Saputo inc. annonce des nominations à la haute direction

MONTRÉAL, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Saputo inc. (TSX : SAP) (« Saputo », « nous » ou « la Société ») annonce aujourd’hui plusieurs nominations à des postes de direction afin de venir appuyer Carl Colizza, qui a pris le rôle de président et chef de la direction le 9 août 2024. Ces nominations prennent effet immédiatement.



Frank Guido a été nommé chef de l’exploitation de Saputo inc. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, il supervisera l’exploitation en Amérique du Nord, en Europe et à l’échelle internationale et jouera un rôle clé dans les efforts continus de la Société pour stimuler la croissance et les résultats opérationnels au sein de l’organisation. Tous les présidents et chefs de l’exploitation des divisions relèveront de M. Guido. Fort d’une expérience de 25 ans dans l’industrie des biens de consommation emballés, M. Guido a occupé des postes de direction dans les domaines des opérations, de la chaîne d’approvisionnement, de l’amélioration continue et des finances dans plusieurs sociétés publiques. Il occupait dernièrement le poste de président et chef de l’exploitation de la Division Produits laitiers (USA). Il continuera à relever de M. Colizza.

Leanne Cutts occupe le nouveau poste de chef des activités commerciales de Saputo inc. Mme Cutts sera responsable de la stratégie commerciale, du développement des ventes sur les marchés et canaux mondiaux et de la supervision des fonctions de marketing, de gestion des marques et d’analyse du marché pour toutes les divisions. Elle s’est jointe à Saputo en 2021 et occupe depuis le poste de présidente et chef de l’exploitation (International et Europe). Mme Cutts possède plus de 30 ans d’expérience dans les domaines de la stratégie de marque, du marketing, du développement de produits et des activités commerciales pour des entreprises internationales dans les secteurs de l’alimentation et des boissons, des finances et des soins de santé aux consommateurs. Elle continuera à relever de M. Colizza.

Dominick Bombino a été nommé président et chef de l’exploitation de la Division Produits laitiers (USA). Il est à l’emploi de Saputo depuis plus de 25 ans et a occupé divers postes à responsabilités croissantes, tant au niveau opérationnel que commercial, aux États-Unis et au Canada. Plus récemment, M. Bombino a occupé le poste de vice-président principal, Ventes, Division Produits laitiers (USA).

Steve Douglas a été nommé au poste de président et chef de l’exploitation de la Division Produits laitiers (Royaume-Uni). Il est à l’emploi de Saputo depuis plus de 30 ans et occupait jusqu’à tout récemment le poste de vice-président principal, Opérations et chaîne d’approvisionnement au sein de la Division Produits laitiers (USA), où il était responsable de toutes les activités de fabrication, de transformation et d’optimisation. Il a joué un rôle déterminant dans la simplification de la chaîne d’approvisionnement de la Société et l’amélioration de son efficacité.

« Cette équipe a fait ses preuves, elle est très compétente et prête à poser les jalons de notre succès continu, a déclaré Carl Colizza, président et chef de la direction. Chacun de ces dirigeants accomplis a joué un rôle essentiel au sein de notre Société au fil des ans et, grâce à l’importance accrue de leurs fonctions, nous pourrons encore mieux tirer parti de leur talent et de leur expertise alors que nous continuons à stimuler la croissance à long terme et l’excellence opérationnelle dans l’ensemble de notre organisation. »

Tom Atherton a annoncé son intention de quitter Saputo pour poursuivre d’autres opportunités. Il demeurera à l’emploi de Saputo jusqu’à la fin de l’année civile afin d’appuyer M. Douglas pendant la transition. M. Atherton était président et chef de l’exploitation de la Division Produits laitiers (Royaume-Uni) depuis 2019, à la suite de l’acquisition par la Société de Dairy Crest Group plc, où il a occupé divers postes de direction depuis 2005. Saputo tient à remercier M. Atherton pour sa contribution et lui souhaite beaucoup de succès dans ses projets.

À propos de Saputo

Saputo, l’un des dix plus grands transformateurs laitiers au monde, produit, met en marché et distribue une vaste gamme de produits laitiers de la meilleure qualité, notamment du fromage, du lait nature, des produits laitiers et de la crème ayant une durée de conservation prolongée, des produits de culture bactérienne et des ingrédients laitiers. Saputo est un important fabricant de fromage et transformateur de lait nature et de crème au Canada, un important transformateur laitier en Australie et le plus grand transformateur laitier en Argentine. Aux États-Unis, Saputo est l’un des trois plus grands fabricants de fromage et l’un des plus importants fabricants de produits laitiers ayant une durée de conservation prolongée et de produits de culture bactérienne. Au Royaume-Uni, Saputo est le plus grand fabricant de fromages de marque et de tartinades laitières. Outre sa gamme de produits laitiers, Saputo produit, met en marché et distribue une gamme de produits à base de plantes. Les produits de Saputo sont vendus dans plusieurs pays sous des marques phares ainsi que sous des marques privées. Saputo inc. est une société ouverte et ses actions sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole « SAP ». Suivez les activités de Saputo sur saputo.com ou par l'entremise de Facebook, Instagram et LinkedIn.

Demandes investisseurs

Nicholas Estrela

Directeur principal, Relations avec les investisseurs

1 514 328-3117

Demandes médias

1 514 328-3141 / 1 866 648-5902

media@saputo.com

Des photos accompagnant ce communiqué sont disponibles au

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/cc83cbf7-5d21-45cd-afa2-f12394b32453/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/8e114589-e9df-42f4-b92c-1e02fddd5c55/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/de3e3567-fed6-40b9-b037-dc15173ab745/fr

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e4470641-47e2-4158-8772-14fc70459048/fr

Frank Guido Frank Guido Leanne Cutts Leanne Cutts Dominick Bombino Dominick Bombino Steve Douglas Steve Douglas

