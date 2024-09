AB Akola group sėklų fabriko Latvijoje statybą finansuos „Swedbank“ AS

AB Akola group netiesiogiai valdoma Latvijos įmonė SIA „Dotnuva Seeds“ susitarė su „Swedbank“ AS dėl sėklų paruošimo fabriko Latvijoje statybų ir įrangos finansavimo. Virš 7 mln. eurų siekianti paskola suteikta dešimties metų laikotarpiui. Paskolos garantu tapo pati AB Akola group.

„Įžengėme į naują grupės plėtros etapą – plečiame žemdirbių aptarnavimo pajėgas kaimyninėje Latvijoje. Balandį Jekabpilyje atidarėme naują žemės ūkio prekybos ir aptarnavimo centrą, modernias žemės ūkio technikos serviso dirbtuves bei atsarginių dalių sandėlį. Prieš kelias dienas sudarėme sandorį dėl Latvijos grūdų prekybos įmonės SIA „Elagro Trade“ įsigijimo. Apie 9,5 mln. Eur sieksianti investicija į sėklų fabriko projektą yra dar vienas nuoseklus žingsnis Latvijoje. Greta naujo sėklų fabriko įrengimo planuojamas ir Iecavoje esančių sandėliavimo pastatų bei teritorinės įrangos atnaujinimas. Visiems šiems darbams naudojame ir savas lėšas, tačiau geras finansinis partneris yra viena svarbiausių projekto dedamųjų“, – sako AB Akola group finansų direktorius Mažvydas Šileika.

„Ši investicija – naujos galimybės Latvijos ūkininkams. Planuojami gamyklos pajėgumai leis bendrovės produktams greičiau pasiekti Latvijos ūkininkus ir sumažinti bendrovės logistikos sąnaudas, o tai svarbu tolesniam bendrovės augimui. Mums didelė garbė būti SIA „Dotnuva Seeds“ finansiniu partneriu kitame plėtros etape, kuris patenkins ūkininkų poreikius visose Baltijos šalyse“, - pažymi Jevgenijs Ivanovs, „Swedbank“ AS Verslo klientų skyriaus vadovas ir įmonės valdybos narys.

Latvijoje 2023 metais įkurta SIA „Dotnuva Seeds“ šių metų liepos mėnesį įkasė kapsulę į pradėto statyti sėklų fabriko pamatus Iecavoje. Planuojama, kad 4 600 kv. m ploto užimsiančioje ir kitą vasarą pradėsiančioje veikti gamybos įmonėje pirmame etape bus galima pagaminti apie 20 000 tonų sėklų per metus. Šios sėklos bus skirtos Latvijos ir Estijos ūkiams.

„Sertifikuotų sėklų poreikis Baltijos šalyse sparčiai auga, nes ūkininkai suprantai jų privalumus. Auga ir mūsų sėklų gamyba, ir prekyba jomis: birželį pasibaigusiais finansiniais metais Dotnuvos sėklų fabrike pagaminome 32 tūkst. tonų sertifikuotų javų, rapsų, žolių mišinių sėklų –daugiau nei oficialiai leidžia mūsų 30 tūkst. tonų gamybiniai pajėgumai. O pardavėme dar daugiau – 35 tūkst. tonų. Sėklų fabrikas Latvijoje atneš naudą ir mums, ir ūkininkams – aptarnausime greičiau, mažės logistikos išlaidos, augalų veislės bus lokalizuojamos,“ – sako AB Akola group valdybos narys ir „Dotnuva Seeds“ generalinis direktorius Jonas Bakšys.

Įmonę SIA „Dotnuva Seeds“ tiesiogiai valdo AB „Linas Agro“, kuri yra didžiausia pagal pajamas AB Akola group valdoma įmonė ir viena didžiausių agroverslo įmonių bei grūdų eksportuotojų Baltijos šalyse. Aštuonias įmones Baltijos šalyse valdanti „Linas Agro“ jau daugiau kaip 32 metus tiekia produktus ir teikia paslaugas žemdirbiams.

Apie AB Akola group

AB Akola group valdo didžiausią Baltijos šalių žemės ūkio ir maisto gamybos įmonių grupę, kurioje dirba 4,9 tūkst. darbuotojų. Grupė vykdo veiklą visoje maisto produktų gamybos grandinėje „nuo lauko iki stalo“: gamina, ruošia ir parduoda žemės ūkio ir maisto produktus, taip pat tiekia prekes bei teikia paslaugas žemdirbiams. Grupės finansiniai metai prasideda liepos mėnesį, jos pastarųjų finansinių metų neaudituotos pajamos buvo 1,5 mlrd. eurų. Greta sėklų paruošimo fabriko Latvijoje, 2025 metais grupė planuoja paleisti dvi naujas – greito paruošimo makaronų ir džiūvėsėlių – gamyklas.

Daugiau informacijos:

Mažvydas Šileika, AB Akola group finansų direktorius

Mob. 0 619 19 403

E. p. m.sileika@akolagroup.lt





