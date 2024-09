Laporan baharu daripada Access to Medicine Foundation mendedahkan cara usaha capaian syarikat farmasi yang memfokuskan pesakit

AMSTERDAM, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Laporan terbaharu daripada Access to Medical Foundation mengambil kira buat pertama kali isu kritikal mengenai cara beberapa syarikat farmaseutikal terbesar menjangkau pesakit di seluruh dunia, terutamanya di negara berpendapatan rendah dan sederhana (LMIC).



Menjelang Indeks Akses kepada Perubatan 2024, Yayasan meneliti komitmen jangkauan pesakit dan pendekatan pengukuran 20 syarikat yang akan disenaraikan dalam Indeks yang akan datang pada bulan November. Analisis tersebut mengenal pasti 42 pendekatan yang unik untuk mengukur jangkauan pesakit, masing-masing dengan pelbagai tahap komprehensif. Syarikat seperti AstraZeneca, Novartis dan Roche menerajui jalan dengan pendekatan yang lebih bernuansa yang melangkaui sekadar menjejaki jualan dan dengan itu memperbaikkan ketepatan pengiraan jangkauan pesakit mereka. Laporan itu juga menekankan bahawa walaupun banyak syarikat telah menetapkan matlamat yang bercita-cita tinggi untuk mencapai lebih ramai pesakit dalam LMIC, komitmen ini boleh mendapat manfaat daripada penghalusan selanjutnya untuk memacu perubahan sebenar.

Apakah yang ditemui oleh laporan itu?

Menggalakkan, 19 daripada 20 syarikat yang dinilai telah melaporkan menggunakan pendekatan untuk menjejaki pesakit yang mereka capai dengan ubat-ubatan penting mereka di LMIC, kecuali AbbVie. Walau bagaimanapun, pendekatan ini berbeza secara meluas.

Terutama, banyak syarikat farmaseutikal menetapkan matlamat yang bercita-cita tinggi dan membuat komitmen awam untuk mengembangkan jangkauan pesakit global mereka, terutamanya di LMIC. Beberapa daripada komitmen ini, termasuk yang ditetapkan oleh Bayer, GSK dan Johnson & Johnson, adalah jelas, boleh diukur dan bercita-cita tinggi, dengan sasaran sejajar dengan beban penyakit global yang tinggi.

Walau bagaimanapun, penemuan juga mendedahkan potensi besar bagi syarikat untuk memperhalusi komitmen mereka dan meningkatkan usaha mereka untuk mencapai mereka yang memerlukan. Sebagai contoh, pengeluar insulin utama—Eli Lilly, Novo Nordisk dan Sanofi—mengawal 90% bahagian pasaran dan telah berjanji untuk meluaskan akses kepada produk mereka dalam LMIC. Namun, komitmen mereka secara kolektif menangani hanya 1% daripada kelaziman diabetes dalam 113 LMIC dalam skop Indeks, yang kini berjumlah lebih 350 juta kes daripada 525 juta kes global, menurut data Global Burden of Disease dari 2021.

“Kami telah melihat industri farmaseutikal membuat komitmen yang bercita-cita tinggi untuk mencapai lebih ramai pesakit di seluruh dunia. Bagaimanapun, laporan ini mendedahkan bahawa masih banyak kerja yang perlu dilakukan dalam mencapai impak yang bermakna dan memerlukan langkah segera untuk memastikan produk yang menyelamatkan nyawa sampai kepada setiap pesakit, di mana-mana sahaja.”

- Jayasree K. Iyer, Ketua Pegawai Eksekutif, Access to Medical Foundation.

Langkah seterusnya

Untuk menangani ketidaksamaan kesihatan kronik, industri farmasi dan rakan kongsinya mesti membenamkan jangkauan pesakit pada teras perniagaan dan perkongsian mereka. Menggunakan penemuan dan cadangan utama yang dikenal pasti dalam laporan Yayasan, syarikat boleh mengukuhkan dan mengembangkan pendekatan semasa mereka, serta bekerjasama dan belajar daripada satu sama lain.

Hubungi: Divya Verma, Ketua Perhubungan

dverma@accesstomedicinefoundation.org / +31 (0) 20 215 3535

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.