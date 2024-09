Un nuevo informe de Access to Medicine Foundation (Fundación para el Acceso a los Medicamentos) revela cómo son los esfuerzos de acceso de las empresas farmacéuticas centrados en el paciente

AMSTERDAM, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- El último informe de Access to Medicine Foundation (Fundación para el Acceso a los Medicamentos) analiza por primera vez la cuestión crítica de cómo algunas de las mayores empresas farmacéuticas llegan a los pacientes de todo el mundo, especialmente en los países de renta baja y media (LMIC).



Antes de la publicación del 2024 Access to Medicine Index (Índice de Acceso a los Medicamentos de 2024), la Fundación examinó los compromisos para llegar a los pacientes y los enfoques de medición de las 20 empresas que se clasificarán en el próximo Índice de noviembre. El análisis identificó 42 enfoques únicos para medir el alcance de los pacientes, cada uno con distintos grados de exhaustividad. Empresas como AstraZeneca, Novartis y Roche están abriendo camino con enfoques más matizados que van más allá del simple seguimiento de las ventas, mejorando la precisión de sus cálculos de alcance de pacientes. El informe también subraya que, aunque muchas empresas se han fijado objetivos ambiciosos para llegar a más pacientes en los LMIC, estos compromisos podrían perfeccionarse para impulsar un cambio real.

¿Cuáles son las conclusiones del informe?

Resulta alentador que 19 de las 20 empresas evaluadas hayan informado de que utilizan enfoques para hacer un seguimiento de los pacientes a los que llegan con sus medicamentos esenciales en los LMIC, con la excepción de AbbVie. Sin embargo, estos enfoques varían mucho.

En particular, muchas empresas farmacéuticas establecen objetivos ambiciosos y se comprometen públicamente a ampliar su alcance mundial de pacientes, especialmente en los LMIC. Algunos de estos compromisos, como los de Bayer, GSK y Johnson & Johnson, son claros, mensurables y ambiciosos, con objetivos alineados con las elevadas cargas mundiales de morbilidad.

Sin embargo, los resultados también revelan un potencial significativo para que las empresas perfeccionen sus compromisos y mejoren sus esfuerzos para llegar a los necesitados. Por ejemplo, los principales fabricantes de insulina, Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi, controlan más del 90 % de la cuota de mercado y se han comprometido a ampliar el acceso a sus productos en los LMIC. Sin embargo, sus compromisos abordan colectivamente solo el 1% de la prevalencia de la diabetes en los 113 LMIC (PIBM) incluidos en el ámbito del Índice, que actualmente asciende a más de 350 millones de casos de los 525 millones de casos mundiales, según los datos de la Carga Mundial de Morbilidad de 2021.

"Hemos visto que la industria farmacéutica está asumiendo compromisos ambiciosos para llegar a más pacientes en todo el mundo. Sin embargo, este informe revela que aún queda mucho trabajo por hacer para lograr un impacto significativo y pide medidas urgentes para garantizar que los productos que salvan vidas lleguen a todos los pacientes, en todas partes".

- Jayasree K. Iyer, directora general, Access to Medicine Foundation (Fundación para el Acceso a los Medicamentos).

Próximos pasos

Para hacer frente a las desigualdades crónicas en materia de salud, la industria farmacéutica y sus socios deben integrar la atención al paciente en el núcleo de sus actividades y asociaciones. A partir de las principales conclusiones y recomendaciones del informe de la fundación, las empresas pueden reforzar y ampliar sus planteamientos actuales, así como colaborar y aprender unas de otras.

Contacto: Divya Verma, jefa de comunicación

dverma@accesstomedicinefoundation.org / +31 (0) 20 215 3535

