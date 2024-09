Bombardier se classe sur la liste du TSX30 pour une deuxième année consécutive, son titre étant reconnu comme l’une des actions au meilleur rendement à la Bourse de Toronto

Le classement TSX30 de la Bourse de Toronto reconnaît le solide rendement continu de l’action de Bombardier

Bombardier se classe sur la liste grâce à une croissance de 200 % du cours de l’action et d’une augmentation de 208 % de sa capitalisation boursière sur trois ans

Bombardier s’est classée pour la première fois sur la liste TSX30 en 2023 et demeure la seule société du secteur aéronautique sur ce palmarès

MONTRÉAL, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bombardier (TSX: BBD.B) est fière d’annoncer qu’elle s’est classée sur la liste TSX30 pour une deuxième année consécutive. Le classement, annoncé aujourd’hui, reconnaît les 30 actions les plus performantes à la Bourse de Toronto sur une période de trois ans terminée le 30 juin 2024. Le cours de l’action de Bombardier, ajusté en fonction des dividendes, s’est accru de 200 % sur trois ans, tandis que sa capitalisation boursière augmentait de 208 %. Bombardier s’est classée pour la première fois sur la liste TSX30 en 2023 et demeure la seule société du secteur aéronautique sur ce palmarès.

« Nous sommes fiers de figurer encore une fois sur la liste TSX30 parmi les actions au meilleur rendement à la Bourse de Toronto, un honneur qui souligne le travail méticuleux de nos équipes et leur poursuite continue à atteindre de nouveaux sommets d’excellence, a déclaré Bart Demosky, vice-président exécutif et chef de la direction financière de Bombardier. Ce classement vient confirmer encore une fois notre solide rendement constant et notre rigueur financière des dernières années, en plus de témoigner de la valeur ajoutée que nous continuons de livrer à nos actionnaires. »

Comme Bombardier le soulignait lors de la Journée des investisseurs en mai , la société a connu un impressionnant redressement en trois ans et s’est positionnée pour une croissance continue depuis qu’elle s’est recentrée sur la conception, la construction et l’entretien des meilleurs avions d’affaires du monde. Tout en bâtissant l’entreprise résiliente qu’elle est aujourd’hui, Bombardier a également jeté les bases de sa croissance future et de sa diversification par l’expansion de ses secteurs des services, de la défense et des avions d’occasion. La société a également mis en œuvre un cadre d’affectation du capital rigoureux et axé sur le rendement du capital investi (RCI). Bombardier joue un rôle clé dans le secteur canadien de l’aéronautique en tant qu’employeur, innovateur et partenaire des établissements d’enseignement. L’entreprise a continué de remplir son rôle de chef de file de l’aviation écoresponsable, notamment par son programme de recherche avant-gardiste EcoJet, et a ouvert la voie de la responsabilité environnementale en étant le seul constructeur d’avions d’affaires à rendre public l’impact environnemental de tout son portefeuille d’avions par des déclarations environnementales de produit . Enfin, depuis 2023, toutes les opérations aériennes de Bombardier ont été couvertes par un mélange de carburant d’aviation durable (SAF) en utilisant le système Réserver et réclamer.

« Nous tenons à féliciter Bombardier d’avoir mérité une place sur la liste TSX30 pour une deuxième année consécutive », a déclaré Loui Anastasopoulos, chef de la direction de la Bourse de Toronto. « L’engagement soutenu de l’entreprise à l’égard de ses activités – concevoir, construire et entretenir des avions d’affaires de premier ordre – a non seulement généré de solides résultats pour les investisseurs, mais continue également d’aider à maintenir la position concurrentielle du Canada sur la scène mondiale. »

La liste TSX30 est un palmarès annuel des 30 sociétés les plus performantes à la Bourse de Toronto selon le cours de l’action ajusté en fonction des dividendes, sur trois ans. Instaurée en 2019, cette liste phare reconnaît les sociétés cotées à la Bourse de Toronto qui ont connu une croissance excellente et met en lumière la force globale des marchés publics diversifiés et en constante évolution du Canada, ainsi que l’efficacité de ce puissant écosystème comme facteur de croissance pour les émetteurs, les investisseurs et l’ensemble de l’économie.

À propos de Bombardier

Chez Bombardier (BBD-B.TO), nous concevons, construisons, modifions et entretenons les avions les plus performants du monde pour les individus, les entreprises, les gouvernements et les militaires les plus avisés du monde. Cela signifie non seulement de dépasser les exigences des normes, mais aussi de comprendre les clients suffisamment bien pour prévenir leurs besoins inexprimés.

Pour eux, nous tenons à jouer un rôle de pionniers pour l’avenir de l’aviation – en innovant pour rendre le transport aérien plus fiable, plus efficace et plus écoresponsable. Et nous tenons absolument à livrer un savoir-faire attentionné sans pareil, en renforçant la confiance de nos clients et en leur procurant l’expérience de haut niveau à laquelle ils s’attendent. Parce que les gens qui façonnent le monde auront toujours besoin des moyens les plus productifs et les plus responsables de s’y déplacer.

Les clients de Bombardier exploitent une flotte d’environ 5 000 avions, soutenus par un vaste réseau mondial de membres de l’équipe Bombardier, ainsi que par 10 établissements de services dans six pays. Les avions Bombardier aux performances de premier ordre sont fièrement construits dans des installations d’activités liées aux aérostructures, à l’assemblage ou à la finition au Canada, aux États-Unis et au Mexique.

On trouvera des nouvelles et des renseignements sur l’entreprise, y compris le rapport de Bombardier sur les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance, ainsi que les plans de l’entreprise pour couvrir la totalité de ses opérations aériennes avec du carburant d’aviation durable en utilisant le système Réserver et réclamer, sur le site bombardier.com .

Pour en savoir plus sur les produits de Bombardier et son réseau de service clientèle à l’avant-garde de l’industrie, consultez le site bombardier.com . Suivez-nous sur X @Bombardier .

Tinca Stokojnik Prouvost

+1 514 954 0260

tinca.stokojnik.prouvost@aero.bombardier.com

