“لايفيرا أوميكس” تعيّن خبير الجينوم الكريّع رئيساً للقسم الطبي والجينومي

الرياض، المملكة العربية السعودية, Sept. 10, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة لايفيرا أوميكس، المشروع المشترك الذي أُطلق في يناير 2024، تعيين الخبير العالمي والباحث السعودي في مجال علم الوراثة الجزيئي، البروفيسور فوزان سامي الكريّع، رئيساً للقسم الطبي والجينومي و اللذي سينضم لمجلس إدارة لايفيرا أوميكس ، ليساهم بخبرته الممتدة لأكثر من 17 عاماً في تحقيق أهداف الشركة الرامية لتطوير حلول مبتكرة في مجال الطب الجينومي.





برز الكريّع، الرئيس السابق لمركز الجينوميات الانتقالية بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في الرياض، والأستاذ الحالي لعلم الوراثة البشرية في جامعة الفيصل، كرائد في مجال الطب الجينومي، حيث ساهم بأكثر من 590 بحثاً علمياً نُشرت في مجلات عالمية مرموقة، وكمُتحدث رئيسي في المؤتمرات العلمية الدولية حول الطب الجيني والرعاية الصحية الدقيقة.

نال الكريّع عدة جوائز مرموقة من بينها جائزة وليام كنج بويز لطب الوراثة من معهد هارفارد للطب الشخصي في بوسطن، وجائزة الملك سلمان لأبحاث الإعاقة (فرع العلوم الصحية والطبية)، وجائزة ”كرت ستيرن” من الجمعية الأمريكية للوراثة البشرية، كأول فائز يحصل عليها من خارج الولايات المتحدة الأمريكية. و كما فاز بجائزة الكويت (فرع العلوم الطبية الأساسية), و جائزة الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم للعلوم الطبية.

حصل البروفيسور الكريّع -على شهادة البورد من جامعة هارفارد بالاضاقة إلى العديد من شهادات البورد المهنية، وحقق إنجازاتٍ بارزةً في مجال الوراثة البشرية، شملت اكتشاف الوظائف الفسيولوجية والتركيبية لمئات الجينات، ما ساعد في تشخيص العديد من الاعتلالات الوراثية، فضلاً عن أهمية اكتشافاته في تكريس مفهوم العلاقة الوثيقة بين الجينات وصحة الإنسان.

وفي هذا الصدد، علّق الدكتور إبراهيم الجفالي، رئيس مجلس إدارة شركة لايفيرا، قائلاً: "نحن سعداء بانضمام البروفيسور الكريّع إلى فريق العمل في لايفيرا أوميكس، وستكون الخبرات العلمية والعملية المتراكمة لديه أداة أساسية لمساعدة الشركة في تحقيق رسالتها الساعية لتعزيز مقدرات المملكة في قطاع الأدوية الحيوية وتمكين الاستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية".

نبذة عن لايفيرا

لايفيرا، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، هي شركة متخصصة في إجراء التعاقدات المتعلقة بتطوير وتصنيع المنتجات الدوائية الحيوية (CDMO)، تم إطلاقها في عام 2023 ومقرها الرياض. تتمثل رسالة الشركة في تعزيز مقدرات المملكة في قطاع الأدوية الحيوية وتمكين الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية، في حين يكمن هدفها في تسويق وتطوير وصناعة العلاجات المتقدمة وغيرها من الأدوية واللقاحات الأساسية. في يناير 2023 أتمت لايفيرا الاستثمار في حصة الأغلبية بمصنع سعودي بيو المتخصص في تصنيع الأدوية البيولوجية في الرياض. وتعمل الشركة حالياً على تطوير هذا المصنع ليكون جاهزاً للتشغيل في عام 2026 وفق المعايير العالمية لتصنيع الأدوية بنظام التعاقد، ومن بينها الإنسولين وغيرها من الأدوية البيولوجية للشركات الدوائية العالمية الرائدة التي تخدم السوق السعودي والإقليمي. وتعمل لايفيرا على تطوير مقدرات تصنيع بيولوجية إضافية، عبر شركتها الفرعية لايفيرا أوميكس، وتمكن عملاءها من تطوير وتسويق العلاجات المتقدمة.

نبذة عن لايفيرا أوميكس

تأسست لايفيرا أوميكس، التابعة لشركة لايفيرا، في يناير 2024 لتطوير السعة المختبرية متعددة الجينوميات -الجافة والرطبة- على نطاق واسع وفق أعلى المعايير العالمية، وللمساعدة في تمكين أهداف الجينوم في الإستراتيجية الوطنية للتقنية الحيوية في المملكة. وتتعاون لايفيرا أوميكس مع العملاء لتلبية احتياجاتهم السريرية وصحة السكان والأبحاث والتطوير، وتهدف إلى تعزيز سرعة ودقة التشخيصات السريرية عبر أنظمة الرعاية الصحية في المملكة، وتمكين الطب الدقيق للأمراض النادرة والمتكررة، من خلال الحلول المبتكرة القائمة على البيانات، والاستفادة من الخبرة الرائدة في مجال التشخيص والشراكات.

