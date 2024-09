Verizon ofrecerá toda la nueva serie de iPhone 16

NUEVA YORK, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Verizon ofrecerá iPhone 16 y iPhone 16 Plus , diseñados para Apple Intelligence1 con el nuevo chip A18, control de cámara, potentes actualizaciones al sistema de cámara avanzado, el botón de Acción para acceder rápidamente a funciones útiles y una gran incremento en la duración de la batería; iPhone 16 Pro y iPhone 16 Pro Max , impulsados por el chip A18 Pro y diseñados para Apple Intelligence, disponible en inglés en otoño de 2024, con tamaños de pantalla más grandes, control de cámara, innovadoras funciones de cámara profesional y un gran salto en la duración de la batería; Apple Watch Series 10, el Apple Watch más delgado hasta ahora, con la pantalla más grande y avanzada de cualquier Apple Watch, nuevas notificaciones de apnea del sueño2, carga más rápida, detección de profundidad y temperatura del agua, y la innovadora información de salud y estado físico de watchOS 11; Apple Watch Ultra 2 en un nuevo y sorprendente acabado negro junto con una nueva correa Milanese Loop de titanio, repleta de información adicional que incluye notificaciones de apnea del sueño2; un diseño completamente nuevo para AirPods 4 y AirPods 4 con ANC; y una nueva gama de colores para AirPods Max.



¡Prepárate para las increíbles ofertas de iPhone 16!



Verizon facilita que clientes nuevos y existentes, tanto particulares como de negocios, obtengan un nuevo iPhone 16. Aquí están nuestras mejores ofertas:



Intercambio garantizado: Los clientes nuevos y existentes de Verizon que tengan el plan Unlimited Ultimate pueden obtener el iPhone 16 Pro por nuestra cuenta o hasta $1000 de descuento en la nueva línea iPhone 16 cuando intercambien cualquier teléfono, en cualquier condición. Si eliges nuestros planes Unlimited Plus o Unlimited Welcome, puedes obtener $830 de descuento o hasta $415 de descuento en la nueva línea iPhone 16 con intercambio, respectivamente3.



Actualízate y gana: Cámbiate a Verizon o agrega una nueva línea y obtén un iPhone 16 Pro por $10 al mes durante 36 meses con Ultimate Unlimited, o $15 al mes durante 36 meses con Unlimited Plus4.



Ahorra en Apple Watch Series 10: Obtén el nuevo Apple Watch Series 10 por tan solo $6 al mes durante 36 meses al comprar modelos de iPhone selectos, con intercambio de relojes selectos5.



Ofertas para negocios: Los clientes empresariales de Verizon pueden obtener hasta $1000 de descuento en un nuevo iPhone 16 selecto con intercambio elegible y plan Business Unlimited Pro6. O bien, pueden obtener un iPhone 16 por tan solo $10 al mes con una nueva línea y el plan Business Unlimited Pro7.



Accesorios para tu iPhone 16: Por tiempo limitado, y hasta agotar existencias, obtén un 20% de descuento en cargadores, fundas y protectores de pantalla selectos, y un 20% de descuento en accesorios para Apple Watch.



Los clientes podrán reservar anticipadamente la línea iPhone 16 a partir del viernes 13 de septiembre, y estarán disponibles a partir del viernes 20 de septiembre. Para conocer precios y disponibilidad completa, visita verizon.com .

1Apple Intelligence estará disponible en otoño de 2024 en versión beta con una actualización de iOS 18 en todos los modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, con Siri y el idioma del dispositivo configurados en inglés de EE.UU. Algunas funcionalidades y otros idiomas estarán disponibles en el transcurso del próximo año.

2A partir del 9 de septiembre de 2024, la función de notificación de apnea del sueño se encuentra actualmente bajo revisión de la FDA y se espera que reciba aprobación este mes, con disponibilidad en Apple Watch Series 9, Apple Watch Series 10 y Apple Watch Ultra 2 este mes. La función está destinada a detectar signos de apnea del sueño de moderada a grave en personas de 18 años o más sin un diagnóstico de apnea del sueño.

3Se requiere una compra de $999,99 (128 GB únicamente) con una línea de teléfono inteligente nueva o actualizada en el plan Unlimited Ultimate (mín. $90/mes con pago automático (+impuestos/tarifas) durante 36 meses). Menos de $1000 en créditos por intercambios o promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). Para actualizaciones, el teléfono debe estar activo en la cuenta durante 60 días antes del intercambio. El teléfono inteligente que se entregue para intercambio debe ser de Apple, Google o Samsung; se aplican los términos del intercambio. *Apple Intelligence estará disponible en versión beta en todos los modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, con Siri y el idioma del dispositivo configurados en inglés de EE. UU., como una actualización de iOS 18 en el otoño de 2024. Algunas características e idiomas adicionales estarán disponibles a lo largo del próximo año.

4Se requiere una compra de $999,99 (128 GB únicamente) con una nueva línea de teléfono inteligente en el plan Unlimited Ultimate. Menos de $639,99 de crédito promocional aplicado durante 36 meses; el crédito promocional caduca si se deja de cumplir con los requisitos; 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). La oferta no se puede combinar con otras ofertas. *Apple Intelligence estará disponible en versión beta en todos los modelos de iPhone 16, iPhone 15 Pro y iPhone 15 Pro Max, con Siri y el idioma del dispositivo configurados en inglés de EE. UU., como actualización de iOS 18 en el otoño de 2024. Algunas características e idiomas adicionales estarán disponibles a lo largo del próximo año.

5iPhone: Requiere que primero se haga un pago de hasta $1599,99 por el dispositivo con una línea de smartphone nueva o actualizada y suscripción a un plan de servicios. Reloj: Requiere un pago del dispositivo por $499,99 (42 mm únicamente) con una línea de smartphone nueva y suscripción a un plan de servicios. Menos de $180 en créditos por intercambios o promociones + $120 en créditos por promociones aplicados durante 36 meses; el crédito por promociones caduca si se deja de cumplir con los requisitos; 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). Se aplican términos de intercambio.

6Se requiere acuerdo de pago de dispositivo nuevo y plan Business Unlimited Pro. 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). Crédito de hasta $1000 (iPhone 16 Pro o iPhone 16 Pro Max), $930 (iPhone 16 Plus) o $830 (iPhone 16), que varía según el intercambio del teléfono inteligente, aplicado a la cuenta durante el plazo del contrato (hasta 36 meses); el crédito promocional finaliza cuando ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. El crédito no excederá el precio del dispositivo. Clientes empresariales selectos con 6 meses o más de servicio de VZ: los créditos comienzan en 1 o 2 facturas. Otros clientes empresariales: los créditos comienzan entre 2 y 3 facturas después de que VZ reciba el intercambio. El intercambio de teléfonos inteligentes debe recibirse por VZ dentro de los 90 días siguientes y cumplir con los requisitos del programa. Los créditos se cargarán nuevamente a la cuenta si el intercambio no se recibe dentro de los 90 días siguientes, difiere de la tasación y/o no cumple con los requisitos del programa. Se aceptan la mayoría de las condiciones de intercambio de dispositivos; se aplican exclusiones. Límite de intercambio de 10 líneas por pedido. No se puede combinar con otras ofertas de dispositivos. La oferta finaliza el 30.SEP.2024.

7Se aplican impuestos y tarifas. Se requiere nueva línea con acuerdo de pago por dispositivo y plan Business Unlimited Pro. 0 % APR (Tasa Anual Equivalente). Crédito de $469,99 aplicado a la cuenta durante el plazo del contrato (hasta 36 meses); el crédito promocional finaliza cuando ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad. Los créditos comienzan en 2 o 3 facturas e incluirán los montos de crédito correspondientes a partir de la fecha del pedido. No se puede combinar con otras ofertas de dispositivos. Tarifa mensual del iPhone 16 de 128 GB después del crédito (contrato de 36 meses): $10. La oferta finaliza el 30.SEP.2024.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y potencia la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y juegan, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de 134 000 millones de dólares en 2023. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visita verizon.com o busca una tienda minorista en verizon.com/stores .

CENTRO DE COMUNICACIONES EN LÍNEA DE VERIZON: En verizon.com/news encontrarás comunicados de prensa, artículos, contactos de prensa y otros recursos. Los comunicados de prensa también están disponibles a través de un canal RSS. Para suscribirte, visita www.verizon.com/about/rss-feeds/.

Contacto de prensa:

George Koroneos

george.koroneos@verizon.com

Redes sociales: @GLKcreative

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.