateforme de gestion des risques liés aux données d’Exterro, le nouveau module Request Management (Gestion des demandes) permet aux équipes juridiques de mettre en œuvre une gestion des tâches d’investigation informatique configurable, reproductible et défendable. Grâce à Request Management, les professionnels de l’investigation informatique peuvent automatiser les flux de travail des processus critiques, que ce soit dans un cabinet d’avocats, chez un prestataire de services juridiques ou au sein d’une équipe interne. Des modèles configurables et des règles d’automatisation personnalisées permettent aux équipes de suivre et d’exécuter les demandes de collecte, de gestion des affaires, de conservation, de traitement des données, de conservation légale, et bien plus encore. Les tableaux de bord en temps réel et les options de reporting avancées permettent aux dirigeants et aux gestionnaires de suivre les progrès, d’identifier les problèmes et de surmonter les défis rapidement et efficacement.

« Request Management offre aux équipes juridiques une solution de gestion de projet spécialement conçue pour l’investigation informatique », a déclaré Brad Harris, vice-président des solutions E-Discovery chez Exterro. « L’investigation informatique est à la fois minutieuse et sensible au temps. Les équipes ont donc besoin d’une technologie fiable et efficace qui les assiste lorsqu’elles gèrent plusieurs questions juridiques complexes en même temps. Request Management permet de garantir que les projets restent sur la bonne voie et que les équipes ne commettent pas d’erreurs contraires aux exigences des tribunaux. »

Outre Request Management, Exterro a également récemment déployé une nouvelle expérience utilisateur optimisée. Grâce à ces nouvelles optimisations, les utilisateurs peuvent profiter de toute la puissance d’Exterro Review, d’ESI Vault et de Legal Hold dans une expérience plus fluide et intuitive. Sa présentation centrée sur les sujets offre aux utilisateurs un aperçu unifié de leurs sujets pour comprendre, gérer et compléter rapidement les flux de travail d’investigation informatique, de la préservation à l’examen et la production.

Des mises à niveau supplémentaires et des fonctionnalités innovantes continueront d’être publiées sur la plateforme d’investigation informatique et de gestion des risques liés aux données Exterro jusqu’à la fin de l’année 2024 et jusqu’en 2025, notamment :

Accès et capacités accrus au sein d’Exterro Assist, un assistant en langage naturel alimenté par l’IA qui fournit une assistance contextuelle, des rapports avancés et une exécution simplifiée des tâches



Une visionneuse Slack quasi native qui permet aux équipes d’évaluation de visualiser, de rechercher et d’interagir avec ESI dans le contexte dans lequel il a été créé, ce qui facilite et accélère l’examen



Développement continu de connecteurs avancés pour les principales applications d’entreprise, notamment la prise en charge de M365 Premium, Crashplan et du stockage de fichiers Azure.



Pour plus d’informations sur Request Management et d’autres solutions de gestion des risques liés aux données Exterro, consultez exterro.com.

À propos d’Exterro

Exterro propose la plateforme logicielle la plus complète pour la gestion des risques liés aux données. Les responsables juridiques et informatiques utilisent nos puissantes solutions technologiques pour faire face aux défis complexes en matière d’investigation informatique, de conformité à la confidentialité, de gouvernance des données, d’enquête en criminalistique numérique et de réponse à la cybersécurité dans une plateforme unifiée. Notre logiciel est utilisé par des milliers d’entreprises, d’agences gouvernementales et de cabinets d’avocats de premier plan dans le monde entier.

Contact presse :

Hazel Ramirez

570-975-9261

hazel@plat4orm.com

