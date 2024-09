Das Genshin-Impact-Benefizkonzert der Technischen Universität Dortmund

Details zum Vielfalt in Harmonie Konzert in Dortmund Impact4Music Vielfalt in Harmonie

Das Universitätsorchester und der Universitätschor der TU Dortmund laden am 25.11. im Konzerthaus Dortmund zu einer musikalischen Weltreise durch Teyvat ein

DORTMUND, GERMANY, September 12, 2024 / EINPresswire.com / -- Das Universitätsorchester und der Universitätschor der TU Dortmund freuen sich, in Zusammenarbeit mit Hoyoverse, ein Benefizkonzert, mit der Musik des weltweiten Hit-Videospiels “Genshin Impact” bekanntzugeben. Das Konzert findet am 25. November im Konzerthaus Dortmund um 20 Uhr statt. Die Musiker*innen werden unter der Leitung des Dirigenten Julian Pontus Schirmer in einem zweistündigen Konzert mehr als 20 Stücke aus den verschiedenen Regionen von Genshin Impact präsentieren.Genshin Impact ist ein weltweit erfolgreiches und preisgekröntes Abenteuer-Rollenspiel mit offener Welt, das seit 2020 eine aktive und internationale Spielerschaft begeistert. Die Musik wurde vom hauseigenen Studio HOYO-MiX komponiert. In Genshin Impact reisen Spieler*innen durch die fabelhafte Welt von Teyvat, deren verschiedene Regionen musikalisch zum Leben erweckt werden. HOYO-MiX nutzt die orchestrale Untermalung und verschiedenste regionale Instrumente, um eine lebendige und vielfältige Musik zu schaffen.Das Dortmunder Universitätsorchester verfügt mit ca. 80 Musizierenden über alle Register eines großen Symphonieorchesters. Dabei besteht das Orchester nicht nur aus Musikstudierenden, sondern auch aus Angehörigen anderer Fakultäten der Technischen Universität. Die Leitung hat Julian Pontus Schirmer inne.Das Konzert wird durch Genshin Impacts Projekt „Impact4Music“ gesponsert. Im Jahr 2023 startete das Projekt Impact4Music seine ersten Projekte in Europa. Durch die Bereitstellung von kostenlosen Partiturlizenzen, Auftrittsmöglichkeiten und Finanzierungen unterstützte das Projekt Orchester an örtlichen Universitäten und Musikliebhaber*innen bei der Veranstaltung von Wohltätigkeitsaktionen und -konzerten.Hintergrundinformationen zum Impact4Music Programm: Impact4Music Website Der Ticketverkauf für das Benefizkonzert im Konzerthaus Dortmund hat bereits gestartet: Link für Tickets . Die Preise betragen 7 bis 30€ und alle Erlöse des Projekts Impact4Music kommen der Dortmunder Universitätsmusik und gemeinnützigen Zwecken zugute. Für weitere Informationen folge #Impact4Music auf Twitter, Facebook und im HoYoLAB.Media KontaktLisa Petersenlisa.petersen@tu-dortmund.deÜber das Dortmunder UniversitätsorchesterEin klassisches Sinfonieorchester an einer Technischen Universität? Das besondere Profil der TU Dortmund – die Verbindung von Natur, Kultur und Technik – spiegelt sich auch im Dortmunder Universitätsorchester wider . Energie kann schließlich nicht nur im DELTA Teilchenbeschleuniger, sondern auch bei Beethovens 5. Symphonie entstehen. Dieses Alleinstellungsmerkmal ist der Anlass für das Motto: musik trifft technik. Die Mitglieder des Orchesters bestehen bei weitem nicht nur aus Musikstudenten, sondern auch aus Angehörigen von Fakultäten der Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie vielen weiteren Familien der TU. Kreativität lässt sich auf dem Uni-Campus sowohl mit dem Teilchenbeschleuniger als auch auf musikalischer Ebene ausleben. 1990 von Prof. Werner Abegg gegründet, leitet Julian Pontus Schirmer seit 2022 das Orchester.Über den Universitätschor DortmundDer Universitätschor Dortmund ist ein engagierter Laienchor, der seit 2013 von Heinke Kirzinger geleitet wird. Er umfasst derzeit 100 Sängerinnen und Sänger und steht allen gesangsbegeisterten Mitgliedern und Freunden der TU Dortmund offen. Diversität zeichnet uns und unser Programm aus. Wir singen geistliche und weltliche Werke, die von alter Musik über Barock, Klassik und Romantik bis hin zu originellen Gospel- und Poparrangements in abwechslungsreichen Präsentationsformen reichen. Dabei steht neben a capella-Werken einmal jährlich ein größeres instrumental-vokales Werk auf dem Programm. Hierzu kooperiert der Chorsowohl mit den großen Orchestern der TU als auch mit namhaften außeruniversitären Partnern der Region.Über Genshin Impact und seine MusikGenshin Impact, das im September 2020 veröffentlicht wurde, ist ein preisgekröntes Abenteuer-Rollenspiel mit offener Welt und einer internationalen Fangemeinde. Die Originalmusik von Genshin Impact wurde vom hauseigenen Ensemble HOYO-MiX komponiert. Die Handlung des Spiels ist in der großen und zauberhaften Welt von Teyvat angelegt, die sich aus sieben Reichen zusammensetzt. Jedes dieser Länder besitzt ein eigenes musikalisches Thema mit mehreren Soundtracks, welche die Geschichte, Kultur, Landschaft und Abenteuer dieser Regionen zum Leben erwecken. Basierend auf Orchestermusik verbindet Genshin Impact verschiedenste musikalische Elemente aus aller Welt, um die farbenfrohe Vielfalt der Regionen und Personen Teyvats zu untermalen.

