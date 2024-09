药物获取基金会 (Access to Medicine Foundation) 的一份新报告揭示了以患者为中心的制药公司在药物获取方面所做的努力

阿姆斯特丹, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 药物获取基金会的最新报告首次探讨了一些最大的制药公司如何覆盖全球患者的关键问题,特别是在低收入和中等收入国家 (LMIC)。



基金会即将于 11 月发布《2024 年药物获取指数》(2024 Access to Medicine Index)。在此之前,基金会检视了 20 家公司在患者覆盖范围方面的承诺和衡量方法,然后将在指数中对这些公司进行排名。 相关分析确定了 42 种用以衡量患者覆盖范围的独特方法,每种方法的综合性各不相同。 AstraZeneca、Novartis 和 Roche 等公司推崇更细致的方法,在这方面位居前列;这些方法不仅仅是简单地追踪销售,还提高了计算患者覆盖率的准确性。 该报告还显示,许多公司制定了雄心勃勃的目标,以覆盖中低收入国家的更多患者,这些承诺需要进一步完善,以推动真正的变革。

报告揭示了什么?

令人鼓舞的是,接受评估的 20 家公司中,有 19 家报告了他们如何追踪在中低收入国家通过基本药物所覆盖的患者情况,但 AbbVie 除外。 然而,这些方法差异很大。

值得注意的是,许多制药公司制定了雄心勃勃的目标,并公开承诺会扩大其全球患者覆盖范围,特别是在中低收入国家。 其中包括 Bayer、GSK 和 Johnson & Johnson 等公司所作出的某些承诺,清晰明确、可衡量且雄心勃勃,其目标符合全球疾病负担的严重情况。

然而,调查结果也显示,企业在完善承诺、帮助有需要的人的工作方面,仍有很大的进步空间。 例如,Eli Lilly、Novo Nordisk 和 Sanofi 等主要的胰岛素制造商控制 90% 以上的市场份额,并承诺扩大其产品在中低收入国家的覆盖范围。 然而,他们的承诺总体上仅解决了该指数范围内 113 个中低收入国家糖尿病患者的 1%;根据 2021 年《全球疾病负担》(Global Burden of Disease) 的数据,目前在全球 5.25 亿病例中,糖尿病患者超过 3.5 亿例。

“我们看到制药行业作出了雄心勃勃的承诺,以惠及全球更多患者。 然而,这份报告显示,要真正产生影响,大家仍有许多工作要做,我们呼吁业界采取紧急措施,确保挽救生命的药物能够惠及世界各地的每一位患者。”

- 药物获取基金会首席执行官 Jayasree K. Iyer。

后续步骤

为了解决长期的健康不平等问题,制药行业及其合作伙伴必须将患者覆盖范围纳入其业务和合作关系的核心。 利用基金会报告阐明的主要调研结果和建议,各公司可以强化和扩展当前的方法,相互协作和学习。

