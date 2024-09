דו"ח חדש של קרן Access to Medicine חושף עד כמה מאמצי הגישה של חברות התרופות הממוקדות במטופלים הם יעילים

אמסטרדם, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- הדו"ח האחרון של קרן Access to Medicine בוחן לראשונה אי פעם את הנושא הקריטי של האופן שבו כמה מחברות התרופות הגדולות ביותר מגיעות לחולים ברחבי העולם, במיוחד במדינות בעלות הכנסה נמוכה ובינונית (LMIC).

לקראת מדד נגישות הרפואה לשנת 2024, הקרן בחנה את ההתחייבויות וגישות המדידה של 20 החברות שידורגו במדד הקרוב בנובמבר. הניתוח זיהה 42 גישות ייחודיות למדידת טווח ההגעה של המטופלים, כל אחת בדרגות שונות של גישה. חברות כמו אסטרהזניקה, נוברטיס ורוש מובילות את הדרך עם גישות מגוונות יותר מעבר למעקב אחר מכירות בלבד, ומשפרות את הדיוק של חישובי ההגעה למטופלים שלהן. הדו"ח גם מדגיש כי בעוד שחברות רבות הציבו יעדים שאפתניים להגיע ליותר חולים ב- LMIC, התחייבויות אלה יכולות להפיק תועלת מחידוד נוסף על מנת להניע שינוי אמיתי.

מה מוצא הדו"ח?

באופן מעודד, 19 מתוך 20 החברות שנבדקו דיווחו על שימוש בגישות למעקב אחר החולים שאליהם הן מגיעות עם התרופות החיוניות שלהן ב-LMIC, למעט חברת התרופות AbbVie. עם זאת, גישות אלה משתנות במידה רבה.

יש לציין כי חברות תרופות רבות מציבות יעדים שאפתניים ומתחייבות לציבור להרחיב את טווח ההגעה הגלובלי שלהן למטופלים, במיוחד בתחום ה-LMIC. כמה מההתחייבויות הללו, כולל אלה שנקבעו על ידי באייר, GSK וג'ונסון אנד ג'ונסון, ברורות, מדידות ושאפתניות, עם יעדים התואמים את נטל התחלואה העולמי הגבוה.

עם זאת, הממצאים חושפים גם פוטנציאל משמעותי לחברות לחדד את התחייבויותיהן ולשפר את מאמציהן להגיע לנזקקים. לדוגמה, יצרניות האינסולין הגדולות - אלי לילי, נובו נורדיסק וסאנופי - שולטות ביותר מ-90% מנתח השוק והתחייבו להרחיב את הגישה למוצריהן ב-LMIC. עם זאת, ההתחייבויות שלהן מתייחסות באופן קולקטיבי רק ל-1% משכיחות הסוכרת בתוך 113 ה-LMIC במסגרת המדד, שעומד כיום על יותר מ-350 מיליון מקרים מתוך 525 מיליון המקרים העולמיים, על פי נתוני נטל המחלה העולמי משנת 2021.

ג'ייסרי ק. אייר (Jayasree K. Iyer), מנכ"ל, Access to Medicine Foundation אומר: "ראינו שתעשיית התרופות מקבלת התחייבויות שאפתניות להגיע ליותר חולים ברחבי העולם. עם זאת, דו"ח זה חושף כי יש עדיין עבודה רבה לעשות כדי להשיג השפעה משמעותית וקורא לצעדים דחופים כדי להבטיח שמוצרים מצילי חיים יגיעו לכל מטופל, בכל מקום".

השלבים הבאים

כדי להתמודד עם אי-שוויון כרוני בבריאות, תעשיית הפארמה ושותפיה חייבים להטמיע את ההגעה למטופלים בליבת העסקים והשותפויות שלהם. באמצעות הממצאים וההמלצות המרכזיים שזוהו בדו"ח הקרן, חברות יכולות לחזק ולהרחיב את גישותיהן הנוכחיות, כמו גם לשתף פעולה וללמוד זו מזו.

למידע נוסף:

Divya Verma, Head of Communication

dverma@accesstomedicinefoundation.org / +31 (0) 20 215 3535

