Lingokids recibe el premio NAPPA 2024 a la Mejor Aplicación de Aprendizaje Seguro

NEW YORK, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lingokids se enorgullece en anunciar su reconocimiento como ganador del premio NAPPA (National Parenting Product Awards) 2024, recibiendo el título de "Mejor Aplicación de Aprendizaje Seguro". Este es el segundo año consecutivo en que Lingokids es honrado por NAPPA, lo que refleja su compromiso continuo en ofrecer contenido educativo de alta calidad, atractivo y seguro para los niños.



Priorizar la seguridad y la diversión en el aprendizaje digital

Bajo el contexto del rápido aumento del uso de tecnología entre los niños —un 80% más este verano, de acuerdo a un reciente estudio— la misión de Lingokids de garantizar contenido digital seguro y enriquecedor es más relevante que nunca. El premio NAPPA subraya la dedicación de Lingokids de garantizar una experiencia educativa y divertida, a través de una cuidadosa selección de juegos, canciones y actividades apropiadas para cada edad; en un entorno 100% seguro para la privacidad de los infantes y libre de anuncios.

“Hacer que el aprendizaje sea divertido y seguro forma parte de nuestra misión”, subraya Cristóbal Viedma, CEO y fundador de la compañía. “Nuestra aplicación se elabora con la aportación de expertos en desarrollo infantil, educadores y padres, asegurando que cada característica esté adaptada para cumplir con los más altos estándares educativos y requisitos de seguridad.”

Evaluación muy positiva de NAPPA y familias a partes iguales

Los evaluadores de NAPPA elogiaron a Lingokids por sus actividades diversas y específicas para cada edad. Los niños más pequeños se benefician de canciones interactivas y juegos simples de dibujo, mientras que los niños mayores pueden disfrutar de audiolibros, juegos de palabras y actividades que apoyan las diferencias de aprendizaje, como la dislexia y la disgrafía. El jurado destacó la amplia variedad de contenido educativo, señalando que es tanto entretenido como educativo, lo que tranquilizó a los padres en la era digital actual, quienes también enviaron comentarios positivos tras evaluar la app.

Lingokids se distingue de otras plataformas al ofrecer contenido desarrollado por expertos, garantizando su confiabilidad en comparación con plataformas que dependen de material generado por Inteligencia Artificial. Con la seguridad y el valor educativo como máximas prioridades, Lingokids es un recurso confiable para los padres que buscan fomentar la curiosidad y el desarrollo cognitivo de sus hijos.

Sobre Lingokids

Lingokids es la app de aprendizaje infantil de inglés para niños de 2 a 8 años ganadora del Premio a Mejor Learning App Original en 2022 y 2023 por KidScreen Awards. Desarrolló un método único de enseñanza, llamado Playlearning™️: más de 1,600 actividades para aprender inglés y desarrollar habilidades académicas y socioemocionales mientras juegan y se divierten. 95 millones de familias de todo el mundo confían en Lingokids como la herramienta ideal de aprendizaje en casa. La aplicación está valorada con 5 estrellas por más de 850,000 familias y está disponible en dispositivos iOS, Android y Amazon.

Una foto asociada con este comunicado de prensa está disponible en: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3e804659-4d12-468d-bb59-f78fa8f08bb2/es

Información de Contacto Sergio Navarro https://lingokids.com/ press@lingokids.com | sergio.navarro@lingokids.com +1 (786) 542-3747

