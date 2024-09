医薬品アクセス財団 (Access to Medicine Foundation) の新しいレポートで、患者中心の製薬会社のアクセスへの取り組みが明らかに

アムステルダム発, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 医薬品アクセス財団の最新のレポートでは、大手製薬会社の一部が世界中の患者、特に低中所得国 (LMIC) にどのようにリーチしているかという重要な問題に初めて注目している。



2024年のATMインデックス (Access to Medicine Index) に先立ち、同財団は11月に発表されるインデックスでランク付けされる20社の患者リーチへの取り組みと測定アプローチを調査した。 分析により、患者リーチを測定するための42の独自のアプローチが特定されたが、それぞれ包括性の度合いは異なっている。 アストラゼネカ (AstraZeneca)、ノバルティス (Novartis)、ロシュ (Roche) などの企業は、売上の追跡だけにとどまらず、患者リーチの計算精度を高める、より微妙なアプローチで先頭に立っている。 また、このレポートでは、多くの企業が低中所得国でより多くの患者に医薬品を届けるという野心的な目標を設定している一方で、真の変化を促すためには、こうした取り組みをさらに改善することが有益である可能性も強調している。

レポートの内容について

心強いことに、評価対象となった20社のうち19社は、アッヴィ (AbbVie) を除き、低中所得国で自社の必須医薬品を届けた患者を追跡する手法を使用していると報告している。 ただし、こうした手法は大きく異なっている。

特に、多くの製薬会社は野心的な目標を設定し、特に低中所得国で世界中の患者へのリーチを拡大するという公約を掲げている。 バイエル (Bayer)、GSK、ジョンソン・エンド・ジョンソン (Johnson & Johnson) が設定したコミットメントなど、こうした取り組みのいくつかは明確で測定可能かつ野心的であり、目標は世界的な疾病負担の高さと合致している。

しかし、調査結果からは、企業が取り組みを改善し、支援を必要とする人々に医薬品を届ける取り組みを改善できる大きな可能性があることも明らかになった。 大手インシュリン製造業者であるイーライリリー (Eli Lilly)、ノボ ノルディスク (Novo Nordisk)、サノフィ (Sanofi) は、市場シェアの90%以上を占めており、低中所得国における自社製品へのアクセス拡大を約束している。 しかし、これらのコミットメントを総合すると、インデックスの対象となる113の低中所得国における糖尿病の有病率 (2021年の世界疾病負担データによると、現在、世界の糖尿病患者数5億2,500万例中3億5,000万例を超えている) のわずか1%にしか対応していない。

「製薬業界は、世界中でより多くの患者にリーチするために野心的な取り組みを行っています。 しかし、このレポートは、意味のある影響を達成するにはまだ多くの作業が必要であることを明らかにし、命を救う製品があらゆる場所のすべての患者に確実に届くようにするための緊急の措置を求めています」

- ジャヤスリー・K・アイヤー (Jayasree K. Iyer)、最高経営責任者 (CEO)、医薬品アクセス財団

次のステップ

慢性的な健康格差に対処するには、製薬業界とそのパートナーは、患者へのリーチをビジネスとパートナーシップの中核に組み込む必要がある。 財団のレポートで特定された主要な調査結果と推奨事項を使用して、企業は現在のアプローチを強化および拡大し、協力して互いに学ぶことができる。

問い合わせ先:ディヴィア・ヴァルマ (Divya Verma)、コミュニケーション責任者 (Head of Communication)

dverma@accesstomedicinefoundation.org / +31 (0) 20 215 3535

