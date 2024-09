Parallels veröffentlicht Parallels Desktop 20 KI-fähige virtuelle Maschine vereinfacht die Entwicklung von KI-Anwendungen

Die neue Version umfasst neben der Integration von KI eine neue Enterprise-Management-Konsole sowie weitere anwenderfreundliche Features für Software-Entwickler, Unternehmen und Privatanwender

ALZENAU, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Parallels, ein weltweit führender Anbieter von plattformübergreifenden Virtualisierungslösungen, stellt Anwendern Parallels Desktop 20 für Mac zur Verfügung. Die neue Version markiert einen Meilenstein bei der Einführung von KI-Funktionen. Um die Entwicklung von KI-Anwendungen zu vereinfachen, können Software-Entwickler mithilfe des Updates sichere, herunterladbare, KI-fähige virtuelle Maschinen aufsetzen, offline verwalten und betreiben. Die Version ist vollständig kompatibel mit macOS Sequoia und Windows 11 24H2. Zudem werden ein Management-Portal als Teil der neuen Enterprise Edition eingeführt sowie zahlreiche Updates für Windows-, macOS- und Linux-VMs.



„Da PCs zunehmend KI-fähig werden, glauben wir, dass KI bald zum Standard auf jedem Desktop wird. Das stellt Entwickler vor die Herausforderung, ihre Anwendungen zu aktualisieren, um die KI-Fähigkeit von PCs umfänglich zu nutzen“, erklärt Prashant Ketkar, CTO bei Parallels. „Genau deshalb haben wir das Parallels AI-Paket entwickelt: um Entwicklungsteams – egal ob Experten oder Anfänger – einfache und zugängliche KI-Modelle und Codevorschläge an die Hand zu geben. So können Softwarehersteller in wenigen Minuten KI-fähige Anwendungen erstellen und die Produktivität jedes Entwicklungsteams, das einen Mac verwendet, erheblich steigern. “

Parallels Desktop ist die einzige von Microsoft autorisierte Virtualisierungslösung, mit der sich Windows in einer virtualisierten Umgebung auf Apple Silicon betreiben lässt. Dies verschafft Entwicklern und Nutzern die Wahlfreiheit, zwischen ihren bevorzugten Benutzer- und Entwicklungsumgebungen zu wechseln.

Zu den wichtigsten Neuerungen von Parallels Desktop 20 gehören:

Neues Parallels AI-Paket *: Um die KI-Entwicklung zugänglicher zu machen, enthält diese All-in-One-Lösung eine virtuelle Maschine, die mit 14 KI-Entwicklungs-Toolsets, Beispielcode und Anleitungen vorinstalliert ist. Dadurch können Entwickler schnell mit KI experimentieren und sie einsetzen. Mit nur einem Klick laden Benutzer die KI-fähige Parallels-VM herunter. Innerhalb der Lösung führen sie ein kleines Sprachmodell eines Drittanbieters aus und sind dabei vollständig vom Internet getrennt. Das Paket bietet offline sichere Umgebungen und ermöglicht es Benutzern, Ressourcen anzupassen und den Netzwerkzugang für mehr Datenschutz zu deaktivieren. Weitere Informationen unter parallels.com/products/desktop/ai.

: Benutzer können Apples neue KI-gestützte Schreibwerkzeuge mit Windows-Apps nutzen, sich mit ihrer Apple-ID in macOS-VMs auf Apple Silicon anmelden und auf weitere Funktionen zugreifen (Der volle Leistungsumfang ist verfügbar, sobald macOS Sequoia veröffentlicht wird). Unterstützung für Windows 11 24H2 : Optimierungen sorgen dafür, dass die Prozesse der Benutzer unterbrechungsfrei ablaufen. Bei einigen Workloads erreichen sie eine Leistungssteigerung von bis zu 80 Prozent**, wenn sie ältere Windows-Apps mithilfe des verbesserten Prism-Emulators ausführen, der in Windows 11 auf Arm integriert ist.

: Optimierungen sorgen dafür, dass die Prozesse der Benutzer unterbrechungsfrei ablaufen. Bei einigen Workloads erreichen sie eine Leistungssteigerung von bis zu 80 Prozent**, wenn sie ältere Windows-Apps mithilfe des verbesserten Prism-Emulators ausführen, der in Windows 11 auf Arm integriert ist. Nahtlose Kompatibilität mit Windows-Anwendungen durch neue Shared-Folders-Technologie: Verbessert die Leistung bei einer Vielzahl von Apps und Installern wie Mathematica oder NinjaTrader und ermöglicht bis zu viermal schnellere Operationen*** bei Mac-Dateien in Linux-VMs.

Für Unternehmen:

Neue Enterprise-Edition mit Management-Portal : Das bisher fortschrittlichste Angebot, das für Organisationen entwickelt wurde, die mehr Kontrolle, Sichtbarkeit und Effizienz bei der Verwaltung von Parallels Desktop-VMs und Sicherheitsrichtlinien benötigen. Die neue Edition bietet erweiterte Lizenzierungsoptionen, die sowohl Single-Sign-On (SSO) als auch Volumenlizenzen unterstützen, sowie Premium-Support und Onboarding.

: Das bisher fortschrittlichste Angebot, das für Organisationen entwickelt wurde, die mehr Kontrolle, Sichtbarkeit und Effizienz bei der Verwaltung von Parallels Desktop-VMs und Sicherheitsrichtlinien benötigen. Die neue Edition bietet erweiterte Lizenzierungsoptionen, die sowohl Single-Sign-On (SSO) als auch Volumenlizenzen unterstützen, sowie Premium-Support und Onboarding. SOC 2 Report: Parallels Desktop hat den SOC 2 Type 2 Report erhalten und wird regelmäßig durch Pentests von Drittanbietern geprüft, um gültige Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.

Für IT-Profis und Entwickler:

Erweiterte DevOps-Services : Entwickler erstellen Software in Windows-, Linux- und macOS-VMs auf Macs, unabhängig von ihrer Hardware. Erfahren Sie mehr unter parallels.com/solutions/devops/.

: Entwickler erstellen Software in Windows-, Linux- und macOS-VMs auf Macs, unabhängig von ihrer Hardware. Erfahren Sie mehr unter parallels.com/solutions/devops/. Visual Studio Code-Erweiterung : Vereinfacht den Zugriff auf das AI-Paket und integriert Microsoft Copilot, damit Benutzer virtuelle Maschinen mit natürlicher Sprache steuern können.

: Vereinfacht den Zugriff auf das AI-Paket und integriert Microsoft Copilot, damit Benutzer virtuelle Maschinen mit natürlicher Sprache steuern können. Snapshots und OCR-unterstützter Packer: Verbesserte Funktionen für macOS-VMs auf Apple Silicon Macs.



Für weitere Details zu allen neuen Funktionen besuchen Sie parallels.com/blogs/product-updates-parallels-desktop-20/.

Parallels Desktop für Mac ist ein unverzichtbares Virtualisierungstool für Fachleute, Entwickler und Einzelpersonen. Die Lösung unterstützt beim Zugriff auf Windows-Anwendungen sowie bei der Entwicklung oder dem Testen von Software. Außerdem hilft sie dabei, mehrere Betriebssysteme (wie Windows, Linux oder andere macOS-Versionen) gleichzeitig auf Mac-Computern auszuführen. Weitere Informationen zu Parallels Desktop 20 für Mac finden Sie unter parallels.com/desktop.

Testversion und Verfügbarkeit

Parallels Desktop 20 für Mac Standard-, Pro- und Business-Editionen können unter parallels.com/desktop oder bei autorisierten Händlern weltweit gekauft oder aktualisiert werden.

*Das Parallels AI-Paket ist ohne zusätzliche Kosten in den Parallels Desktop für Mac Business- und Enterprise-Editionen enthalten. Es ist auch im Verlauf des Jahres 2024 in der Parallels Desktop für Mac Pro Edition kostenlos erhältlich.

Für weitere Informationen zu Parallels-Produkten, zum Download einer kostenlosen Testversion oder zum Kauf eines Abonnements besuchen Sie bitte parallels.com.

**Leistungsmessungen durchgeführt von Parallels durch Vergleich der Punktzahl, die von der x86-Version des Tests Floating Point Math aus der Passmark 10 CPU Mark-Suite in Windows 23H2 (10.0.22621.3593) gegenüber Windows 24H2 (10.0.26120.670) auf einem MacBook Pro (M2 Max, (8+4) CPU, 96 GiB RAM) mit der virtuellen Maschine (4 CPU, 32 GiB RAM) erzielt wurde. Gemessen mit der öffentlichen Version 19.4.1 von Parallels Desktop. Die Leistung kann je nach Nutzung, Systemkonfiguration und anderen Faktoren variieren.

***Leistungsmessungen durchgeführt von Parallels durch Messung der Zeit, die benötigt wird, um 3.000 Dateien in 315 Verzeichnissen vom primären macOS 13.3 (22E252) auf die Ubuntu Linux-VM (4 CPU, 8 GiB RAM, Ubuntu Server 22.04) auf einem MacBook Air (M2, (4+4) CPU, 32 GiB RAM) zu kopieren. Gemessen mit einer Vorabversion von Parallels Desktop 20 gegenüber der veröffentlichten Version von Parallels Desktop 19. Die Leistung kann je nach Nutzung, Systemkonfiguration und anderen Faktoren variieren.

Über Parallels

Parallels ist eine weltweit führende Marke für plattformübergreifende Lösungen, die es Unternehmen und Einzelpersonen einfach machen, auf die Anwendungen und Dateien zuzugreifen, die sie auf jedem Gerät oder Betriebssystem benötigen. Parallels hilft Kunden, die beste verfügbare Technologie zu nutzen, sei es Windows, Mac, ChromeOS, iOS, Android oder die Cloud. Parallels löst komplexe technische und Benutzererfahrungsprobleme, indem es Unternehmen und Einzelkunden die Nutzung von Anwendungen überall und jederzeit einfach und kostengünstig ermöglicht. Weitere Informationen finden Sie unter www.parallels.com.

© 2024 Parallels International GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Parallels ist eine Marke oder eingetragene Marke der Parallels International GmbH in Kanada, den Vereinigten Staaten und/oder anderen Ländern. Apple, Mac und macOS sind Marken von Apple Inc. Android und ChromeOS sind Marken von Google LLC. Alle anderen Unternehmens-, Produkt- und Dienstleistungsnamen, Logos, Marken und eingetragenen oder nicht eingetragenen Marken, die erwähnt werden, dienen nur zur Identifikation und bleiben ausschließliches Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Für alle Hinweise und rechtlichen Informationen besuchen Sie bitte www.parallels.com/about/legal/.

Kontakt:

Beatrice Vogel

Director of Corporate Communications

Beatrice.vogel@alludo.com

